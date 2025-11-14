ETV Bharat / state

आगरा में SIR में गायब रहने वाले BLO पर लिया गया ये एक्शन, खलबली

आगरा: यूपी के आगरा में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत गरहाजिर बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है. इससे खलबली मच गई है. छावनी विधानसभा क्षेत्र के 24 बीएलओ के खिलाफ गुरुवार को लोक प्रतिनिधित्व की धारा 32 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है. इन बीएलओ में 18 आंगनबाड़ी, दो प्राथमिक स्कूल के शिक्षक, तीन शिक्षा मित्र और एक लोक निर्माण विभाग का कर्मचारी शामिल हैं. जिन पर अब कार्रवाई की तलवार भी लटकी है. आगरा के सूरसदन सभागार में शुक्रवार से सभी बीएलओ का दूसरे चरण का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा. इसमें शुक्रवार को एत्मादपुर विधानसभा के सभी बीएलओ बुलाए गए हैं.



9 विधानसभा में चल रही SIR प्रक्रिया: बता दें कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है. आगरा जिले की नौ विधानसभा में चार नवंबर से एसआईआर शुरू हुआ है. जिले में 39.99 लाख मतदाता है. जिनके घर घर सर्वे हो रहा है. जिले में इस काम में 3696 बीएलओ और 370 सुपरवाइजर लगाए गए हैं. अभियान में कई परेशानी भी आ रही हैं. कई लोग तो मतदाता पूरा फार्म नहीं भर पा रहे हैं. जिसकी अपने माता-पिता के वोटर कार्ड का एपिक नंबर याद नहीं होना है. इसके साथ ही उन्हें सन 2003 में मतदाता होने का रिकार्ड भी देना है. उसका एपिक नंबर भी भरना है. ऐसे में बीएलओ अधूरे फार्मों को जमा करने से मना कर रहे हैं. जिससे फार्म जमा करने की रफ्तार काफी धीमी है. इसकी शिकायत भी मिल रही हैं.





बीएलओ बरत रहे लापरवाही: एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान ने बताया अधिकारियों के बार-बार फोन किए जाने के बाद भी बीएलओ लगातार लापरवाही बरत रहे हैं. बीएलओ से कहा जा रहा था कि जल्द ही ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन लंबा समय निकल जाने के बाद भी उन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्य के प्रति लापरवाही बरती. इस काम में गैरहाजिर रहे.



बीएलओ के खिलाफ एक्शन: ऐसे में आगरा जिलाधिकारी के निर्देश पर एसीएम प्रथम और छावनी विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ रजत वर्मा ने 24 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर कराई है. एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान ने बताया जिन बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. इनमें 18 आंगनबाड़ी, दो प्राथमिक स्कूल के शिक्षक, तीन शिक्षा मित्र और एक लोक निर्माण विभाग का कर्मचारी हैं. इन बीएलओ के स्थान पर लेखपाल और अमीनों को लगाया है. उनसे कार्य लेना शुरू कर दिया है. सभी बीएलओ को अनुशासित होकर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाताओं से फार्म भरवाकर जमा कराने हैं.





