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आगरा विजय दिवस; महाराजा सूरजमल की शौर्यगाथा, जिन्होंने मुगलों की नाक में कर दिया था दम

आगरा किला पर महाराजा सूरजमल ने 12 जून-1761 को अधिकार किया था.

आगरा विजय दिवस समारोह का उद्घाटन करते मुख्य अतिथि.
आगरा विजय दिवस समारोह का उद्घाटन करते मुख्य अतिथि. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 8:02 AM IST

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आगरा : आगरा किला में आयोजित आगरा विजय दिवस समारोह में शुक्रवार देर शाम जाट महाराजा सूरजमल की शौर्यगाथा गूंजी. आज के ही दिन 12 जून-1761 को आगरा किला पर महाराजा सूरजमल ने आगरा किला पर अधिकार किया था. जो सात शताब्दी बाद किसी हिंदू राजा का अधिकार हुआ था. महाराजा सूरजमल ने अपनी वीरता और रणनीति से 40 दिन की घेराबंदी के बाद मुगलिया सल्तनत घुटना पर ला खड़ी की थी. आगरा किला पर 13 साल से अधिक समय तक अधिकार रहा.

आगरा विजय दिवस समारोह. (Video Credit : ETV Bharat)

आगरा किला में आयोजित आगरा विजय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल रहे. उप्र पर्यटन विभाग को एएसआई से 12 जून 2025 को आगरा विजय दिवस समारोह की अनुमति मिली थी. समारोह की पूरी तैयारी हो चुकी थीं, मगर 12 जून को एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यूनाइटेड किंगडम के लंदन गैटविक हवाई अड्डे जाने को उड़ी थी. तभी उड़ान के थोड़ी देर बाद बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान अहमदाबाद के मेघाणी नगर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इसलिए, आगरा किला में विजय दिवस का कार्यक्रम निरस्त हो गया था.

आगरा विजय दिवस समारोह का उद्घाटन करते मुख्य अतिथि व अन्य.
आगरा विजय दिवस समारोह का उद्घाटन करते मुख्य अतिथि व अन्य. (Photo Credit : ETV Bharat)


अखिल भारतीय प्रगतिशील जाट महासभा के अध्यक्ष पुरषोत्तम फौजदार ने बताया कि भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल के विजय दिवस के अवसर पर आगरा किला में जहांगीर महल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसका शुभारंभ महाराजा सूरजमल के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित करके महाराजा सूरजमल के वंशज नेम सिंह फौजदार, भाजपा विधायक जीएस धर्मेश और पूर्व विधायक चौधरी उदयभान सिंह समेत अन्य अतिथियों ने किया.

आगरा विजय दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम.
आगरा विजय दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम. (Photo Credit : ETV Bharat)

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल ने कहा कि महाराजा सूरजमल का जीवन साहस, सुशासन और सामाजिक समरसता का प्रेरणा स्त्रोत है. उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा और समाजहित के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा. ऐसे कार्यक्रम होने से हमने अपने पुरखों के बारे में जानकारी होती है. जाट महाराजा सूरज मल ने मुगलों की नाक में दम कर रखी थी.

आगरा विजय दिवस समारोह में पहुंचे अतिथिगण.
आगरा विजय दिवस समारोह में पहुंचे अतिथिगण. (Photo Credit : ETV Bharat)


नाइट टूरिज्म को मिलगा बढ़ावा : होटल एंड रेस्टोरेंट ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश वाधवा ने बताया कि आगरा किला में महाराजा सूरजमल की वीरगाथा गूंजी. कैसे उन्होंने आगरा किला पर अधिकार किया था. मुगलों को हराया था. ऐसे कार्यक्रम से पर्यटकों को कुछ नया देखने मिलेगा. आगरा किला में ऐसे आयोजन से देशी और विदेशी पर्यटकों का आगरा में नाइट स्टे बढ़ेगा.

आगरा विजय दिवस समारोह में शामिल हुए अतिथि.
आगरा विजय दिवस समारोह में शामिल हुए अतिथि. (Photo Credit : ETV Bharat)


कौन थे महाराजा सूरजमल : राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित डीग के महलों में जाट राजा बदन सिंह की रानी देवकी की कोख से 13 फरवरी 1707 को वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल का जन्म हुआ था. महाराजा सूरजमल की लंबाई साढ़े 7 फीट और उनकी कद काठी बहुत ही मजबूत थी. कहा जाता है कि उन्हें दोनों हाथों से तलवार चलाने में महारत हासिल थी. महाराजा सूरजमल ने अपने जीवनकाल में वीरता और रणनीति से 80 युद्ध लड़े. यह वजह थी कि उस समय शक्तिशाली महाराजा सूरजमल कहे गए. 25 दिसंबर 1763 को महाराजा सूरजमल ने दिल्ली की रक्षा के लिए मुगल और रोहिल्ला सेनाओं से शाहदरा (दिल्ली) में वीरतापूर्वक लड़ते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे.

आगरा विजय दिवस समारोह में प्रस्तुति देते कलाकार.
आगरा विजय दिवस समारोह में प्रस्तुति देते कलाकार. (Photo Credit : ETV Bharat)



40 दिन की घेराबंदी और साम, दाम, दंड और भेद से किया था अधिकार

वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' ने बताया कि सन 1707 में मुगल बादशाह आलमगीर औरंगजेब की मौत के बाद मुगलिया सल्तनत कमजोर होती चली गई. उस समय राजस्थान के भरतपुर के जाट महाराजा सूरजमल ने अपनी शक्ति बढ़ाई. सबसे पहले महाराजा सूरजमल अपनी सेना के दम पर राज्य का दायरा बढ़ाया.

अलीगढ़ पर अधिकार के बाद महाराजा सूरजमल 4000 सैनिकों के साथ सेना नायक बलराम को 3 मई 1761 को आगरा किला पर अधिकार करने को भेजा. तब आगरा किले में महज 400 सैनिक थे. किलेदार ने 400 सैनिकों से जाट सेना का करीब एक माह तक मुकाबला किया.

4 जून 1761 को अलीगढ़ से महाराजा सूरजमल आगरा आए. उन्होंने साम, दाम, दंड और भेद की नीति से आगरा किला पर कब्जा किया. जिसमें आगरा शहर में रहने वाले किला के रक्षकों के परिवार को बंधक बनाकर किलेदार को घुटनों पर ला दिया. किलेदार को एक लाख रुपये और पांच गांव देने के आश्वासन दिया और 12 जून 1761 को आगरा किला पर अधिकार कर लिया.

महाराजा सूरजमल ने आगरा किला पर अधिकार के बाद किलेदार को भी न तो एक लाख रुपये दिए और न ही गांव. बल्कि, आगरा किला से खजाने का हिसाब भी किलेदार से मांग लिया. महाराजा सूरजमल को आगरा किले के खजाने से करीब 50 लाख रुपये, हाथी, घोड़ा, गोला, बारूद, तोप और पत्थर के सामान का भरतपुर भेजा था.




1774 में आगरा किला पर मुगलों का दोबारा अधिकार : सन 25 दिसंबर 1763 में जाट महाराजा सूरजमल का निधन हो गया. इसके बाद जाट राजाओं की शक्ति भी कम हो गई. जिससे राज्य में उनकी पकड़ कमजोर हुई. ऐसे में उस समय दिल्ली में मुगलिया सल्तनत संभाल रहे मुगल बादशाह शाह आलम ने आगरा किला पर दोबारा अधिकार की योजना बनाई. मुगल बादशाह शाह आलम ने अपने खास फौजदार मिर्जा नजफ खां को बड़ा फौज के साथ आगरा भेजा. फौजदार मिर्जा नजफ खां ने 18 फरवरी 1774 में आगरा किला पर अधिकार किया. जिससे आगरा किला पर दोबारा से मुगलों का अधिकार हो गया. आगरा किला पर करीब 13 साल तक जाट राजाओं का अधिकार रहा.



पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह नहीं पहुंचे : यूपी पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह ने बताया कि शुक्रवार देर शाम आगरा किला में विजय दिवस मनाया गया. जिसमें प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को आना था, मगर झांसी में उन्हें जाना पड़ा. एएसआई ने आगरा किला में विजय दिवस मनाने के लिए जहांगीरी महल के सामने लॉन में कार्यक्रम की अनुमति दी थी. जिसमें कलाकारों ने महाराजा सूरजमल के शौर्य और पराक्रम से जुड़े प्रसंगों का मंचन किया. जिसमें आगरा किला पर जाटों के शासन का बखान किया गया. एएसआई से 700 लोगों के विजय दिवस कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी थी.

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