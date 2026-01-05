ETV Bharat / state

आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में MBBS के सीनियर छात्रों ने जूनियर को पीटा, मुकदमा दर्ज

आगरा: एसएन मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है. जिसमें MBBS के जूनियर छात्र ने सीनियर छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाया है. विरोध करने पर गुस्साए सीनियर्स छात्रों ने जूनियर छात्र की जमकर पिटाई की. इस बारे में पीड़ित छात्र की तहरीर पर एमएम गेट थाना पुलिस ने सीनियर छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस बारे में डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि एमबीबीएस के सीनियर्स और जूनियर छात्र के साथ मारपीट का मामला है. इस बारे में मेडिकल कॉलेज प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है. जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी.

एमएम गेट थाना पुलिस को एमबीबीएस 2023 बैच के छात्र रामकुमार ने शिकायत दी कि एक जनवरी की रात करीब 9.15 बजे एसएन मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर रहा था. उसी दौरान पार्किंग में मौजूद एमबीबीएस के सीनियर छात्र सूरज चौधरी, रितुराज जाटव, गौतम बडेरिया और विवेक ने रैगिंग करने का प्रयास किया. जब विरोध किया तो सीनियर्स ने मारपीट की. हमलावरों की संख्या अधिक होने पर अपने भाई लखन को मौके पर बुलाया. छात्र रामकुमार का आरोप है कि सीनियर छात्रों ने उसकी और उसके भाई की पिटाई की. साथ ही जान से मारने की धमकी दी. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि एमबीबीएस छात्र की शिकायत पर सीनियर्स के खिलाफ मारपीट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

रैगिंग नहीं आपसी लड़ाई-झगड़ा: एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि मामला मेडिकल छात्रों में आपसी लड़ाई-झगड़े का है. जिसकी जानकारी प्रोक्टोरियल बोर्ड को है. दो जनवरी को बोर्ड से पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मांगी थी. मगर, अवकाश की वजह से सोमवार दोपहर तक रिपोर्ट नहीं मिली है. इस में दोनों पक्ष के बयान हो चुके हैं. प्रोक्टोरियल बोर्ड की रिपोर्ट आने पर रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगा. इसके साथ ही पुलिस को भी इसकी जानकारी देगा.