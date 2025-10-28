ETV Bharat / state

आगरा में रिसर्च स्कॉलर का शारीरिक शोषण मामला; राजभवन ने मांगी रिपोर्ट, जांच कमेटी गठित

भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. आशु रानी ने बताया कि रिसर्च स्कॉलर के साथ का प्रकरण बेहद गंभीर है.

आगरा में रिसर्च स्कॉलर शारीरिक शोषण मामला.
आगरा में रिसर्च स्कॉलर शारीरिक शोषण मामला. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 7:56 AM IST

आगरा: डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की रिसर्च स्कॉलर ने एक प्रोफेसर पर शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं. रिसर्च स्कॉलर की शिकायत पर न्यू आगरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने रिसर्च स्कॉलर का मेडिकल कराया, जिस पर पीड़िता ने सवाल उठाए हैं. पुलिस मंगलवार सुबह पीड़िता का बयान कोर्ट में दर्ज कराएगी.

इधर, रिसर्च स्कॉलर के साथ प्रोफेसर के दुष्कर्म और धमकी का मामला उजागर होते ही विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर शासन स्तर तक हलचल मच गई है. इस मामले में राजभवन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है.

जांच कमेटी का गठन: भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. आशु रानी ने बताया कि रिसर्च स्कॉलर के साथ दुष्कर्म और मारपीट का प्रकरण बेहद गंभीर है. इस मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देश और कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पोश एक्ट, 2013) के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया है. इसमें महिला अधिवक्ता समेत विशेषज्ञ सदस्य शामिल हैं. कमेटी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लॉ और नियम के आधार पर प्रकरण की जांच करके रिपोर्ट दें. जांच में यदि प्रोफेसर दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ टर्मिनेशन तक की कार्रवाई की जाएगी.

क्या है पूरा मामला: डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में बेसिक साइंस विभाग के केमिस्ट्री प्रोफेसर प्रो. गौतम जैसवार पर रिसर्च स्कॉलर ने गंभीर आरोप लगाए हैं. छात्रा का आरोप है, कि पीएचडी के को-सुपरवाइजर प्रो. गौतम जैसवार शादीशुदा हैं. लेकिन उन्होंने मुझसे झूठ बोला और शादी करने का वादा किया.

प्रोफेसर गौतम ने शादी का झांसा देकर दो साल तक शारीरिक शोषण किया है. आगरा के साथ ही मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित एक होटल में तीन दिन तक रखकर दुष्कर्म किया. हाल में ही प्रोफेसर गौतम जैसवार मुझे मथुरा ले गए. वहां पर एक होटल में रुके और शारीरिक शोषण किया.

रिसर्च स्कॉलर का आरोप है, कि पिछले दो साल से प्रोफेसर गौतम जैसवार हर रविवार मुझे खंदारी परिसर स्थित ऑफिस में दोपहर 2 से 6 बजे तक बुलाते थे. 25 अक्तूबर को भी प्रोफेसर ने ऑफिस में बुलाया और मेरे साथ मारपीट की. धमकी दी, कि अगर मुंह खोला तो पीएचडी रोक दी जाएगी.

जब प्रोफेसर गौतम जैसवार धमकी देने लगे. तब मैंने अपना गाइड भी बदल लिया. जिस दिन प्रोफेसर ने मुझे बुलाकर मारपीट की. उसी दिन मैंने परिजनों को जानकारी दी थी.

मेरा मोबाइल तोड़ने की कोशिश की, जिससे सबूत मिट जाएं. रिसर्च स्कॉलर ने तहरीर के साथ ही पुलिस को प्रोफेसर की चैट, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत भी दिए हैं. इसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.

रिसर्च स्कॉलर ने मेडिकल पर उठाए सवाल: रिसर्च स्कालर का आरोप है, कि डॉक्टर ने सही तरह से मेडिकल नहीं किया. इस बारे में मैं कोर्ट में अपील करूंगी. रिसर्च स्कॉलर ने पुलिस को बताया कि जब मुझे प्रोफेसर की हरकत और बातों पर संदेह हुआ तो उनसे स्पष्ट बात की.

