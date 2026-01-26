आगरा में बैडमिंटन टूर्नामेंट; शटलर साइना नेहवाल ने किया शुभारंभ, युवा खिलाड़ियों को दी ये सलाह
सिकंदरा भावना स्टेट स्थित प्रखर अग्रवाल मेमोरियल बैडमिंटन अकादमी में आयोजित योनेक्स सनराइज ऑल इंडिया मास्टर्स रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट एक फरवरी तक चलेगा.
आगरा : दिग्गज शटलर साइना नेहवाल रविवार को ताजनगरी पहुंचीं. यहां उन्होंने सिकंदरा में भावना स्टेट स्थित प्रखर अग्रवाल मेमोरियल बैडमिंटन अकादमी में योनेक्स सनराइज ऑल इंडिया मास्टर्स रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ किया. इस अवसर पर साइना नेहवाल ने लेखक विक्रम और विशाल गुप्ता की गेम ऑन : इंडियाज स्पोर्ट्स इंफ्रा स्टोरी पुस्तक का विमोचन किया. इस अवसर पर यूपी के खेल निदेशक व हॉकी इंडिया की चयन समिति के अध्यक्ष डॉ. आरपी सिंह समेत कई अतिथि मौजूद रहे.
बता दें, आगरा में पहली बार ऑल इंडिया स्तर की प्रतियोगिता योनेक्स सनराइज ऑल इंडिया मास्टर्स रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित हो रही है. जिसमें देशभर से करीब 1200 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे. टूर्नामेंट के शुभारंभ समारोह में शटलर साइना नेहवाल ने कहा कि खुद को फिट रखने के लिए किसी ना किसी खेल से जरूर जुड़ें. मौजूदा समय में बहुत सारे खेलों के विकल्प हैं. महिला खिलाड़ियों के लिए साइना नेहवाल ने कहा कि मेरे समय में कोई रोल मॉडल नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है.
उप्र खेल निदेशक एवं हॉकी इंडिया चयन समिति अध्यक्ष ओलंपियन डॉ. आरपी सिंह कहा कि आगरा बैडमिंटन संघ प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छी तरह से निभा रहा है. आगरा बैडमिंटन संघ की पूरी टीक को बधाई देता हूं. आगरा बैडमिंटन संघ के चेयरमैन विनोद सीतलानी ने बताया कि राष्ट्रीय मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पहले और दूसरे राउंड में रोमांचक मुकाबले हुए. जिसमें विभिन्न आयु वर्ग 35+, 40+, 45+ और 50+ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल और मिश्रित युगल (XD) वर्गों में कई कड़े मुकाबले देखने को मिले. कई मुकाबलों में खिलाड़ियों को वॉकओवर भी मिला. जिससे कुछ शीर्ष वरीय खिलाड़ियों ने बिना अधिक थकान के अगले दौर में प्रवेश किया. टूर्नामेंट एक फरवरी तक चलेगा.
