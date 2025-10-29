ETV Bharat / state

रिसर्च स्कॉलर शारीरिक शोषण मामला; आरोपी प्रोफेसर गौतम जैसवार निलंबित, कुलपति ने जारी किया आदेश

आगरा : डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की शोध छात्रा (रिसर्च स्कॉलर) से रेप मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोपी प्रोफेसर पर कड़ा एक्शन लिया है. पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी केमिस्ट्री के प्रोफेसर गौतम जैसवार को निलंबित कर दिया गया है. इस मामले में पहले ही डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने प्रकरण की जांच के लिए आंतरिक शिकायत समिति गठित की है.

बता दें, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी परिसर के बेसिक साइंस विभाग में केमिस्ट्री प्रोफेसर प्रो. गौतम जैसवार पर रिसर्च स्कॉलर (छात्रा) ने गंभीर आरोप लगाए हैं. छात्रा का आरोप है कि पीएचडी के को-सुपरवाइजर प्रो. गौतम जैसवार शादीशुदा हैं. इसके बावजूद मुझसे झूठ बोल कर शादी का वादा किया. शादी का झांसा देकर दो साल तक मेरा शारीरिक शोषण किया है. आगरा के अलावा मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित एक होटल में तीन दिन तक रखकर दुष्कर्म किया. हाल में ही मुझे मथुरा ले गए, जहां एक होटल में रख कर वहां भी शारीरिक शोषण किया.





पीड़िता ने पुलिस को दिए ये सबूत : रिसर्च स्कॉलर का आरोप है कि बीते दो साल से प्रोफेसर गौतम जैसवार हर रविवार मुझे खंदारी परिसर स्थित ऑफिस में दोपहर 2 से 6 बजे तक बुलाते थे. 25 अक्टूबर को प्रोफेसर ने ऑफिस में बुलाया और मेरे साथ मारपीट की. धमकी दी कि अगर मुंह खोला तो पीएचडी रोक दी जाएगी. अपनी हरकत के सबूत मिटाने के लिए मेरा मोबाइल तोड़ने की कोशिश की. रिसर्च स्कॉलर ने तहरीर के साथ ही पुलिस को प्रोफेसर की चैट, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत भी दिए हैं.

रिसर्च स्कॉलर ने मेडिकल पर उठाए सवाल : रिसर्च स्कॉलर ने पुलिस को बताया कि जब मुझे प्रोफेसर की हरकत और बातों पर संदेह हुआ तो उनसे स्पष्ट बात की. जिस पर ही प्रोफेसर गौतम जैसवार धमकी देने लगे. जिस पर मैंने मैंने अपना गाइड भी बदल लिया. जिस दिन प्रोफेसर ने मुझे बुलाकर मारपीट की. उसी दिन मैंने परिजनों को जानकारी दी. न्यू आगरा पुलिस ने रिसर्च स्कॉलर का सोमवार को लेडी लॉयल हॉस्पिटल में मेडिकल कराया था. जिस पर भी रिसर्च स्कॉलर ने सवाल उठाए हैं. उसका आरोप है कि डॉक्टर ने सही तरह से मेडिकल नहीं किया. इस बारे में मैं कोर्ट में अपील करूंगी.