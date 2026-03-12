आगरा स्कूल बस हादसे में बड़ा एक्शन; परिवहन विभाग के चार अफसर सस्पेंड, जांच अधिकारी नामित
परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने बताया कि बीती 11 मार्च को स्कूली बस से दुर्घटना में एक बच्ची की दुखद मृत्यु हो गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 9:24 PM IST
लखनऊ : आगरा में स्कूल बस हादसे में बच्ची की मौत के मामले में लापरवाही सामने आने के बाद परिवहन निगम ने बड़ी कार्रवाई की है. उत्तर प्रदेश की परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने आगरा में तैनात चार यात्री/मालकर अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है. साथ ही शासन को सहायक संभागीय प्रवर्तन अधिकारी आगरा को निलंबित करने की संस्तुति भी की गई है.
परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने बताया कि बीती 11 मार्च को दोपहर ढाई बजे आगरा में एत्मादपुर आगरा की स्कूली बस से दुर्घटना में एक बच्ची की दुखद मृत्यु हो गई थी. इसके संबंध में मृतका के पिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
उप परिवहन आयुक्त आगरा ने अन्य अधिकारियों के साथ किये गये भौतिक निरीक्षण में बस की तकनीकी दशा खराब पाई, जबकि आगरा में तैनात प्रवर्तन अधिकारियों ने उक्त वाहन के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की.
परिवहन आयुक्त ने बताया कि विभाग ने 15 से 21 जनवरी तक और एक से 15 जुलाई तक विशेष चेकिंग अभियान चलाये जाने के निर्देश सभी परिवहन अधिकारियों को दिए थे. साथ ही समय-समय पर स्कूली वाहनों और अनधिकृत संचालित वाहनों के खिलाफ सघन प्रवर्तन कार्रवाई के निर्देश भी विभाग की तरफ से दिये जाते रहे हैं.
इसके बावजूद अधिकारियों ने कार्य और मुख्यालय से निर्गत निर्देशों के प्रति घोर उदासीनता और शिथिलता बरती, जो उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियमों का उल्लंघन है.
इस मामले में यात्री/मालकर अधिकारी नीलम, अमित वर्मा, शारदा मिश्रा और शिव कुमार मिश्रा को निलंबित किया गया है, साथ ही शासन को सहायक संभागीय प्रवर्तन अधिकारी आगरा को निलंबित करने की संस्तुति भी की गई है.
उन्होंने बताया कि निलंबन अवधि में उक्त अधिकारी परिवहन आयुक्त कार्यालय से संबद्ध रहेंगे. उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) संजय सिंह को जांच अधिकारी नामित किया गया है, जो जांच प्रक्रिया पूरी कर एक माह के अंदर जांच आख्या उपलब्ध कराएंगे.
यह भी पढ़ें : अलीगढ़ में स्कूली बस से बच्ची की मौत का मामला; दो अधिकारियों पर गिरी गाज, निलंबित