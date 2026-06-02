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बारिश ने खोली आगरा नगर निगम की पोल; 10 फीट धंसी सड़क में फंसा ट्रैक्टर, घरों में जलभराव

बारिश ने खोली आगरा नगर निगम की पोल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: रविवार को तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी और बारिश शुरू हुई. इससे जिले का तापमान गिर गया है. मगर, बारिश से नगर निगम की मानसून आने से पहले की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है. शहर में कई जगह पर सड़कें धंस गई. बारिश के बाद जलभराव से लोग घरों में कैद हो गए. आगरा के खेरिया मोड, अलबतिया रोड, बिजलीघर, राजपुर चुंगी, रामबाग, शमशाबाद रोड, बोदला और अन्य स्थानों पर सड़क पर पानी भर गया. अगरा में सबसे अधिक और खतरनाक हादसा आवास विकास कॉलोनी सेक्टर चार में पुलिस चौकी के पास हुआ. सोमवार देर शाम सीवर लाइन की वजह से सड़क 10 फीट तक धंस गई, जिसमें ट्रैक्टर-ट्रॉली फंस गया. गनीमत यह रही कि किसी भी हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है. शहर में करीब 500 करोड़ के सीवर-पानी प्रोजेक्ट का काम चल रहा है. इसके लिए शहर में सड़कें खोदी गईं. सीवर लाइन के बाद सड़कों की मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति की गई. पहले हुई बारिश और सोमवार रात हुई बारिश ने सीवर और पानी प्रोजेक्ट के बाद बनाई गई सड़कों की पोल खोल दी है. इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. Photo Credit: ETV Bharat (Photo Credit: ETV Bharat) आवास विकास कॉलोनी सेक्टर-4 स्थित पुलिस चौकी के पास सोमवार देर शाम अचानक से सड़क धंस गई, जिससे करीब 10 गहरी सड़क में ट्रैक्टर और ट्रॉली धंस गए. इससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई.