आगरा राज चौहान हत्याकांड; पुलिस ने चिह्नित किए 32 बदमाश, कई हिस्ट्रीशीटर और सफेदपोश भी जाएंगे जेल

आगरा : यमुनापार में ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में गैंगवार में रंगबाज राज चौहान हत्याकांड में पुलिस ने छानबीन करके 32 से अधिक बदमाश चिह्नित किए हैं. इनमें कई हिस्ट्रीशीटर और सफेदपोश भी शामिल हैं. इसके अलावा हत्याकांड में चिह्नित हिस्ट्रीशीटरों के जमानतदारों पर पुलिस कार्रवाई की तलवार लटक रही है.

पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि 23 जनवरी की रात टेढ़ी बगिया के पास के गेस्ट हाउस में शराब पार्टी के दौरान राज चौहान की हत्या कर दी गई थी. राज हत्याकांड में 32 से अधिक बदमाश चिह्नित किए हैं. जिसमें कई हिस्ट्रीशीटर और सफेदपोश भी शामिल हैं. जिसमें रंगबाज राज चौहान के गुर्गे भी शामिल हैं. इस मामले में प्राथमिक कार्रवाई के दौरान ट्रांस यमुना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार को हटाया गया है. हरेंद्र कुमार को ट्रांस यमुना का थानाध्यक्ष बनाया है. साथ ही जल्द ही थाना क्षेत्र की प्रभारियों में भी फेरबदल किया जाएगा. ट्रांस यमुना थाने में सिपाहियों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है.

जमानतदारों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई : पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि ट्रांस यमुना व एत्मादउद्दौला थाना क्षेत्र जुआ, सट्टा, अवैध खनन और बदमाशी के लिए कुख्यात है. दोनों थाना क्षेत्रों के 32 से अधिक बदमाश चिह्नित किए हैं. जिसमें राज चौहान पर गोली चलाने वाले शूटर्स के नाम भी शामिल हैं. बदमाशों की गिरफ्तार के लिए एसओजी को लगाया है. इसके अलावा बदमाशों के जमानतदार भी निशाने पर हैं. चिह्नित बदमाश का नाम किसी घटना में आया तो जमानतदार के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सफेदपोश भी रडार पर : पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि बदमाशों की सिफारिश करने वाले भी पुलिस के रडार पर है. सफेदपोशों के संरक्षण में कई बदमाश बेखौफ हो गए हैं. इस सूची में हिस्ट्रीशीटर भी शामिल हैं. ऐसे बदमाशों की मदद करने वाले सफेदपोशों और पुलिसकर्मियों के नाम उजागर करने के साथ ही कार्रवाई की जाएगी. क्षेत्र से अपराध और अपराधियों को खत्म करना पुलिस की प्लानिंग है. इसके लिए अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी.