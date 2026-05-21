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आगरा एसटीएफ ने एक लाख के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, फरारी में लगातार दे रहा था वारदात को अंजाम

आगरा : यूपी स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की आगरा यूनिट ने एक लाख रुपये के इनामी बदमाश को दबोचा है. बदमाश लंबे समय से फरार था. कुख्यात बदमाश का नाम कलुआ उर्फ कालिया है. आरोपी के खिलाफ अलग-अलग जिलों में 24 मुकदमे दर्ज हैं. बदमाश कलुआ से पूछताछ कर गैंग के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

यूपी एसटीएफ के मुताबिक, फरार अभियुक्त कलुआ उर्फ कालिया पुत्र लाल मोहम्मद निवासी नदरेई, कासगंज को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी को एसटीएफ आगरा यूनिट टीम ने छत्ता क्षेत्र स्थित हाथी घाट, यमुना किनारा, रेलवे ब्रिज के नीचे से बुधवार रात दबोचा था. आरोपी एक लाख रुपये का इनामी है. जो चोरी, लूट और अन्य घटनाओं को अंजाम देने में माहिर है.

यूपी एसटीएफ के मुताबिक, एसटीएफ की फील्ड यूनिट ने सूचना के आधार पर दबिश दी थी. आरोपी कलुआ उर्फ कालिया ने पूछताछ में स्वीकार किया कि पहले कासगंज में रहकर अपने गिरोह के साथ चोरी, लूट और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देता था. हरदोई जिले में भी उसने कई चोरी की घटनाएं कीं. पुलिस से बचने के लिए आगरा, हाथरस, एटा और आसपास के जिलों में छिपकर वारदातें करता और फरारी काट रहा था.