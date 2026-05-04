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आगरा में रिटायर शिक्षिका को डिजिटल अरेस्ट करके 84.22 लाख रुपये ठगे, सीबीआई अधिकारी बनकर बनाया शिकार

न्यू आगरा थाना क्षेत्र में अकेली रहने वाली रिटायर्ड बुजुर्ग शिक्षिका को चार दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा.

आगरा में साइबर ठगी.
आगरा में साइबर ठगी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 12:27 PM IST

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आगरा : साइबर क्रिमिनल ने सीबीआई अधिकारी बनकर अकेली रहने वाली रिटायर्ड बुजुर्ग शिक्षिका को चार दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके 84.22 लाख रुपये ठग लिए. साइबर क्रिमिनल ने वीडियो कॉल करके आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करने की बात कहकर धमकाया था. इसके बाद अलग-अलग तीन बैंक खातों में कई बार में 84.22 लाख रकम जमा करा ली. इसके बाद साइबर क्रिमिनल ने फिर से रकम मांगी तो शिक्षिका को संदेह हुआ. इस बार उन्होंने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने बुजुर्ग शिक्षिका की शिकायत पर अज्ञात साइबर क्रिमिनल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू की है. पुलिस ने ठगी की रकम वाले बैंक खाते भी फ्रीज कराए हैं.


डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह के अनुसार मामला न्यू आगरा थाना क्षेत्र का है. दयालबाग के अदनबाग निवासी रूपाबल (75) साइबर ठगी का शिकार हुई हैं. वे रिटायर्ड शिक्षिका हैं. बुजुर्ग शिक्षिका रूपाबल के मुताबिक उनके पति इफ्को में चीफ इंजीनियर थे. पति के देहांत के बाद मैं आगरा आकर बस गई. दो बेटियां कनाडा में रहती हैं. 15 अप्रैल को मेरे व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से कॉल आई. कॉल करने वाले ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और मनी लॉड्रिंग करके रकम आतंकवादी संगठन को भेजने की बात कही. इसके बाद देश की सुरक्षा से खिलवाड़ का हवाला देकर मामला रफा दफा करने के लिए रुपयों की मांग रखी.


रिटायर्ड शिक्षिका रूपाबल ने जालसाज के झांसे में आकर अफने बैंक खाते में जमा रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर करा दी. रूपाबल ने आरटीजीएस के माध्यम से तीन बैंक खातों में 84.22 लाख रुपये ट्रांसफर जालसाज के बताए खाते में ट्रांसफर करा दिए. इस दौरान जालसाज लगातार फोन करके किसी से कुछ न देने की हिदायत देते रहे. जालसाजों ने 15 से 18 अप्रैल तक रूपाबल को डिजिटल अरेस्ट करके रखा. डीसीपी साइबर क्राइम के मुताबिक बुजुर्ग शिक्षिका की तहरीर पर साइबर थाना पुलिस मुकदमा दर्ज करके जांच कर रही है. जिन बैंक खातों में रकम गई है. उनमें से कई बैंक खाते फ्रीज कराए हैं. उनकी डिटेल्स जुटाई जा रही है.

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