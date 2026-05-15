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संभाजी महाराज की जयंती; आगरा किला के सामने गुंजा जय भवानी, जय शिवाजी, मुंबई राजमार्ग का नाम बदलने की मांग

धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की 369वीं जयंती पर आगरा किला के सामने स्थित हनुमान मंदिर में आयोजित हुआ कार्यक्रम.

संभाजी महाराज की जयंती पर जुट समुदाय के लोग.
संभाजी महाराज की जयंती पर जुट समुदाय के लोग. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 8:30 AM IST

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आगरा : आगरा किला के सामने गुरुवार देर शाम एकदम माहौल भगवामय हो गया. किले के सामने जय भवानी और जय शिवाजी के नारे गूंजे. आगरा किला के सामने धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की 369वीं जयंती पर अदभुत और जोश देखने को मिला. जिसमें आगरा किला के सामने स्थित हनुमान मंदिर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने किया.

घुड़सवारी वाली प्रतिमा के साथ अनुयायी.
घुड़सवारी वाली प्रतिमा के साथ अनुयायी. (Photo Credit : ETV Bharat)

मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने कहा कि धर्मवीर संभाजी महाराज का शौर्य और पराक्रम हम सभी के लिए प्रेरणा है. शुभारंभ कार्यक्रम में छावा भारत क्रांति मिशन के चीफ कोऑर्डिनेटर विजय काकडे पाटिल और नासिक से आए यात्रा संयोजक अन्य लोग शामिल हुए. प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे. उन्होंने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों को पूरा करने के लिए कई युद्ध लड़े. उनकी जयंती पर आयोजित समारोह उनकी बहादुरी शौर्य पराक्रम और युद्ध कौशल को नमन का अवसर है.

धर्मवीर संभाजी महाराज का जीवन और उनका संघर्ष आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा है. महज नौ साल की आयु में अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ औरंगजेब की कैद से निकलकर जाना उनकी युद्ध कौशल पराक्रम और वीरता का परिचय है. उन्होंने स्वधर्म, स्वभाषा और स्वराज की अलख को कभी बुझने नहीं दिया. इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने संभाजी महाराज के युद्ध कौशल पराक्रम और उनके जीवन से जुड़े हुए कई तथ्यों की चर्चा की. कहा कि उनके शौर्य वीरता और पराक्रम को नमन किया.


समारोह में छावा भारत क्रांति मिशन के नेशनल प्रेसिडेंट डॉ. विलास पंगारकर ने कहा कि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की 13 फुट की घुड़सवारी वाली प्रतिमा को नासिक के सिन्नर तहसील के पांगरी से आगरा पहुंची है. इस मौके पर यात्रा में आए सैकड़ों लोगों ने जय भवानी, जय शिवाजी का उद्घोष किया. इसके बाद चारों ओर हर हर महादेव की जय जयकारे गूंजने लगे. महाराष्ट्र के लोगों ने मुंबई राजमार्ग का नाम छत्रपति शिवाजी मार्ग से करने की मांग उठाई.


जयंती समारोह में महेर से जिजाऊ के वंशज शिवाजीराजे जाधव, डॉ. औलौकिक उपाध्याय, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, पार्षद सुनील कर्मचंदानी, महेश शर्मा, पार्षद जगदीश सोनकर, ललित शर्मा, दीप विनायक पटेल और अन्य गणमान्य लोगों ने रथ यात्रा का स्वागत किया. छावा भारत क्रांति मिशन के चीफ कोऑर्डिनेटर विजय काकड़े पाटिल, ऑर्गेनाइजर परमेश्वर नलावड़े पाटिल, रामनारायण मराठा, शशिकांत पवार, अमोल सोनवणे, निवृत्ति मुरडनर, अतुल पंगारकर कार्यक्रम को संचालित किया.

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