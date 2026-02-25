ETV Bharat / state

आगरा ताज महोत्सव 2026; भीड़ खूब, पर्यटक गायब, शिल्पी और दुकानदार निराश जानिए क्या है वजह

आगरा ताज महोत्सव में दुकानदारों की घटी बिक्री. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: आगरा के ताज महोत्सव में हर दिन हजारों विजिटर्स पहुंच रहे हैं. जो 20 एकड़ में बसा मिनी भारत देख रहे हैं. रंगारंग कार्यक्रम, सजावट और देश भर के लजीज व्यंजन का स्वाद चख रहे हैं. मगर, ताज महोत्सव में देशभर से आए शिल्पी परेशान हैं, जिसकी वजह खरीददारी कम होना है. शिल्पी और दुकानदारों का कहना है कि भले ही हर जगह पर ताज महोत्सव आयोजित हो रहा है. मगर, यहां पर पर्यटक नहीं आ रहे हैं. देश-दुनिया से जो पर्यटक शिल्पग्राम में आयोजित ताज महोत्सव में पहुंचे थे, खूब खरीददारी करते थे. इससे खूब कमाई होती थी. इस बार दिन में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं. ताज महोत्सव में घूमने वालों की भीड़ खूब है. खरीददारी करने वाले विजिटर्स की संख्या बेहद कम है. आगरा ताज महोत्सव 2026 (Video Credit; ETV Bharat) बता दें कि हर साल आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन 18 फरवरी से 27 फरवरी तक होता है. जिसमें देशभर के हस्तशिल्पी अपने उत्पाद लेकर आते हैं. इस पर शिल्पग्राम में यूनिटी मॉल के निर्माण की वजह से फतेहाबाद में स्थित टाटा ग्राउंड पर ताज महोत्सव का मंच सजा है. जो करीब 20 एकड़ के क्षेत्रफल में हो रहा है. दुकानों पर नहीं आ रहे ज्यादा ग्राहक: दिल्ली से आए दुकानदार राकेश शर्मा ने बताया कि ताज महोत्सव में खरीददारी कम हो रही है. दिनभर हम यूं ही बैठे रहते हैं. शाम होने पर कुछ खरीददारी होती है. इसकी वजह नई जगह ताज महोत्सव का आयोजन है. क्योंकि, शिल्पग्राम में ताज महोत्सव आयोजित होता था तो वहां पर दिन में ताज महल देखने वाले देशी और विदेशी पर्यटक आते थे, जो खूब खरीददारी करते थे. मगर, इस बार पर्यटक ही ताज महोत्सव में नहीं आ रहे हैं. लोकल लोगों की खरीददारी की क्षमता बेहद कम है. जिसकी वजह से इस बार सुस्ती है. दुकानों का किराया भी अभी तक नहीं निकला है. जबकि, तीन दिन का ही महोत्सव रह गया है.