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फतेहपुर सीकरी स्मारक में छात्रा से दुष्कर्म; मुठभेड़ में एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा चकमा देकर फरार

घिनौनी वारदात के बाद स्मारक में तैनात कर्मचारियों और टूरिस्ट गाइडों की सक्रियता पर सवाल.

आगरा में छात्रा से दुष्कर्म.
आगरा में छात्रा से दुष्कर्म. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 8:42 AM IST

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Updated : May 3, 2026 at 10:33 AM IST

4 Min Read
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आगरा : फतेहपुर सीकरी स्मारक घूमने पहुंची छात्रा से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान कर लिया है. हालांकि दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है. पुलिस टीम जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है.

डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि छात्रा की तहरीर पर दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू की गई थी. दुष्कर्म के आठ घंटे बाद पुलिस टीम ने दुष्कर्म के एक आरोपी को मुठभेड़ में दबोच लिया है. उसका साथी अंधेरे का फायदा उठा कर भाग गया है. पकड़े गए अभियुक्त ने 2019 में पंजाब के एक पर्यटक की हत्या की थी. जिसमें जेल गया था. आरोपी की हिस्ट्रीशीट निकाली जा रही है.




फतेहपुर सीकरी थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद वीर सिंह ने बताया कि छात्रा के बताए गए हुलिया के आधार पर दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही थी. इसके लिए पुलिस की कई टीमें लगाई थीं. घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज से मिले सुराग के आधार पर संदिग्ध की पहचान की गई. मुखबिर से शनिवार रात सूचना मिली कि संदिग्ध उंदेरा नहर पुल के पास मौजूद हैं. पुलिस टीम ने बाइकसवार युवकों को रोकने की कोशिश की. जिस पर बाइकसवार युवकों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया. जवाबी फायरिंग में एक युवक के दाहिने पैर में गोली लगी. जबकि, उसका साथी भाग निकला. पकड़े गए आरोपी को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. उसका नाम कासिम निवासी फतेहपुर सीकरी है. उसके फरार साथी का नाम संजय कुरैशी है. संजय की तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है.





घटनाक्रम : फतेहपुर सीकरी स्मारक घूमने पहुंची छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. छात्रा आरोप है कि स्मारक सुनसान व खाली स्थान पर लघुशंका कर रही थी. तभी दो युवकों ने आपत्तिजनक वीडियो बनाया और मुझे दबोच लिया. इस दौरान एक युवक ने दुष्कर्म किया. इसके बाद दोनों ने जान से मारने की धमकी देकर भाग गए. छात्रा ने फतेहपुर थाना पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है. पुलिस आरोपियों की पहचान में जुट गई है. वहीं स्मारक में घिनौनी वारदात से वहां तैनात कर्मचारियों और टूरिस्ट गाइडों की सक्रियता पर सवाल उठ रहे हैं.



फतेहपुर सीकरी के पास के गांव निवासी छात्रा (बीए) शनिवार को स्मारक घूमने पहुंची थी. छात्रा की तहरीर के अनुसार स्मारक घूमने के दौरान वह लघुशंका के लिए स्मारक के सुनसान स्थान पर गई. इसी दौरान वहां पर पहले मौजूद दो युवकों ने छिपकर अश्लील वीडियो बना लिया. इसके बाद दोनों मेरे पास आ गए और दबोच कर झाड़ियों में खींच ले गए. चिल्लाने पर आरोपियां ने मेरा मुंह दबा दिया. इसके बाद मेरे साथ दुष्कर्म किया.



फतेहपुर सीकरी थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद वीर सिंह ने बताया कि छात्रा की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है. छात्रा स्मारक से सीधे थाने आई थी. छात्रा द्वारा बताए गए आरोपियों के हुलिए के आधार पर तलाश शुरू कर दी गई है. आरोपियों की तलाश में कई पुलिस टीमें लगाई हैं. साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं. साथ ही एएसआई, टूरिस्ट गाइड और सुरक्षा गार्डों से भी पूछताछ की जा रही है.

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Last Updated : May 3, 2026 at 10:33 AM IST

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