आगरा हाइवे पार कर रही महिला को ट्रक ने रौंदा, फिर दनदनाते हुए उस पर से गुजर गए दर्जनों वाहन

आगरा में हाईवे पर ट्रक ने महिला का रौंदा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: आगरा के एत्मादउद्दौला थाना क्षेत्र में आगरा-कानपुर हाईवे पर सैयद कट पर मंगलवार देर रात सड़क पार कर रही महिला को ट्रक ने बुरी तरह रौंद दिया. इससे महिला कुछ देर छटपटाई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इसके बाद सड़क पर पड़े महिला के शव को रात के अंधेरे में एक के बाद एक तेज रफ्तार ट्रक और वाहन रौंदते रहे. बता दें कि हादसा मंगलवार देर रात करीब 10.30 बजे का है. ट्रांस यमुना फेज-1 से ट्रांस यमुना फेज-2 जाने को एक महिला आगरा-कानपुर हाईवे पर सैयद कट से पार कर रही थी. जैसे ही महिला हाईवे पर पहुंची तो फिरोजाबाद की ओर जाने वाले तेज गति से ट्रक ने उसे कुचल दिया.