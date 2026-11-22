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आगरा में पिता की हत्या के दोषी बेटे को उम्रमैद, सिर पर ईंट मारकर ली थी जान

आगरा कोर्ट आर्डर. ( Photo Credit : ETV Bharat )

आगरा : अपर जिला जज अमरजीत ने मकान बेचने से मना करने पर पिता के सिर में ईंट मारकर हत्या में आरोपी बेटे को दोषी माना. इस मामले की चार साल से सुनवाई चल रही थी. न्यायाधीश अमरजीत ने गवाह और सबूतों के आधार पर दोषी बेटे को उम्र कैद की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. एडीजीसी मोहित पाल ने बताया कि इस मामले में वादी, उसकी बहन, डॉक्टर समेत आठ गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए.





मामला 31 मार्च 2022 का है. राजपुर चुंगी क्षेत्र निवासी अमित कुमार ने ताजगंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया था कि मां कमलेश और बहन के साथ रहता हूं. पिता मुकेश बाबू हाल में आनंदीपुरम कहरई मोड़ ताजगंज पर रहते थे. जहां पर भाई सौरभ उर्फ गौरव व मोनू रहता था. वादी अमित कुमार का आरोप था कि 31 मार्च 2022 को छोटे भाई सौरभ ने बहन को फोन करके पिता मुकेश की मौत की सूचना दी. मैं अपनी बहन के साथ पहुंचा तो पिता को रक्त रंजित हालत में देखा. मौके से सौरभ एवं मोनू फरार मिले. जिसके बाद ताजगंज थाने में तहरीर दी गई.



एडीजीसी मोहित पाल ने बताया कि इस मामले की जांच में मृतक के पुत्र मोनू के घटना में शामिल होने को लेकर जांच की. जिसमें पता चला कि मोनू करौली की पद यात्रा पर गया था. उसने इसको लेकर फोटो पेश किए. जिससे उसके बताए साथियों की गवाही पर पुलिस ने मोनू की नामजदगी गलत पाई. पुलिस ने आरोपी सौरभ को एक अप्रैल 2022 को जेल भेजा और उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी की फंटी, ईंट व गमछा बरामद किया.