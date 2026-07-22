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जूता फैक्ट्री संचालक नरेश हत्याकांड में पत्नी और प्रेमी समेत तीन को आजीवन कारावास, फिरोजाबाद में रेप के दोषी को उम्रकैद

आगरा में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ने पांच साल बाद सुनाया फैसला.

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जूता फैक्ट्री संचालक नरेश हत्याकांड में पत्नी और प्रेमी समेत तीन को आजीवन कारावास. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 8:04 AM IST

6 Min Read
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आगरा/फिरोजाबाद: आगरा में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट शिव कुमार ने पांच साल पुराने बहुचर्चित जूता फैक्ट्री संचालक हत्याकांड में पत्नी और उसके प्रेमी समेत तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. फैक्ट्री संचालक की हत्या करके उसका शव बोरे में बांधकर खाली प्लाट में फेंका गया था. जिसमें विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट शिव कुमार ने मंगलवार को आरोपिता और उसके प्रेमी और प्रेमी के भाई को दोषी पाया. तीनों को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 2.80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में मृतक की बेटी की गवाही सबसे अहम रही. वहीं, फिरोजाबाद में रेप के दोषी को कोर्ट ने आजावीन कारावास की सजा सुनाई है.


वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी मृत्युंजय सिंह ने बताया कि ताजगंज थाना के सिद्धार्थ नगर निवासी सुरेश चंद ने 8 जून 2020 को अपने बेटा फैक्ट्री संचालक नरेश कुमार की हत्या की सूचना पुलिस को दी थी. उन्होंने बताया कि जब परिजन के साथ नगला कली स्थित पुष्पांजलि होम्स पहुंचे तो घर के पीछे खाली प्लॉट में बेटा नरेश कुमार का शव बोरे से बंधा मिला. नरेश कुमार जूता की फैक्ट्री संचालक था. जिस पर परिजन ने नरेश कुमार की हत्या में उसकी पत्नी प्रेमिता पर शक जताया था. पुलिस ने विवेचना मुकदमा दर्ज करके जांच की. जूता फैक्ट्री संचालक नरेश कुमार हत्याकांड में आरोपिता पत्नी प्रेमिता के साथ ही उसके प्रेमी रविकांत राजपूत और उसके भाई शशिकांत राजपूत निवासी निवासी नगला केवल, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) की भूमिका सामने आई. जांच के दौरान पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं के साथ एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई थीं.

10 गवाह और सबूत बने सजा का आधार
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी मृत्युंजय सिंह ने बताया कि ताजगंज थाना पुलिस ने नरेश कुमार हत्याकांड में
घटनास्थल से बरामद खून से सनी ईंट और शराब की बोतल (अद्धा) बरामद करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी थी. इसके साथ ही आरोपिता प्रेमिता के मोबाइल की कॉल डिटेल और सीडीआर निकवाई तो उसकी प्रेमी के साथ लगातार संपर्क के प्रमाण मिले. जिस पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. विवेचना में सामने आया कि प्रेमिता और उसके प्रेमी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे. इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. जिसका ही नरेश विरोध करता था. इस मामले में वादी, विवेचक सहित दस गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपिता और उसके प्रेमी पर आरोप सिद्ध हुए हैं. पैरवी में अदालत से अपराध की गंभीरता को देखकर कठोर दंड देने की मांग की थी.

14 साल की बेटी की गवाही बनी अहम साक्ष्य
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी मृत्युंजय सिंह ने बताया कि फैक्ट्री संचालक नरेश कुमार हत्याकांड में आरोपिता और उसके प्रेमी समेत अन्य को सजा दिलाने में मृतक की 14 वर्षीय पुत्री की गवाही निर्णायक साबित हुई. तब बच्ची की उम्र करीब दस वर्ष थी. उसने गवाही में अदालत को बताया कि मां ने पहले तीनों भाई-बहनों को कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी थी. इसके बाद हमें कोल्ड ड्रिंक दी और टीवी की आवाज तेज कर दी थी. रात करीब तीन बजे दरवाजा खुलवाने पर पहले मां ने दरवाजा नहीं खोला. बाद में दरवाजा खुला तो कमरे के बेड पर खून के धब्बे थे और मां ने रात में स्नान भी किया था. इस मामले में वादी सुरेश चंद, मृतक के भाई सोनू, डॉ. रविंद्र कुमार सिंह, पुलिसकर्मी श्याम सुंदर, विवेचक शैलेंद्र सिंह चौहान, उपनिरीक्षक केवल सिंह, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजीव कुमार सिंह, निरीक्षक उमेश चंद त्रिपाठी तथा मृतक की पुत्री सहित दस गवाहों को अदालत में पेश किया.

कमरे की दीवार और फर्श पर मिले थे खून के निशान
पुलिस की छानबीन और विवेचना में कमरे की दीवारों और फर्श पर खून के धब्बे मिले. कमरे का सामान बिखरा पड़ा था. घटनास्थल पर शव के पास खून से सनी ईंट और शराब की बोतल मिली थी. शव से करीब 100 मीटर दूर एक बोरा भी बरामद हुआ. जिसमें बेडशीट, तकिया, दस्ताने और खून से सने कपड़े मिले थे. सभी साक्ष्यों ने हत्या की गुत्थी सुलझाने व कोर्ट में आरोप सिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.


कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाई उम्रकैद की सजा

फिरोजाबाद जनपद की फास्ट्रेक कोर्ट ने दुराचार के आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला कोतवाली दक्षिण क्षेत्र से जुड़ा है.सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा के मुताबिक नेहरू नहर कुम्हार वाली गली निवासी एक व्यक्ति ने 11 मई 2024 को कोतवाली दक्षिण में एक शिकायत दर्ज करायी थी जिसके मुताबिक उसकी पत्नी, बेटी, बेटा और पुत्रबधू 9 मई से लापता है और काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई अता-पता नहीं है.पुलिस ने गायब लोगों को अलीगढ़ से बरामद कर लिया.बरामद हुयी शिकायतकर्ता की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसका पति पुत्रबधू और बेटी के साथ दुष्कर्म करता था. विरोध करने पर मारपीट भी करता है. इस उत्पीड़न से परेशान होकर हम लोग खुद ही अलीगढ़ चले गए थे. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था. न्यायाधीश देवदत्त ने इस मामले में गवाहों और पीड़िताओं के बयानों के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

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