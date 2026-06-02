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बारिश ने खोली आगरा नगर निगम की पोल; 10 फीट धंसी सड़क में फंसा ट्रैक्टर, घरों में जलभराव

आगरा शहर में करीब 500 करोड़ के सीवर-पानी प्रोजेक्ट का काम चल रहा है. इसके लिए सड़कें खोदी गई हैं.

बारिश ने खोली आगरा नगर निगम की पोल.
बारिश ने खोली आगरा नगर निगम की पोल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 2:42 PM IST

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आगरा: रविवार को तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी और बारिश शुरू हुई. इससे जिले का तापमान गिर गया है. मगर, बारिश से नगर निगम की मानसून आने से पहले की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है. शहर में कई जगह पर सड़कें धंस गई. बारिश के बाद जलभराव से लोग घरों में कैद हो गए.

आगरा के खेरिया मोड, अलबतिया रोड, बिजलीघर, राजपुर चुंगी, रामबाग, शमशाबाद रोड, बोदला और अन्य स्थानों पर सड़क पर पानी भर गया. अगरा में सबसे अधिक और खतरनाक हादसा आवास विकास कॉलोनी सेक्टर चार में पुलिस चौकी के पास हुआ. सोमवार देर शाम सीवर लाइन की वजह से सड़क 10 फीट तक धंस गई, जिसमें ट्रैक्टर-ट्रॉली फंस गया. गनीमत यह रही कि किसी भी हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है.

शहर में करीब 500 करोड़ के सीवर-पानी प्रोजेक्ट का काम चल रहा है. इसके लिए शहर में सड़कें खोदी गईं. सीवर लाइन के बाद सड़कों की मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति की गई. पहले हुई बारिश और सोमवार रात हुई बारिश ने सीवर और पानी प्रोजेक्ट के बाद बनाई गई सड़कों की पोल खोल दी है. इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
Photo Credit: ETV Bharat (Photo Credit: ETV Bharat)

आवास विकास कॉलोनी सेक्टर-4 स्थित पुलिस चौकी के पास सोमवार देर शाम अचानक से सड़क धंस गई, जिससे करीब 10 गहरी सड़क में ट्रैक्टर और ट्रॉली धंस गए. इससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई.

पार्षद ने की नगरायुक्त से शिकायत: आवास विकास कॉलोनी में सड़क धंसने की शिकायत क्षेत्रीय पार्षद संजीव सिकरवार ने नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य से की है. इसमें कहा कि पिछले दिनों यहां सीवर लाइन डाली गई थी. इसके बाद मानकों के अनुरूप सड़क की मरम्मत नहीं की, जिससे ही सड़क धंसी है.

नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि शहर में जहां पर भी सड़कें धंसने या जल भराव की शिकायतें मिली हैं. सभी शिकायतों की जांच के बाद रिपोर्ट मांगी है. सड़क कैसी बनी. यह जांच का विषय है. यहां पर भी सड़कें धंसी, जल भराव भी आगरा में सोमवार रात हुई बारिश की वजह से शहर में कई स्थानों पर जलभराव हुआ है. जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

बारिश के बाद सड़क की हालत.
बारिश के बाद सड़क की हालत. (Photo Credit: ETV Bharat)

शहर में सीवर लाइन लीकेज से मिट्टी का कटान, बारिश के पानी से सड़क बैठ गई. सेंट्रल जेल रोड, पश्चिमपुरी, शास्त्रीपुरम, शमशाबाद रोड, फतेहाबाद रोड पर भी कई जगह सड़क धंसी है. इतना ही कई ऐसी जगह भी हैं.

जहां पर मई महीने में ही सड़कें बनाई गईं थी, बारिश में जलभराव की वजह से खराब हुई हैं. शमशाबाद रोड पर भी कई जगह वाहन सडक में फंस गए. जिससे लोगों को इन सड़कों से वाहन लेकर निकलने पर अनहोनी की आशंका सता रही है. छीपीटोला में बारिश के बाद एक मकान का हिस्सा भी गिरा है.

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