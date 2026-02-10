ETV Bharat / state

Taj Mahotsav 2026; नए डिजाइन और अंदाज में आकार ले रहा शिल्पग्राम, इस बार बहुत कुछ खास

शिल्पग्राम करीब 20 एकड़ क्षेत्र में बसेगा. इस बार 'वंदे मातरम: परंपरा एवं राष्ट्र गौरव', थीम में नजर आएगा मिनी भारत.

ताज महोत्सव 2026 की तैयारियां तेज.
ताज महोत्सव 2026 की तैयारियां तेज. (Photo Credit : ETV Bharat)
आगरा : ताजनगरी में पहली बार शिल्पग्राम से दूर इंटरनेशनल फेयर ताज महोत्सव-2026 का नए अंदाज और डिजाइन में आयोजित होगा. शिल्पग्राम में यूनिटी मॉल और अन्य निर्माण कार्य के चलते यहां से ताज महोत्सव शिफ्ट किया है. करीब 20 एकड़ क्षेत्र में नए डिजाइन में शिल्पग्राम बसेगा. जिसमें अलग अलग प्रदेश के व्यंजन, आर्ट्स, क्राफ्ट्स, आसमान छूते झूले होंगे. साथ ही खुले आसमान के नीचे भव्य मंच बनाया जा रहा है. जहां से सुर, ताल, कॉमेडी की महफ़िल सजेगी. ताज महोत्सव की इस साल थीम 'वंदे मातरम: परंपरा एवं राष्ट्र गौरव' है. इस दौरान महोत्सव में मिनी भारत नजर आएगा.

ताज महोत्सव 2026 की तैयारियां तेज. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat)



बता दें, हर साल ताजनगरी में फरवरी माह की 18 फरवरी से 27 फरवरी तक इंटरनेशनल फेयर ताज महोत्सव का आयोजन होता है. जिसका आयोजन ताज महोत्सव समिति करती है. जिसके अध्यक्ष आगरा के मंडलायुक्त होते हैं. ताज महोत्सव को लेकर ले आउट प्लान फाइनल हो चुका है. साथ ही विभिन्न कार्य जैसे प्रकाश, होर्डिंग, कंपोजिट वर्क, इवेंट मैनेजमेंट, पार्किंग समेत अन्य कार्यों की टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है. आयोजन स्थल पर मुख्य मंच, कलाकारों के लिए ग्रीन रूम, मीडिया गैलरी, दर्शक दीर्घा, फूड जोन, फन जोन, झूले, फ्लावर शो व ओडीओपी प्रदर्शनी स्थान, शौचालय समेत अन्य व्यवस्थाएं रहेंगी.

ताज महोत्सव के आयोजन की शुरुआत.
ताज महोत्सव के आयोजन की शुरुआत. (Photo Credit : ETV Bharat)



53 थीम मिलीं, जिसमें से चुनी ये खास थीम : हर साल ताज महोत्सव का आयोजन एक थीम पर किया जाता है. इस साल ताज महोत्सव 2026 की थीम 'वंदे मातरम: परंपरा एवं राष्ट्र गौरव' चुनी गई है. जिसकी वजह राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होना है. इस बार 'वंदे मातरम: परंपरा एवं राष्ट्र गौरव' पर ही महोत्सव स्थल की साज-सज्जा तिरंगे के तीन रंगों पर आधारित होगी. महोत्सव में वंदे मातरम और देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह ने बताया कि ताज महोत्सव समिति समिति की ओर से महोतसव की थीम लोगों से आमंत्रित की थी. जिसके चलते समिति को 53 थीम मिली थीं. जिनमें वंदे मातरम पर आधारित 12 थीम रही. इनमें से ताजनगरी फेज-टू निवासी सचिन सिंह की थीम 'वंदे मातरम: परंपरा एवं राष्ट्र गौरव' की थीम का चयन किया गया है.

ताज महोत्सव में एंट्री फीस.
ताज महोत्सव में एंट्री फीस. (Photo Credit : ETV Bharat)





कलाकारों की सूची हो रही तैयार : क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह ने बताया कि ताज महोत्सव में कवि सम्मेलन, मुशायरा, सूफी नाइट, डिवोसनल नाइट, फोक म्यूजिक, थिएटर, लॉफ्टर नाइट, बॉलीवुड नाइट, पंजाबी नाइट समेत विभिन्न थीम पर नृत्य संगीत और बड़े लोकप्रिय कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी. जिसकी सूची कमेटी अंतिम रूप दे रही है. इसके साथ ही मंच से स्थानीय, प्रदेश स्तर और नेशनल स्तर के कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे. स्थानीय कलाकारों के सात फरवरी से आडिशन शुरू हो रहे हैं.

शिल्पग्राम में तैयारियां.
शिल्पग्राम में तैयारियां. (Photo Credit : ETV Bharat)


पहले आओ, पहले पाओ स्टॉल : ताज महोत्सव में इस बार आगरा मण्डल के बेहतरीन उत्पादों, ओडीओपी उत्पादों और यूपी हैण्डीक्राफ्ट, कार्पेट, पॉटरी के बेस्ट स्टालें लगेंगी. जिनके लिए पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्टॉलों का आवंटन किया जाएगा.

