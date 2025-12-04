ETV Bharat / state

आगरा के बुंदूकटरा में बनेगा डॉग शेल्टर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने की ये प्लानिंग

आगरा: शहर के बुंदूकटरा क्षेत्र में आधुनिक डॉग शेल्टर बनाया जाएगा. नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसकी प्लानिंग की है. प्रशासन इससे शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. इस बारे में नगर निगम ने सभी विभागों को पत्र लिखकर उनके परिसर में घूमने वाले आवारा कुत्तों की संख्या मांगी है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों और शहरी निकायों को निर्देश दिए थे कि आवारा कुत्तों पर की जाने वाली कार्रवाई कानूनी, मानवीय और वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप हो. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर निगम 2000 कुत्तों की क्षमता वाला आधुनिक डॉग शेल्टर बनाएगा. कोर्ट के अनुसार, स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और विश्वविद्यालय जैसे क्षेत्र संवेदनशील जोन माने गए हैं, जहां कुत्तों की मौजूदगी पर रोक आवश्यक है. इसके साथ ही एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए. जिसके बाद ही आगरा नगर निगम ने संवेदनशील स्थानों से पकड़े कुत्तों को नसबंदी करके उनके मूल स्थान पर छोड़ने के बजाय सुरक्षित डॉग शेल्टर में रखने की व्यवस्था करने की प्लानिंग की है.