आगरा में डिजिटल अरेस्ट करके रिटायर टेलीकॉम कर्मी से 18 लाख रुपये ठगे, आतंकियों से संबंध होने का दिया झांसा
साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बुजुर्ग की तहरीर पर 22 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 7:51 AM IST
आगरा : साइबर क्रिमिनल लगातार आगरा के बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं. ताजनगरी में एक और बुजुर्ग डिजिटल अरेस्ट करके 17.85 लाख रुपये की वसूली का मामला सामने आया है. जिसमें साइबर क्रिमिनल ने टेलीकॉम विभाग से रिटायर बुजुर्ग को जेल जाने का डर और आतंकियों से संबंध होने का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया है. बुजुर्ग की तहरीर पर 22 दिन बाद रविवार को साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किया है.
सदर थाना क्षेत्र में राजपुर चुंगी के सैनिक नगर निवासी कुंदन सिंह (65) ने साइबर थाना पुलिस को बताया कि 14 अप्रैल 2026 को मेरे मोबाइल पर एक अनजान मोबाइल नंबर से वीडियो कॉल आई. जिसे मैंने रिसीव किया तो कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया. वह वर्दी में था, कहा कि एक जांच एजेंसी से जुड़ा है. मेरे आधार कार्ड पर एक सिमकार्ड लिया गया है. उसी आधार पर बैंक खाता खोलकर टेरर फंडिंग की गई है. बैंक खाते से करीब ढाई करोड़ रुपये की संदिग्ध ट्रांजेक्शन हुए हैं. इतना ही नहीं, सिमकार्ड का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया गया है.
सीबीआई को मामला ट्रांसफर करने की कहकर वसूली रकम : बुजुर्ग कुंदन सिंह के अनुसार वीडियो कॉल करने वाले ने कहा कि यदि जांच में सहयोग नहीं किया तो पूरा परिवार जेल भेज जाएगा. साथ ही कहा कि मामला अब सीबीआई को ट्रांसफर किया जा रहा है. तीन दिन तक लगातार वीडियो कॉल करके पूछताछ की. कहा कि जांच पूरी होने तक खाते की रकम ट्रांसफर करें. इस वजह से मैंने कॉल करने वाले के बताए बैंक खातों में 17.85 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए. इसके बाद भी आरोपियों ने और रकम जमा कराने कही. जिस पर मझे संदेह हुआ. मैंने अपने बच्चों को इसकी जानकारी दी तो डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाकर वसूली की जानकारी हुई. साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक रीता यादव ने बताया कि साइबर क्रिमिनल्स की तलाश की जा रही है. जिन बैंक खातों में रकम भेजी गई है. उनके बारे में छानबीन की जा रही है.