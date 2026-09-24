आगरा के सूर सरोवर पक्षी विहार का दायरा बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देश पर यूपी सरकार ने जोड़ा रिज़र्व फॉरेस्ट ब्लॉक
यूपी सरकार ने 380.558 हेक्टेयर सूरदास रिजर्व फॉरेस्ट ब्लॉक और 14.5025 हेक्टेयर सरकारी भूमि को सूर सरोवर पक्षी विहार में शामिल कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 12:50 PM IST|
Updated : September 24, 2026 at 1:06 PM IST
आगरा: आगरा-दिल्ली हाईवे पर रुनकता से आगे गांव कीठम स्थित सूर सरोवर पक्षी विहार का क्षेत्रफल बढ़कर 798 हेक्टेयर से अधिक हो गया है.
यूपी सरकार ने 380.558 हेक्टेयर सूरदास रिजर्व फॉरेस्ट ब्लॉक और 14.5025 हेक्टेयर सरकारी भूमि को पक्षी विहार में शामिल कर लिया है. जबकि, पहले सूर सरोवर पक्षी विहार का अधिसूचित क्षेत्रफल 403.09 हेक्टेयर था.
यूपी सरकार ने यह कार्रवाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देश और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की सिफारिशों के अनुपालन में की गई है. जिसको लेकर 22 सितंबर 2026 को एनजीटी में अनुपालन रिपोर्ट यूपी सरकार ने दाखिल की है.
बता दें कि राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी प्रोजेक्ट के तहत 24 अप्रैल 2018 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सूर सरोवर पक्षी विहार के 799 हेक्टेयर क्षेत्र को ईको सेंसिटिव जोन के संबंध में प्री-गजट नोटिफिकेशन जारी किया था.
इसके बाद 10 अक्टूबर- 2019 को जारी फाइनल गजट में इसका दायरा घटाकर 403 हेक्टेयर तक सीमित कर दिया. जिस पर हंगामा और आगरा के दयालबाग निवासी पर्यावरणविद डॉ. शरद गुप्ता ने कीठम स्थित सूर सरोवर पक्षी विहार का दायरा कम किए जाने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी.
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव, निदेशक, उप निदेशक, सलाहकार इको सेंसटिव जोन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, मंडलायुक्त आगरा, मुख्य वन संरक्षक समेत 13 अफसरों को तथ्यों के साथ शिकायत और 3 बार स्मरण पत्र भी भेजे.
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए. जिस पर सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी ने नवंबर-2021 में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. जिसमें रिजर्व फारेस्ट ब्लॉक 380.5 हेक्टेयर व बफर जोन 15.5 हेक्टेयर को मिलाकर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1772 के तहत सूर सरोवर पक्षी विहार का कुल दायरा 799 हेक्टेयर करने की सिफारिश की थी.
27 दिसंबर 2024 को 380.558 हेक्टेयर वन क्षेत्र शामिल
पर्यावरणविद डॉ. शरद गुप्ता ने बताया कि यूपी सरकार की ओर से एनजीटी में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की. जिसमें लिखा है कि यूपी सरकार ने 27 दिसंबर 2024 की अधिसूचना के जरिए सूरदास रिजर्व फॉरेस्ट ब्लॉक की 380.558 हेक्टेयर भूमि को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26ए (1) (बी) के तहत सूर सरोवर पक्षी विहार में शामिल किया था.
इसमें ही करीब 15 हेक्टेयर सरकारी भूमि को धारा 18 के तहत अधिसूचित किया था. 10 सितंबर की अधिसूचना में सरकारी भूमि को शामिल किए जाने की प्रक्रिया पूरी की गई है. इन क्षेत्रों के शामिल होने से पक्षी विहार का कुल क्षेत्रफल करीब 799 हेक्टेयर हो गया.
ईएसजेड की शून्य किलोमीटर वाली शर्त हटाई
इस मामले में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने 29 जनवरी 2026 को राज्य सरकार की अधिसूचनाओं में संशोधन की सिफारिश की थी. समिति ने आपत्ति जताई थी कि अतिरिक्त शामिल क्षेत्र की सीमा के चारों ओर ईको-सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) को शून्य किलोमीटर रखा है. समिति की शिफारिश ईएसजेड अधिसूचित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है.
राज्य सरकार ने 31 अगस्त 2026 को अधिसूचना जारी कर 27 दिसंबर 2024 की अधिसूचना में संशोधन किया था. जिसमें अतिरिक्त शामिल क्षेत्र के चारों ओर ईएसजेड को शून्य किलोमीटर रखने वाली शर्त को 27 दिसंबर 2024 से प्रभावी मानकर हटाया गया है. अधिसूचना की अन्य शर्तें यथावत हैं.
यह लाभ होगा
● सेंचुरी में पक्षियों और वन्यजीवों के लिए संरक्षित दायरा बढ़ेगा
● जैव विविधता और प्राकृतिक आवासों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा
● जलाशय और आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में मदद मिलेगी
● ईको टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ेगी और प्रवासी पक्षियों को संरक्षित क्षेत्र मिलेगा
● आगरा में गिरता वन आवरण क्षेत्र सेंचुरी क्षेत्र व आसपास से सुरक्षित रहेगा
● ईको सेंसिटिव जोन शून्य की शर्त हटने से अवैध निर्माणों पर अंकुश लगेगा
7 साल तक चली कानूनी लड़ाई
बता दें कि रामसर साइट सूर सरोवर पक्षी विहार के विस्तार को लेकर पर्यावरणविद डॉ. शरद गुप्ता ने सात साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी है. सुप्रीम कोर्ट से लेकर एनजीटी तक मामले में डॉ. शरद गुप्ता ने मजबूत पैरवी की.
उनका दावा है कि क्षेत्रफल बढ़ने से जैव विविधता में सुधार होगा और अभयारण्य का पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा. सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में इस मामले की सात साल तक पैरवी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अंशुल गुप्ता और आदित्य तैंगुरिया ने की.
एनजीटी में दाखिल अनुपालन रिपोर्ट
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, कानपुर की ओर से 22 सितंबर 2026 को एनजीटी के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 सितंबर की अधिसूचना जारी होने के बाद अधिकरण के निर्देशों का अनुपालन कर दिया गया है. एक सक्षम प्राधिकारी की ओर से आवश्यक कार्रवाई पूरी किए जाने की भी जानकारी दी गई है.
क्या बदला
- मौजूदा सूर सरोवर क्षेत्र : 403.09 हेक्टेयर
- सूरदास रिजर्व फॉरेस्ट : 380.558 हेक्टेयर
- सरकारी भूमि : 14.5025 हेक्टेयर
- अब कुल क्षेत्रफल : 798.1505 हेक्टेयर