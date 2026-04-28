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ताजमहल की सुरक्षा में बड़ी चूक: मीनार से वीडियो शूट करने वाला संविदा कर्मचारी बर्खास्त

आगरा के ताजमहल की प्रतिबंधित मीनार से एक 360° वीडियो वायरल होने के बाद एएसआई ने बड़ी कार्रवाई की है. सफाई कर्मचारी बर्खास्त किया गया.

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ताजमहल की मीनार से 360° व्यू वीडियो आया सामने. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 5:24 PM IST

3 Min Read
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आगरा: मोहब्बत की निशानी ताजमहल का एक वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर सामने आया, जिससे इसकी सुरक्षा और संरक्षण पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. वीडियो ताजमहल की एक मीनार से बनाया गया है, जिसे 360° व्यू पर शूट किया गया है. यह वीडियो कब और किसने शूट किया, इसे लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और सीआईएसएफ के बीच खलबली मची हुई है.

ताजमहल की मीनार और अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में केवल अधिकृत अधिकारी, सुरक्षाकर्मी या संरक्षण कार्य में लगे कर्मचारी ही प्रवेश कर सकते हैं.

ताजमहल की मीनार से वीडियो शूट करने वाले संविदा कर्मचारी की छुट्टी. (Video Credit: ETV Bharat)

इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुआ प्रतिबंधित विजुअल: आगरा में चर्चा का विषय बना यह वीडियो इंस्टाग्राम पर 'its_vishalbhai' नामक अकाउंट से पोस्ट किया गया है, जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी बज रहा है. वीडियो जिस जगह से शूट किया गया है, वहां पर्यटकों का जाना पूरी तरह वर्जित है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था पर उंगलियां उठ रही हैं. वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति उस संवेदनशील हिस्से से शूटिंग कर रहा है जहां केवल सीआईएसएफ के जवान या एएसआई कर्मचारी ही पहुंच सकते हैं. एएसआई और सीआईएसएफ की प्रारंभिक छानबीन में पता चला है कि यह वीडियो करीब पांच से छह दिन पुराना है.

सफाई कर्मचारी ने शूट किया था वीडियो: ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक कलंदर बिंद ने बताया कि वीडियो का मामला संज्ञान में आते ही इसकी गहन जांच कराई गई थी. जांच के दौरान पता चला कि यह वीडियो ताजमहल में संविदा पर कार्यरत एक सफाई कर्मचारी ने बनाया और पोस्ट किया गया था. एएसआई की टीम ने जब संबंधित कर्मचारी का मोबाइल चेक किया, तो उसमें वह ओरिजिनल वीडियो बरामद हो गया. अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कर्मचारी के मोबाइल से वीडियो डिलीट कराया और उसकी इस लापरवाही के लिए उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया.

प्रतिबंधित क्षेत्रों में मोबाइल पर पाबंदी: इस वाकये के बाद ASI ने सभी कर्मचारियों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं कि भविष्य में कोई भी प्रतिबंधित क्षेत्र का वीडियो न बनाए. प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अब से प्रतिबंधित संवेदनशील क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के मोबाइल फोन ड्यूटी शुरू होने से पहले ही जमा करा लिए जाएंगे. ताजमहल की मीनार जैसी जगहों पर कोई भी पर्यटक नहीं पहुंच सकता, इसलिए कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखना और भी जरूरी हो गया है. एएसआई की टीम ने कर्मचारी की पहचान कर इस मामले में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की है ताकि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन न हो.

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