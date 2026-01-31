ETV Bharat / state

AGRA में सड़क हादसा; बेकाबू कंटेनर ने ऑटो में मारी टक्कर; 5 की मौत

चारधाम की यात्रा करके घर लौट रहे थे, कंटेनर चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया.

आगरा: खंदौली थाना क्षेत्र में जलेसर रोड पर शनिवार सुबह करीब 11 बजे एक बेकाबू कंटेनर ने 2 ऑटो में टक्कर मारी. इससे चीख पुकार मच गई. हादसे में दोनों ऑटो में सवार 8 से अधिक लोग घायल हुए हैं. राहगीरों ने लोगों को ऑटो से बाहर निकाला. सूचना पर खंदौली थाना पुलिस भी पहुंच गई. पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची. जहां पर चिकित्सकों ने 5 घायलों को मृत घोषित कर दिया. हादसे में दोनों ही ऑटो बुरी तरह से डैमेज हो गए.

हादसा शनिवार सुबह करीब 11 बजे का है. खंदौली थाना क्षेत्र में जलेसर रोड पर नगला चंदन के पास बेकाबू कंटेनर ने सवारियों से भरे 2 ऑटो में टक्कर मारी. कंटेनर की टक्कर से दोनों ऑटो सड़क किनारे करीब 50 फीट दूर एक पेड़ से टकराकर गड्‌ढे में जाकर पलट गए. जिसमें चीख पुकार मच गई. ऑटो में सवार लोगों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं. इसके साथ ही हाथ और पैर में भी गंभीर चोटें हैं. हादसे में एक ऑटो की छत उड़ गई तो दूसरा ऑटो दो हिस्सों में बंट गया.

हादसे के बाद राहीगरों ने कंटेनर चालक को पकड़कर जमकर धुना. सूचना पर खंदौली थाना पुलिस भी पहुंच गई. लोगों ने चालक को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस कमिश्नर राम बदन सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है. उनके बारे में डिटेल्स जुटाई जा रही है. सभी मृतक चारधाम की यात्रा करके अपने घर लौट रहे थे. कंटेनर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

