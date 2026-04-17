रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में एक और आरोपी को किया गिरफ्तार
एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने अंतरराष्ट्रीय कुख्यात अपराधी शुभम लोनकर गैंग के गुर्गे प्रदीप कुमार उर्फ गांठ को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 7:38 AM IST
आगरा : यूपी एसटीएफ और मुम्बई पुलिस ने फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में एक और बदमाश को गिरफ्तार किया है. आरोपी अंतररराष्ट्रीय कुख्यात अपराधी शुभम लोनकर गैंग का गुर्गा प्रदीप कुमार उर्फ गांठ बताया जा रहा है. प्रदीप ने शुभम लोनकर के इशारे पर फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के निवास पर दहशत व रंगदारी के उद्देश्य से ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. इसके बाद प्रदीप कुमार उर्फ गांठ फरार चल रहा था.
बता दें, बीती 31 जनवरी की रात जुहू स्थित नौ मंजिला शेट्टी टॉवर पर पांच राउंड फायरिंग हुई थी. जिसकी मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की. तभी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और स्क्रीनशॉट शेयर करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली. सोशल मीडिया पर पोस्ट शुभम लोनकर आरजू नाम के अकाउंट से की गई थी. इसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई.
पुलिस ने छानबीन की तो लॉरेंस विश्नाई गैंग का आगरा कनेक्शन सामने आया. 16 फरवरी को यूपी एसटीएफ, मुंबई पुलिस और हरियाणा पुलिस ने दनादन दबिश देकर मुख्य शूटर दीपक समेत 7 शूटर हरियाणा के झज्जर, नोएडा और गाजियाबाद से गिरफ्तार किए. जिसमें पांच शूटर आगरा, एक शूटर गौतमबुद्ध नगर और एक इटावा का निकला था. जिसकी जांच में अभियुक्त प्रदीप कुमार उर्फ गांठ पुत्र राम सिंह निवासी न्यू बस्ती, पक्की तलैया अशोक नगर बिजौली बाह आगरा का नाम सामने आया था. उसे गुरुवार दोपहर करीब 15.56 बजे छदामी मठ्ठ आगरा इटावा रोड थाना क्षेत्र बाह से दबोचा गया है.
यूपी एसटीएफ की आगरा यूनिट के अपर पुलिस अधीक्षक राकेश ने बताया कि फरार अभियुक्त की तलाश में गठित टीम ने मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ यह सफलता हासिल की है. गिरफ्तार अभियुक्त प्रदीप कुमार उर्फ गांठ ने पूछताछ में बताया है कि शुभम लोनकर गैंग के फेसबुक, इस्टांग्राम पर पोस्ट देखकर एवं उससे प्रभावित हुआ था. इसके बाद अपना अलग से वर्चस्व दिखाने की योजना बनाकर साथी सनी, दीपू, सोनू के साथ रोहित शेट्टी के घर गया था. अभियुक्त प्रदीप कुमार उर्फ गांठ को थाना बाह जिला आगरा में दाखिल करके न्यायालय में पेश किया गया. जहां से मुंबई क्राइम ब्रांच उसे अपने साथ ले गई है.
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