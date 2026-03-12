ETV Bharat / state

आगरा स्कूल बस हादसे में बड़ा एक्शन; परिवहन विभाग के चार अफसर सस्पेंड, जांच अधिकारी नामित

लखनऊ : आगरा में स्कूल बस हादसे में बच्ची की मौत के मामले में लापरवाही सामने आने के बाद परिवहन निगम ने बड़ी कार्रवाई की है. उत्तर प्रदेश की परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने आगरा में तैनात चार यात्री/मालकर अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है. साथ ही शासन को सहायक संभागीय प्रवर्तन अधिकारी आगरा को निलंबित करने की संस्तुति भी की गई है.

परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने बताया कि बीती 11 मार्च को दोपहर ढाई बजे आगरा में एत्मादपुर आगरा की स्कूली बस से दुर्घटना में एक बच्ची की दुखद मृत्यु हो गई थी. इसके संबंध में मृतका के पिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

उप परिवहन आयुक्त आगरा ने अन्य अधिकारियों के साथ किये गये भौतिक निरीक्षण में बस की तकनीकी दशा खराब पाई, जबकि आगरा में तैनात प्रवर्तन अधिकारियों ने उक्त वाहन के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की.

परिवहन आयुक्त ने बताया कि विभाग ने 15 से 21 जनवरी तक और एक से 15 जुलाई तक विशेष चेकिंग अभियान चलाये जाने के निर्देश सभी परिवहन अधिकारियों को दिए थे. साथ ही समय-समय पर स्कूली वाहनों और अनधिकृत संचालित वाहनों के खिलाफ सघन प्रवर्तन कार्रवाई के निर्देश भी विभाग की तरफ से दिये जाते रहे हैं.