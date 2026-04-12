ETV Bharat / state

ड्रग्स से ज्यादा घातक है सोशल मीडिया, एआई खत्म कर रहा युवाओं का स्किल : अमोघ लीला प्रभु

अमोघ लीला प्रभु ने कहा कि सोशल मीडिया युवाओं को नपुंसक बनाने के साथ ही आलसी और भावनामुक्त बना रहा है. वर्चुअल दुनिया पर सम्बंधों में सिर्फ दिखावा और छलावा है, वास्तिवकता और भावनात्मक लगाव नहीं होता. इन तकनीकियों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं. परंतु हम नकारात्मक पहलुओं की ओर ज्यादा आकर्षिक हैं. आज मैदान और पार्क खाली पड़े हैं और सोशल मीडिया पर लोग क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे हैं.

आगरा : इस्कॉन की ओर से सूरसदन सभागार में शनिवार को आयोजित एआई, सोल एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमन्स विषय पर यूथ फेस्ट आयोजित किया गया. जिसमें दो हजार से अधिक युवाओं ने भाग लिया. मुख्य वक्ता फैकल्टी ऑफ आईआईएम व इस्कॉन के उपदेशक अमोघ लीला प्रभु ने युवाओं को ड्रग्स से नुकसान, एआई पर बढ़ती निर्भरता के घातक परिणामों समेत कई विषयों पर जागरूक किया.

एआई, सोल एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमन्स विषय पर आयोजित यूथ फेस्ट में मौजूद श्रोता. (Photo Credit : ETV Bharat)



अमोघ लीला प्रभु ने कहा कि युवाओं की तकनीक पर इतनी निर्भरता बढ़ गई है कि बीटेक पास विद्यार्थी कोडिंग करना नहीं जानता. क्योंकि पढ़ाई के समय में युवा 3-5 घंटे सोशल मीडिया व फिल्में देखने में समय बर्बाद कर रहे हैं. सोशल मीडिया का नशा तो ड्रग्स के नशा से ज्यादा खतरनाक है. यही वजह है कि 43 प्रतिशत युवा अनइम्प्लॉयएबिल हैं. सोशल मीडिया सोशल स्किल और बुद्धमता को कमजोर कर रहा है. छोटे-छोटे बच्चे मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते हैं. भारत में 89 प्रतिशत लोग प्रतिबंधित कन्टेंट देखते हैं. जीवन में कुछ करना है कि मोबाइल को पढ़ाई के समय साइलेंट करके छत पर डाल दो.

यूथ फेस्ट में प्रस्तुति देते कलाकार. (Photo Credit : ETV Bharat)

एआई, सोल एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमन्स विषय पर आयोजित यूथ फेस्ट में मौजूद श्रोता. (Photo Credit : ETV Bharat)





अमोघ लीला प्रभु ने कहा कि एआई के कारण नौकरी के विकल्प घट रहे हैं. ह्यूमन इनवॉलव्मेंट वाली चीजों से जुड़िए. वर्चुअल दुनिया की जगह वास्तविकता में रहें. आवश्यकतानुसार और निश्चित समय में सोशल मीडिया का उपयोग करें. इस्कॉन आगरा के अध्यक्ष अरविन्द प्रभु ने एसआई के नकारात्मक प्रभावों के बारे में बताया. इस मौके पर मृदंग और मंजीरे की धुन पर हरे राम हरे कृष्णा..., श्रीराधा रमण हरि बोल... संकीर्तन पर हर कोई भक्त झूमता और कीर्तन की भक्ति में सरोबर नजर आया. कार्यक्रम में डीसीपी अभिषेक अग्रवाल, डॉ. भीमराव आंबेडकर विवि की कुलपति प्रो. आशु रानी, संजीव मित्तल, सुशील अग्रवाल, नितेश अग्रवाल, संजीव बंसल, कान्ता प्रसाद अग्रवाल, अदिति गौरांगी, शैलेश बंसल, राजेश उपाध्याय, डॉ. रंजना बंसल, सुशील गुप्ता, डॉ. गिरधर शर्मा, बीडी शुक्ला, डॉ. अंकुर गोयल, ओमप्रकाश अग्रवाल उपस्थित रहे.

यह भी पढ़ें : कानपुर में जन्माष्टमी पर ISKCON और JK मंदिर के पास ट्रैफिक डायवर्जन लागू, घर से निकलने से पहले जानें ये बदले हुए रूट

यह भी पढ़ें : कजाकिस्तान से आए मुस्लिम कृष्ण भक्त, बोले-आतंकवाद का समाधान श्रीहरि की भक्ति