आगरा रिसर्च स्कॉलर दुष्कर्म केस; प्रोफेसर गौतम जैसवार प्रयागराज से गिरफ्तार, कुलपति कर चुकी हैं निलंबित

आगरा कॉलेज में प्रदर्शन करते छात्र, इनसेट में आरोपी प्रोफेसर. ( Photo Credit; ETV Bharat/Agra Police )

आगरा: ताजनगरी आगरा की पुलिस ने रिसर्च स्कॉलर रेप और शारीरिक शोषण मामले में आरोपी प्रोफेसर गौतम जैसवार को शुक्रवार को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है. गौतम जैसवार डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के खंदारी परिसर के बेसिक साइंस के केमिस्ट्री विभाग में प्रोफेसर थे.

उनके खिलाफ न्यू आगरा थाने में एक रिसर्च स्कॉलर ने रेप और शारीरिक शोषण का मुकदमा दर्ज कराया था. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर गौतम जैसवार को निलंबित कर दिया.

इसके साथ ही राजभवन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है. इधर, आगरा कॉलेज में रिसर्च स्कॉलर के साथ शारीरिक शोषण के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार दोपहर एबीवीपी और एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया.

छात्रा का आरोप है कि पीएचडी के को-सुपरवाइजर प्रो. गौतम जैसवार ने शादीशुदा होते हुए मुझसे झूठा बोला. शादी करने का वादा करके दो साल तक मेरा शारीरिक शोषण किया है. आगरा के साथ ही मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित एक होटल में तीन दिन तक रखकर दुष्कर्म किया. हाल में ही प्रोफेसर गौतम जैसवार मुझे मथुरा ले गए. जहां पर एक होटल में रुके. वहां पर भी शारीरिक शोषण किया.

रिसर्च स्कॉलर का आरोप है कि दो साल से प्रोफेसर गौतम जैसवार हर रविवार मुझे खंदारी परिसर स्थित ऑफिस में दोपहर 2 से 6 बजे तक बुलाते थे. 25 अक्टूबर 2025 को प्रोफेसर ने ऑफिस में बुलाया और मेरे साथ मारपीट की. धमकी दी कि अगर मुंह खोला तो पीएचडी रोक दी जाएगी.

मेरा मोबाइल तोड़ने की कोशिश की, जिससे सबूत मिट जाएं. रिसर्च स्कॉलर ने तहरीर के साथ ही पुलिस को प्रोफेसर की चैट, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत भी दिए हैं. जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.