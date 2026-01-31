ETV Bharat / state

आगरा राज चौहान हत्याकांड ; 24 घंटे में 5 मुठभेड़, मुख्य आरोपी अरबाज उर्फ मंसूरी ढेर, अब तक 7 गिरफ्तार

ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में 23 जनवरी की रात गैंगवार के दौरान रंगबाज राज चौहान की हत्या कर दी गई थी.

आगरा राज चौहान हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुठभेड़ में ढेर.
आगरा राज चौहान हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुठभेड़ में ढेर. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 11:23 AM IST

आगरा : यमुनापार के गेस्ट हाउस में फिल्मी स्टाइल में हुआ रंगबाज राज चौहान हत्याकांड पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है. हालांकि पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए लगातार एनकाउंटर और छापेमारी कर रही है. इसी कड़ी में आगरा पुलिस ने 24 घंटे में एक के बाद पांच मुठभेड़ कीं. जिसमें राज चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी अरबाज उर्फ मंसूरी को ढेर कर दिया और पांच को गिरफ्तार कर लिया है. शुक्रवार देर रात भी दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है.

घटनास्थल पर पुलिस.
घटनास्थल पर पुलिस. (Photo Credit : ETV Bharat)

आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने खासकर यमुनापार में ऑपरेशन क्लीन रंगबाज के लिए अलग से पुलिसकर्मी लगाए हैं. जो सीधे डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास को रिपोर्ट कर रे हैं. बदमाशों की शिनाख्त और मुखबिरी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. जानकारी देने वाले लोगों के नाम गुप्त रखे जाएंगे. पुलिस के पास 30 से अधिक बदमाशों की सूची है. जिनकी धरपकड़ में लगातार अभियान चलाया जा रहा है.

एनकाउंटर में घायल पुलिसकर्मी.
एनकाउंटर में घायल पुलिसकर्मी. (Photo Credit : ETV Bharat)




पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि 28 जनवरी की रात डौकी और ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी. जिसमें मोहित पंडित और आशु तिवारी को दबोचा गया था. दोनों के पैर में गोली लगी थी. मुख्य आरोपी अरबाज ने दारोगा से पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी. जिसमें दरोगा और सिपाही घायल हो गए. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अरबाज ढेर हो गया है. 29 जनवरी की रात बमरौली कटरा थाना क्षेत्र में इनामी बदमाश विष्णु पंडित उर्फ भुल्ला को दबोचा गया. उसके पैर में गोली लगी. साथ ही एत्मादपुर थाना पुलिस ने मुठभेड़ में आकाश प्रजापति, निवासी कालिंदी विहार और उसके एक साथी दबोचा है.

मुखबिरी करने वाले राज और मंसूरी के दो साथी गिरफ्तार : डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि राज चौहान हत्याकांड में पुलिस ने शुक्रवार रात दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों राज चौहान और अरबाज के लिए काम कर रहे थे. एक ने राज की मुखबिरी की अरबाज से की थी. इनमें पार्वती विहार निवासी विजय कश्यप और नंदलालपुर हाथरस रोड निवासी रोहित उर्फ फौजी शामिल है. रोहित ही रंगबाज राज चौहान के साथ रहता था. विजय मृतक अरबाज खान उर्फ मंसूरी का साथी है. रोहित ने राज चौहान की मुखबिरी विजय से की. विजय की सूचना पर अरबाज उर्फ मंसूरी के साथ उसके साथी गेस्ट हाउस में साथियों संग पहुंचा था.

पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के मुताबिक रंगबाज राज चौहान की मां की तहरीर पर अज्ञात हमलावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच की गई थी. सीसीटीवी कैमरों के फुटेज, सर्विलांस के बाद पांच आरोपी नामजद किए. जिसमें मुख्य आरोपी अरबाज खान उर्फ मंसूरी, विष्णु पंडित, आकाश प्रजापति, आशु तिवारी और मोहित पंडित शामिल हैं. बदमाश अरबाज खान उर्फ मंसूरी, विष्णु पंडित, आकाश प्रजापति, आशु तिवारी और मोहित पंडित पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित है.


आगरा में बाहरी बदमाशों का डेरा : डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि रंगबाज राज चौहान हत्याकांड में शामिल बदमाश दूसरे जिलों के मूल निवासी हैं. ये ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में आकर बस गए हैं. रंगबाज राज चौहान भी मूलत: हाथरस जिले के सादाबाद थाना के गांव बेदई का था. एनकाउंटर में ढेर मुख्य आरोपी अरबाज खान उर्फ मंसूरी मैनपुरी का मूल निवासी था. आशू तिवारी मूलत: इटावा का निवासी है. मोहित पंडित एटा का है. इसे देखते हुए पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने किराएदारों का सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.




हिस्ट्रीशीटर मोनू यादव और आलोक यादव होंगे नामजद : रंगबाज राज चौहान हत्यांकाड के बाद उसकी मां नीरू ने हत्याकांड में ट्रांस यमुना इलाके के हिस्ट्रीशीटर मोनू यादव का भी नाम लिया था. इस बारे में डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि हत्याकांड की साजिश में मोनू यादव और गैंगस्टर आलोक यादव के शामिल होने के साक्ष्य मिले हैं. दोनों को आरोपी बनाने की तैयारी कर ली गई है. मोनू यादव की धरपकड़ के लिए टीमें लगाई हैं.

ऑपरेशन क्लीन के तहत चिह्नित बदमाश : रंगबाज राज चौहान हत्याकांड के बाद आगरा पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन रंगबाज शुरू किया है. जिसमें पुलिस ने रंगबाज और हिस्ट्रीशीटरों की सूची बनाई है. सूची में कई किशोर भी शामिल हैं. पुलिस की सूची में शिवम, भोला, मलिक, दीपक, वरुण, रोहित फौजी, आर्यन, राज बड़ा, कहैंया, उदय, रमता, हिमांशु, विशाल, सनी परमार, दीपू, सूखा, विशाल जाटव, कुलदीप, मनीष जाटव, आदिल, ऋषभ, अरमान, जहीर समेत कई नाम हैं. ऑपरेशन क्लीन रंगबाज को लेकर एलआईयू टीम भी सक्रिय है.





