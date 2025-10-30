ETV Bharat / state

बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बाद आगरा कॉलेज के प्रोफेसर पर लगा शारीरिक शोषण का आरोप

आगरा: डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र विभाग के प्रो. गौतम जैसवार के विरुद्ध रिसर्च स्कॉलर ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है. कुलपति ने आरोपी प्रोफेसर को निलंबित भी कर दिया है. वहीं, दूसरी तरफ अब इतिहास की रिसर्च स्कॉलर ने आगरा कॉलेज के एक एसोसिएट प्रोफेसर पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है.

जांच रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई: आगरा मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रबंध समिति की बैठक में रिसर्च स्कॉलर की शिकायत पर चर्चा की गई. इस पर मैंने कॉलेज प्रशासन को आंतरिक शिकायत समिति से जांच कराने के निर्देश दिए हैं. आंतरिक शिकायत समिति से 10 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है. समिति की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

रिसर्च स्कॉलर ने यह की शिकायत: रिसर्च स्कॉलर की शिकायत है, कि डेढ़ साल से शोध कर रही हूं. एक एसोसिएट प्रोफेसर भी साथ में रिसर्च कर रहे हैं. रिसर्च स्कॉलर का आरोप है कि एसोसिएट प्रोफेसर ने रात में कॉल किया और अश्लील बातें कीं. अपशब्द कहे. इसके साथ ही कॉलेज में मेरा उत्पीड़न किया. इस बारे में मेरे परिजनों ने आगरा कॉलेज प्रशासन से शिकायत की है. इस पर जांच कमेटी बनाई गई थी.

वेतन वृद्धि स्वीकृत: मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह आगरा कॉलेज प्रबंध समिति अध्यक्ष हैं. उन्होंने प्रबंध समिति के कार्यों की समीक्षा बैठक की. इस दौरान आगरा सबसे पहले कॉलेज में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन में 10 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकृत किया.

विभागाध्यक्ष की अनुमति से खुलेंगे संस्थान: डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर के प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे को लेकर विवि प्रशासन की आपातकालीन बैठक हुई. इसमें सभी संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं.