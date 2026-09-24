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आगरा के सूर सरोवर पक्षी विहार का दायरा बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देश पर यूपी सरकार ने जोड़ा रिज़र्व फॉरेस्ट ब्लॉक

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आगरा: आगरा-दिल्ली हाईवे पर रुनकता से आगे गांव कीठम स्थित सूर सरोवर पक्षी विहार का क्षेत्रफल बढ़कर 798 हेक्टेयर से अधिक हो गया है. यूपी सरकार ने 380.558 हेक्टेयर सूरदास रिजर्व फॉरेस्ट ब्लॉक और 14.5025 हेक्टेयर सरकारी भूमि को पक्षी विहार में शामिल कर लिया है. जबकि, पहले सूर सरोवर पक्षी विहार का अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हेक्टेयर था. यूपी सरकार ने यह कार्रवाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देश और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की सिफारिशों के अनुपालन में की गई है. जिसको लेकर 22 सितंबर 2026 को एनजीटी में अनुपालन रिपोर्ट यूपी सरकार ने दाखिल की है. बता दें कि राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी प्रोजेक्ट के तहत 24 अप्रैल 2018 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सूर सरोवर पक्षी विहार के 799 हेक्टेयर क्षेत्र को ईको सेंसिटिव जोन के संबंध में प्री-गजट नोटिफिकेशन जारी किया था. इसके बाद 10 अक्टूबर- 2019 को जारी फाइनल गजट में इसका दायरा घटाकर 403 हेक्टेयर तक सीमित कर दिया. जिस पर हंगामा और आगरा के दयालबाग निवासी पर्यावरणविद डॉ. शरद गुप्ता ने कीठम स्थित सूर सरोवर पक्षी विहार का दायरा कम किए जाने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी. वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव, निदेशक, उप निदेशक, सलाहकार इको सेंसटिव जोन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, मंडलायुक्त आगरा, मुख्य वन संरक्षक समेत 13 अफसरों को तथ्यों के साथ शिकायत और 3 बार स्मरण पत्र भी भेजे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए. जिस पर सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी ने नवंबर-2021 में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. जिसमें रिजर्व फारेस्ट ब्लॉक 380.5 हेक्टेयर व बफर जोन 15.5 हेक्टेयर को मिलाकर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1772 के तहत सूर सरोवर पक्षी विहार का कुल दायरा 799 हेक्टेयर करने की सिफारिश की थी. 27 दिसंबर 2024 को 380.558 हेक्टेयर वन क्षेत्र शामिल पर्यावरणविद डॉ. शरद गुप्ता ने बताया कि यूपी सरकार की ओर से एनजीटी में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की. जिसमें लिखा है कि यूपी सरकार ने 27 दिसंबर 2024 की अधिसूचना के जरिए सूरदास रिजर्व फॉरेस्ट ब्लॉक की 380.558 हेक्टेयर भूमि को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26ए (1) (बी) के तहत सूर सरोवर पक्षी विहार में शामिल किया था. इसमें ही करीब 15 हेक्टेयर सरकारी भूमि को धारा 18 के तहत अधिसूचित किया था. 10 सितंबर की अधिसूचना में सरकारी भूमि को शामिल किए जाने की प्रक्रिया पूरी की गई है. इन क्षेत्रों के शामिल होने से पक्षी विहार का कुल क्षेत्रफल करीब 799 हेक्टेयर हो गया.