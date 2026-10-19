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आगरा में रूट डायवर्जन; दशहरा के दौरान भारी वाहनों की शहर में नो एंट्री, रामलीला मैदान और एमजी रोड पर बदला रहेगा यातायात

अपर पुलिस उपायुक्त यातायात अलका सिंह ने बताया कि व्यवस्था के तहत रात 11 बजे नो एंट्री नहीं खुलेगी. भारी वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. मूर्ति विसर्जन अवधि के दाैरान सभी नो एंट्री पास निरस्त रहेंगे. संबंधित थाना प्रभारियों को घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित विसर्जन सुनिश्चित कराना होगा.







बाहरी मार्गों पर भारी वाहनों के लिए डायवर्जन



-नेशनल हाईवे 19 पर वाहन चलेंगे. इस हाईवे से भारी वाहनों को एमजी रोड पर नहीं आने दिया जाएगा. जगह-जगह बैरियर लगाए जाएंगे.



-ग्वालियर मार्ग से फिरोजाबाद, हाथरस और एटा: भारी वाहन रोहता नहर चौराहा से दिगनेर पुलिया, इनर रिंग रोड होकर जाएंगे.



-ग्वालियर मार्ग से मथुरा ककुआ मोड़ से दक्षिणी बाईपास, रैपुरा जाट होकर गंतव्य जाएंगे.



-जयपुर मार्ग से फिरोजाबाद, हाथरस और एटा: महुअर कट से दक्षिणी बाईपास और रैपुरा जाट होकर एनएच-19 जाएंगे.



-शमसाबाद से ग्वालियर जाने वाले भारी वाहन इरादतनगर से सैंया होकर अपने गंतव्य को जाएंगे.





रामलीला मैदान के आसपास



-बिजलीघर चौराहा, विक्टोरिया पार्क, पुरानी मंडी, बालूगंज चौकी और करियप्पा रोड से रामलीला मैदान की ओर सभी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.



-पुरानी मंडी से बिजलीघर, यमुना किनारा और विक्टोरिया पार्क की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे. वाहन फूल सैयद, करियप्पा, बालूगंज चौकी, छीपीटोला और बिजलीघर होकर निकलेंगे.



-जीवनी मंडी गोल चक्कर से माल रोड और पुरानी मंडी जाने वाले वाहन हाथीघाट रोड, फोर्ट स्टेशन कट, बिजलीघर, बालूगंज और छीपीटोला होकर जाएंगे. हाथीघाट से श्मशान घाट होकर विक्टोरिया पार्क की ओर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.



सेंट जोंस चौराहे के आसपास



-हरीपर्वत, लोहामंडी, रघुनाथ टॉकीज, नूरी दरवाजा और एसएन कट से सेंट जोंस चौराहे की ओर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.



-हरीपर्वत से सुभाष पार्क और कलक्ट्रेट जाने वाले वाहन दिल्ली गेट, मदिया कटरा, लोहामंडी और पंचकुइयां होकर जाना होगा.



-सुभाष पार्क से हरीपर्वत, संजय प्लेस और भगवान टॉकीज जाने वाले वाहन पंचकुइयां, लोहामंडी, मदीया कटरा होकर जाएंगे.



-घटिया आजम खां से रघुनाथ टॉकीज, नूरी दरवाजा और सेंट जोंस होकर लोहामंडी जाने वाले वाहन खटीकपाड़ा तिराहा, एमडी जैन इंटर कॉलेज, हरीपर्वत, दिल्ली गेट और मदिया कटरा होकर जा सकेंगे.



मूर्ति विसर्जन को लेकर पुलिस अलर्ट



डीसीपी सिटी रवीन्द्र कुमार ने बताया कि शारदीय नवरात्रि के मूर्ति विसर्जन को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं. जिसको लेकर रुनकता घाट, कैलाश मंदिर, पोइयां घाट, हाथी घाट, बल्केश्वर घाट, दशहरा घाट पर पूरी व्यवस्था की है. यमुना के घाटों पर श्रद्धालुओं की संभावित भीड़, सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई, पार्किंग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की है. इसको लेकर अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं. मूर्ति विसर्जन के दौरान सभी घाट क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, सतत निगरानी, जल पुलिस एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया है.

