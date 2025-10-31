आगरा रिसर्च स्कॉलर दुष्कर्म केस; प्रोफेसर गौतम जैसवार प्रयागराज से गिरफ्तार, कुलपति कर चुकी हैं निलंबित
आरोपी प्रोफेसर प्रयागराज में किसी अधिवक्ता के संपर्क में था. आगरा पुलिस को इसकी जानकारी हुई तो टीम वहां गई और गिरफ्तार कर ले आई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2025 at 4:36 PM IST
आगरा: ताजनगरी आगरा की पुलिस ने रिसर्च स्कॉलर रेप और शारीरिक शोषण मामले में आरोपी प्रोफेसर गौतम जैसवार को शुक्रवार को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है. गौतम जैसवार डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के खंदारी परिसर के बेसिक साइंस के केमिस्ट्री विभाग में प्रोफेसर थे.
उनके खिलाफ न्यू आगरा थाने में एक रिसर्च स्कॉलर ने रेप और शारीरिक शोषण का मुकदमा दर्ज कराया था. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर गौतम जैसवार को निलंबित कर दिया.
इसके साथ ही राजभवन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है. इधर, आगरा कॉलेज में रिसर्च स्कॉलर के साथ शारीरिक शोषण के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार दोपहर एबीवीपी और एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया.
छात्रा का आरोप है कि पीएचडी के को-सुपरवाइजर प्रो. गौतम जैसवार ने शादीशुदा होते हुए मुझसे झूठा बोला. शादी करने का वादा करके दो साल तक मेरा शारीरिक शोषण किया है. आगरा के साथ ही मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित एक होटल में तीन दिन तक रखकर दुष्कर्म किया. हाल में ही प्रोफेसर गौतम जैसवार मुझे मथुरा ले गए. जहां पर एक होटल में रुके. वहां पर भी शारीरिक शोषण किया.
रिसर्च स्कॉलर का आरोप है कि दो साल से प्रोफेसर गौतम जैसवार हर रविवार मुझे खंदारी परिसर स्थित ऑफिस में दोपहर 2 से 6 बजे तक बुलाते थे. 25 अक्टूबर 2025 को प्रोफेसर ने ऑफिस में बुलाया और मेरे साथ मारपीट की. धमकी दी कि अगर मुंह खोला तो पीएचडी रोक दी जाएगी.
मेरा मोबाइल तोड़ने की कोशिश की, जिससे सबूत मिट जाएं. रिसर्च स्कॉलर ने तहरीर के साथ ही पुलिस को प्रोफेसर की चैट, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत भी दिए हैं. जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.
भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने बताया कि रिसर्च स्कॉलर के साथ दुष्कर्म और मारपीट के प्रकरण में पहले ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देश एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पोश एक्ट, 2013) के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की गई है. विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच रिपोर्ट पर मंगलवार को प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है.
रिसर्च स्कॉलर के मुकदमा दर्ज कराने के बाद से ही आरोपी प्रोफेसर गौतम जैसवार गायब हो गए थे. उनकी तलाश में न्यू आगरा थाना पुलिस ने कई संभावित स्थानों पर दबिश दी. मगर, हाथ नहीं आए. तभी पुलिस को पता चला कि आरोपी प्रोफेसर गौतम जैसवार किसी अधिवक्ता के संपर्क में हैं. प्रयागराज में हैं.
इस पर पुलिस की एक टीम आगरा से प्रयागराज गई थी. इस बारे में न्यू आगरा के प्रभारी निरीक्षक राजीव त्यागी ने बताया कि रिसर्च स्कॉलर के शारीरिक शोषण और उत्पीड़न के मामले में आरोपी प्रोफेसर गौतम जैसवार को प्रयागराज से दबोचा है. पुलिस टीम अपने साथ उसे आगरा लेकर आ गई है.
आगरा कॉलेज में एबीवीपी और एनसीयूआई का प्रदर्शन: डॉ. भीमराव आंबेडकर यूनिवर्सिटी के बाद आगरा कॉलेज में रिसर्च स्कॉलर के शारीरिक शोषण के मामले में एबीवीपी और एनसीयूआई ने प्रदर्शन किया. एबीवीपी और एनसीयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने आगरा कॉलेज में हंगामा किया. जिसमें आरोपी प्रोफेसर पर कार्रवाई की मांग की. इसके साथ ही आगरा कॉलेज के प्राचार्य सीके गौतम को ज्ञापन सौपा.
ये भी पढ़ेंः रिसर्च स्कॉलर शारीरिक शोषण मामला; आरोपी प्रोफेसर गौतम जैसवार निलंबित, कुलपति ने जारी किया आदेश