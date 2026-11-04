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दीपावली में रेलवे टिकटों के दाम आसमान पर पहुंचाने वाले दलालों की खैर नहीं, आगरा RPF ने बनाया ये PLAN

आगरा: दीपोत्सव और छठ पूजा को लेकर ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है. ट्रेनों में कंफर्म टिकट की मारामारी चल रही है. ऐसे में रेलवे की टिकट को लेकर दलाल एक्टिव हो जाते हैं. जिसको लेकर रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने टिकट दलालों के खिलाफ अभियान चलाएगा. जिसके लिए आरपीएफ की अलग-अलग टीमें गठित की हैं. जो संदिग्ध टिकट दलालों पर नजर रखने के साथ ही टिकट की कालाबाजारी करने वाले दलालों की पहचान करके सख्त कार्रवाई करेंगी.



बता दें कि दीपोत्सव और छठ पूजा को लेकर ट्रेनों में सीट की मारामारी रहती है. त्योहार पर बड़ी संख्या में लोग रेल यात्रा करते हैं. जिससे ही प्रमुख ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है. यात्रियों की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर टिकट दलाल अवैध तरीके से टिकट उपलब्ध कराने के नाम पर अतिरिक्त रकम वसूलते हैं. तत्काल टिकटों की बुकिंग में भी दलाली की शिकायतें सामने आती हैं. जिसको लेकर ही रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल ने विशेष प्लानिंग की है. जिसमें आरपीएफ की टीमें अब टिकटों की अवैध खरीद-फरोख्त में शामिल लोगों पर नजर रखेंगी. जो संदिग्ध साइबर कैफे, टिकट बुकिंग केंद्र और अन्य स्थानों पर जांच करेगी. जिससे अवैध रूप से टिकट बुक करने और जरूरतमंद यात्रियों से अधिक रकम वसूलने वालों की जानकारी जुटाएगी.





टिकटों की अवैध बुकिंग और बिक्री पर सख्त कार्रवाई

आगरा रेल मंडल के पीआरओ संजय कुमार गौतम का कहना है कि रेलवे नियमों के तहत अधिकृत एजेंट के अलावा व्यक्तिगत आईडी का व्यावसायिक इस्तेमाल करके टिकटों की अवैध बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे मामलों में दोषी संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है. जिसमें जुर्माना अथवा सजा और दोनों का प्रावधान है. इसलिए, आरपीएफ अभियान चलाकर यात्रियों को टिकट दलालों के चंगुल से बचाएंगे. रेलवे टिकटों की कालाबाजारी रोकेंगे. यात्रियों से अपील और सलाह है कि केवल अधिकृत माध्यमों से ही टिकट बुक करें और दलालों के झांसे में न आएं.





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