आगरा के बुंदूकटरा में बनेगा डॉग शेल्टर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने की ये प्लानिंग
नगर निगम, पकड़े कुत्तों को नसबंदी करके, उनके मूल स्थान पर छोड़ने के बजाय डॉग शेल्टर में रखने की व्यवस्था करेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 2:54 PM IST
आगरा: शहर के बुंदूकटरा क्षेत्र में आधुनिक डॉग शेल्टर बनाया जाएगा. नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसकी प्लानिंग की है. प्रशासन इससे शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. इस बारे में नगर निगम ने सभी विभागों को पत्र लिखकर उनके परिसर में घूमने वाले आवारा कुत्तों की संख्या मांगी है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों और शहरी निकायों को निर्देश दिए थे कि आवारा कुत्तों पर की जाने वाली कार्रवाई कानूनी, मानवीय और वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप हो. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर निगम 2000 कुत्तों की क्षमता वाला आधुनिक डॉग शेल्टर बनाएगा. कोर्ट के अनुसार, स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और विश्वविद्यालय जैसे क्षेत्र संवेदनशील जोन माने गए हैं, जहां कुत्तों की मौजूदगी पर रोक आवश्यक है. इसके साथ ही एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए. जिसके बाद ही आगरा नगर निगम ने संवेदनशील स्थानों से पकड़े कुत्तों को नसबंदी करके उनके मूल स्थान पर छोड़ने के बजाय सुरक्षित डॉग शेल्टर में रखने की व्यवस्था करने की प्लानिंग की है.
हर विभाग में नियुक्त होगा नोडल अधिकारी: प्रशासन ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, निजी और सरकारी स्कूल, अंबेडकर विश्वविद्यालय परिसर, केंद्रीय हिंदी संस्थान, एसएन मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पताल तथा नगरीय क्षेत्र स्थित पीएचसी और सीएचसी जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है. जहां से पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी के बाद स्थायी रूप से डॉग शेल्टर में रखा जाएगा. इस बारे में नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्येक विभाग को अपने परिसर के लिए नोडल अधिकारी अप्वाइंट करना अनिवार्य है. नोडल अधिकारी परिसर के चारों ओर तार फेंसिंग, गेट नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, ताकि नसबंदी के बाद भी कुत्ते परिसर में प्रवेश न कर सकें.
बनाया जा रहा डॉग शेल्टर: आगरा नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नगर निगम शहर में dog control system वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से सुव्यवस्थित करने जा रहा है. जिसके लिए बुंदूकटरा में बड़े डॉग शेल्टर का निर्माण किया जा रहा है. जहां पर संवेदनशील स्थानों से पकड़े गए कुत्तों को रखा जाएगा. इस बारे में सभी विभागों से सहयोग के लिए निर्देश दिए हैं. जिससे आगरा में डॉग कंट्रोल अभियान सख्ती से लागू हो सकेगा.
