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आगरा स्नातक MLC चुनाव 2026: राज परिवार की एंट्री, भाजपा के ‘गुरुजी’ या सपा के शशांक किसका बदलेगा गणित?

आगरा से श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट...

इस बार त्रिकोणीय मुकाबला?
इस बार त्रिकोणीय मुकाबला? (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 5:45 PM IST

7 Min Read
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आगरा : उत्तर प्रदेश विधान परिषद शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं. आगरा खंड स्नातक सीट पर इस बार सियासी तस्वीर बेहद दिलचस्प होने जा रही है. इस सीट पर अवागढ़ रियासत के राज परिवार ने एंट्री की है. जिससे भाजपा, सपा और कांग्रेस के खेमे में खलबली मच गई है.

इस सीट पर भाजपा ने मौजूदा एमएलसी अलीगढ़ के मानवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ ‘गुरुजी’ पर दोबारा से दांव लगाया है, तो सपा ने एटा के शशांक यादव को प्रत्याशी बनाया है. आगरा स्नातक एमएलसी सीट पर राज परिवार के सदस्य निर्दलीय अमरीश पाल सिंह की एंट्री और अन्य मजबूत निर्दलीय प्रत्याशियों की वजह से भाजपा और सपा के उम्मीदवारों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है.

जानिए किसका बदलेगा चुनावी गणित. (Video Credit; ETV Bharat)

दोनों एमएलसी सीट पर आरबीएस का प्रभाव : आगरा स्नातक और शिक्षक दोनों ही सीट पर राजा बलबंत सिंह शिक्षण संस्थान की अहम भूमिका रहती थी. आरबीएस शिक्षण संस्थान से स्नातक और शिक्षक दोनों ही एमएलसी के लिए मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी होती है. इस शिक्षण संस्थान के सचिव व अवागढ़ रियासत के राज परिवार के सदस्य अमरीश पाल सिंह इस बार एमएलसी चुनाव में निर्दलीय मैदान में उतरे हैं.

चर्चा है कि अमरीश पाल सिंह पहले भाजपा से टिकट के प्रयासरत थे. मगर, पार्टी ने मौजूदा एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह पर भरोसा जताया. इसपर अमरीशपाल सिंह ने निर्दलीय ताल ठोकी है. अमरीश पाल सिंह की दावेदारी से भाजपा का गणित बिगड़ सकता है. क्योंकि, अवागढ़ रियासत के राज परिवार की आगरा, एटा, अलीगढ़, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, फिरोजाबाद, मथुरा, कासगंज और हाथरस जिले में गहरी पैठ है.

मानवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ ‘गुरुजी’ पर भाजपा ने दोबारा दांव लगाया.
मानवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ ‘गुरुजी’ पर भाजपा ने दोबारा दांव लगाया. (Photo Credit; ETV Bharat)

आगरा एमएलसी का क्षेत्र : आगरा खंड शिक्षक और खंड स्नातक विधान परिषद (एमएलसी) के निर्वाचन क्षेत्र में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, कासगंज, हाथरस, औरैया और कन्नौज जिले आते हैं.

विधानसभा से अलग और रोमांचक है चुनाव : निर्दलीय उम्मीदवार अमरीश पाल सिंह ने बताया कि जितना बड़ा क्षेत्र होता है. उतनी बड़ी चुनौती भी होती है. मैं और मेरी टीम लंबे समय से क्षेत्र में एक्टिव हैं. आगरा खंड स्नातक एमएलसी का क्षेत्र 12 जिलों तक फैला है. हम हर जिले में सीधे मतदाता से संवाद कर रहे हैं. हर जिले में कैंप किया है और अभी संवाद कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव से एमएलसी का क्षेत्र बड़ा है. इसमें जो वोटर होते हैं उनसे सीधा संवाद बेहद जरूरी होता है. कहें तो एमएलसी का चुनाव पूरी तरह से विधानसभा चुनाव से अलग है. जो रोमांचक है. इसमें चुनौती भी बहुत है. मैं सीधे युवा और स्नातक मतदाता से संवाद कर रहा हूं. जिसमें बेरोजगारी की समस्या सबसे अधिक सामने आ रही है.

मानवेंद्र प्रताप सिंह की एंट्री से चुनाव रोचक हो गया है.
मानवेंद्र प्रताप सिंह की एंट्री से चुनाव रोचक हो गया है. (Photo Credit; ETV Bharat)

युवाओं से सीधा संवाद : अमरीश पाल सिंह ने बताया, देश में युवा बेरोजगार है. ऐसे में मेरा हर मतदाता और युवा से वायदा है कि मैं आपके रोजगार के लिए काम करूंगा. पहले सरकारें स्नातक बेरोजगारी भत्ता देती थीं. इस दिशा में मेरी कोशिश रहेगी कि स्नातकों को दोबारा से बेरोजगारी भत्ता मिले. इसके साथ ही हमारी टीम एक ऐप तैयार कर रही है. जो युवाओं को जॉब्स दिलाने में मददगार साबित होगी. इस पर तेजी से काम चल रहा है.

मतदाताओं का मिल रहा आशीर्वाद : अमरीश पाल सिंह ने बताया, आज के परिदृश्य में भाजपा का संगठन बेहद मजबूत है. जमीन स्तर पर है. मगर, मैं भले ही निर्दलीय प्रत्याशी हूं. क्षेत्र में सीधे मतदाताओं से संवाद कर रहा हूं. मतदाता भी मुझे समर्थन दे रहे हैं. मुझे मतदाताओं का आशीर्वाद मिल रहा है. मेरी हर मतदाता से अपील है कि मैं आपकी बात मजबूती से उठाऊंगा.

सपा ने शशांक यादव को प्रत्याशी बनाया है.
सपा ने शशांक यादव को प्रत्याशी बनाया है. (Photo Credit; ETV Bharat)

मैं राष्ट्र नीति करने आ रहा हूं : आप चुनाव में मतदान जरूर करें. आपका वोट बहुत कीमती है. उसे जरूर करें. जिससे आपकी बात सही तरीके से एक बड़े मंच पर रखने वाला प्रत्याशी जीत कर विधान परिषद में जाए. अमरीश पाल सिंह ने बताया कि मैं राज परिवार से हूं. जब मैं पैदा हुआ था. तब देश में लोकतंत्र था. मैं भले राजनीति में आ रहा हूं. मगर, मैं राजनीति करने नहीं आ रहा हूं. मैं राष्ट्र नीति करने आ रहा हूं. मुझे अपने राष्ट और देश की जनता के लिए नीति से मुताबिक, काम कर रहा हूं.

यूपी और राजस्थान के राज परिवार आए साथ : अमरीश पाल सिंह ने बताया कि जब से एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारी शुरू की. तभी से यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात के राज परिवार भी हैं. जो मुझे समर्थन कर रहे हैं. कॉल करके मनोबल बढा रहे हैं. यह भी कह रहे हैं कि चुनाव में मेरी स्थित बहुत ठीक है. आज सोशल मीडिया की वजह से सब कुछ आसानी से हर किसी के पास पहुंच रहा है. जिससे ही मुझे तमाम राज परिवार का मुझे आर्शीवाद मिल रहा है. मेरी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं. मैं मेरी मेहनत और मजबूती के साथ चुनाव मैदान में हूं.

जानिए प्रत्याशियों की ताकत और कमजोरी.
जानिए प्रत्याशियों की ताकत और कमजोरी. (Video Credit; ETV Bharat)

2012 में पहली बार लड़े चुनाव : अवागढ़ रियासत के सदस्य अमरीश पाल सिंह ने सन 2012 में पहली बार विधानसभा के चुनाव मैदान में उतरे. तब कांग्रेस ने उन्हें एटा की अमांपुर विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया था. चुनाव में बसपा ने बाजी मारी. चुनाव में अमरीश पाल सिंह चौथे नंबर पर रहे.

अमांपुर विधानसभा चुनाव 2012

प्रत्याशीपार्टीवोट
मिथलेश शाक्यBSP37,996
विरेंद्र सिंह सोलंकीSP34,340
देवेंद्र प्रतापनिर्दलीय30,463
अमरीश पाल सिंहकांग्रेस15,222

सपा ने शशांक पर लगाया दांव : आगरा स्नातक खंड के लिए समाजवादी पार्टी ने इस बार चेहरा बदल दिया है. 2020 के एमएलसी चुनाव में सपा ने असीम यादव को चुनाव मैदान में उतारा. जो भाजपा के मानवेंद्र प्रताप सिंह ने हार गए. जिससे सपा से यह एमएलसी की सीट छिन गई थी. इसलिए, इस बार सपा ने 11 माह पहले ही एटा के शशांक यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया था. शशांक यादव एटा में जिला पंचायत सदस्य रहे हैं. उनके भाई अमित गौरव यादव मारहरा से विधायक हैं. इस चुनाव में भी सपा अपने पीडीए के फॉर्मूला पर चुनाव मैदान में है.

एवीबीपी से भाजपा में आए, एमएलसी बने : डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह छात्र जीवन में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड गए. सन 1995 में अखिल विद्यार्थी परिषद का आंदोलन आगरा में हुआ था. इस आंदोलन में लाठीचार्ज से डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इसके बाद मजबूत इच्छाशक्ति और नेटवर्क की वजह से राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई. पार्टी ने उन्हें कई जिम्मेदारियां दीं. आगरा स्नातक खंड से मौजूदा एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह को भाजपा ने दोबारा चुनाव मैदान में उतारा है. 2020 के एमएलसी चुनाव में पहली बार मानवेंद्र प्रताप सिंह 'गुरुजी' को टिकट मिला था. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने चुनाव में सपा के प्रत्याशी असीम यादव को हराया था.

पिछली बार से ज्यादा मजबूत स्थित : भाजपा प्रत्याशी डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि भाजपा का मजबूत संगठन है. तब मेरा भी पहला चुनाव था. छह साल तक मैंने क्षेत्र में काम किया. हर बूथ पर पार्टी की मजबूत टीम है. इस चुनाव में मेरी स्थिति बहुत मजबूत है.

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