ETV Bharat / state

कंबल में छिपे बैठे सांप ने भाई-बहन को डसा; बहन की मौत, अस्पताल में भर्ती भाई की हालत गंभीर

आगरा के कागारौल थाना क्षेत्र स्थित मुरकिया गांव का मामला.

आगरा में सर्पदंश से मासूम की मौत.
आगरा में सर्पदंश से मासूम की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 2:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा : कागारौल थाना क्षेत्र स्थित गांव मुरकिया में एक ही चारपाई पर सो रहे भाई-बहन को सांप ने डस लिया. आननफानन परिजन भाई और बहन को अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां पर चिकित्सक ने बहन को मृत घोषित कर दिया. भाई की हालत गंभीर है. उसका एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है.


मामला कागारौल थाना क्षेत्र के गांव मुरकिया का है. राकेश ने बताया कि भाई की बेटी 10 वर्षीय बेटी कामिनी अपने भाई 18 वर्षीय पंकज के साथ एक ही चारपाई पर सो रहे थे. तड़के सुबह के वक्त दोनों को ठंड लगी तो चारपाई पर रखा कंबल ओढ़ लिया. इसी दौरान कंबल में छिपे सांप ने पहले कामिनी और फिर पंकज के पैर से लिपट गया. पंकज ने शोर मचाया तो परिजन मौके पर आ गए, लेकिन इस दौरान सांप ने पंकज को भी डस लिया.



परिजनों ने पड़ोसियों की मदद से आननफानन दोनों को आगरा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां पर चिकित्सकों ने कामिनी को मृत घोषित कर दिया. राकेश ने बताया कि कामिनी का बुधवार रात ही अंतिम संस्कार कर दिया. पंकज की हालत गंभीर है. उसे शमसाबाद रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रो करके बुरा हाल हो गया है. आगरा सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि भाई और बहन के सांप काटने की जानकारी नहीं है. इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

TAGGED:

AGRA SNAKE BITE NEWS
SNAKE BITES
SNAKE BITES SIBLINGS
DEATH DUE TO SNAKEBITE
SNAKE BITES BROTHER AND SISTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.