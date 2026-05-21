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आगरा एसटीएफ ने एक लाख के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, फरारी में लगातार दे रहा था वारदात को अंजाम

आरोपी के खिलाफ अलग-अलग जिलों में 24 मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है.

STF ने बदमाश को किया गिरफ्तार.
STF ने बदमाश को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Agra Stf unit)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 10:43 PM IST

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आगरा : यूपी स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की आगरा यूनिट ने एक लाख रुपये के इनामी बदमाश को दबोचा है. बदमाश लंबे समय से फरार था. कुख्यात बदमाश का नाम कलुआ उर्फ कालिया है. आरोपी के खिलाफ अलग-अलग जिलों में 24 मुकदमे दर्ज हैं. बदमाश कलुआ से पूछताछ कर गैंग के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

यूपी एसटीएफ के मुताबिक, फरार अभियुक्त कलुआ उर्फ कालिया पुत्र लाल मोहम्मद निवासी नदरेई, कासगंज को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी को एसटीएफ आगरा यूनिट टीम ने छत्ता क्षेत्र स्थित हाथी घाट, यमुना किनारा, रेलवे ब्रिज के नीचे से बुधवार रात दबोचा था. आरोपी एक लाख रुपये का इनामी है. जो चोरी, लूट और अन्य घटनाओं को अंजाम देने में माहिर है.

यूपी एसटीएफ के मुताबिक, एसटीएफ की फील्ड यूनिट ने सूचना के आधार पर दबिश दी थी. आरोपी कलुआ उर्फ कालिया ने पूछताछ में स्वीकार किया कि पहले कासगंज में रहकर अपने गिरोह के साथ चोरी, लूट और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देता था. हरदोई जिले में भी उसने कई चोरी की घटनाएं कीं. पुलिस से बचने के लिए आगरा, हाथरस, एटा और आसपास के जिलों में छिपकर वारदातें करता और फरारी काट रहा था.

यूपी एसटीएफ की आगरा यूनिट की पूछताछ में बताया कि उसके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. जनवरी 2017 की रात मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र में साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति पर हमला करके 7 भैंसें लूट ली थीं. जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ. दिसंबर 2020 को अलीगढ़ के गांधी पार्क क्षेत्र में घर में घुसकर मारपीट और 46 हजार रुपये की लूट की घटना की थी. 5 दिसंबर 2018 को मैनपुरी में हत्या के मामले और 26 नवंबर 2020 को हरदोई में टाटा 407 से आए बदमाशों के साथ भैंस चोरी की घटना में भी शामिल रहा था.

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