ETV Bharat / state

ताज महोत्सव-2026; पंजाबी नाइट में पीछे-पीछे आउनी ए तू, आगे गड्डी चक-चक...पर खूब झूमे दर्शक

पंजाबी नाइट में प्रस्तुति देते पॉप सिंगर परमिश वर्मा. ( Photo Credit : ETV Bharat )