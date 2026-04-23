ETV Bharat / state

आगरा कैंट-धौलपुर रेल रूट पर ज्यादा पशु हादसे; बचाव के लिए फेंसिंग करा रहा रेलवे

प्रभारी पीआरओ संजय कुमार गौतम ने बताया कि रेल मंडल में मेन लाइन और विभिन्न सेक्शन में जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक 284 आवारा पशु ट्रेनों से टकराकर कट गए. इसमें सबसे अधिक संवदेनशील सेक्शन मेन लाइन पलवल से धौलपुर के बीच आगरा कैंट स्टेशन से धौलपुर स्टेशन तक का है. इस रूट पर सबसे अधिक 148 आवारा पशु ट्रेनों से टकराकर कट गए. इसकी वजह से रूट से ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ.

आगरा रेल मंडल के प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि पिछले साल आगरा कैंट स्टेशन से धौलपुर स्टेशन तक 148 से कैटल रन ओवर (पशुओं के ट्रेन से टकराकर कटने) की घटनाएं हुईं. इससे रेलवे अधिकारी इस रूट पर सु​रक्षित सफर को लेकर कई पहल कर रहे हैं. रेलवे ट्रैक की फेंसिंग भी कराई जा रही है.

आगरा: कैंट-धौलपुर रेल रूट पर 24 घंटे में 200 से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं. साथ ही 150 से ज्यादा मालगाड़ियां पास होती हैं. इनमें सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत भी शामिल है. इस रेल रूट पर पशु रेल दुर्घटना का आंकड़ा सबसे ज्यादा है. इससे यात्रियों पर भी खतरा बना रहता है.

इसमें जाजऊ-मनियां के बीच 69 और मनियां धौलपुर के बीच 47 पशु ट्रेन से कटे हैं. इसके साथ ही भांडई-जाजऊ सेक्शन में 22 और आगरा कैंट-भांडई के बीच 10 आवारा पशु की ट्रेन से टकराकर कटे. कीठम-फरह सेक्शन में 15, फरह-बाद सेक्शन के बीच 16 और बाद-मथुरा जंक्शन सेक्शन में 13 पशु कटे.

प्रभारी पीआरओ संजय कुमार गौतम ने बताया कि मेन लाइन के अन्य सेक्शनों की बात करें तो जनवरी से दिसंबर 2025 तक आगरा कैंट-राजामंडी के बीच 4, राजामंडी-बिल्लोचपुरा के बीच 2, रुनकता-कीठम के बीच 11, मथुरा जंक्शन-वृंदावन रोड के बीच 10, वृंदावन रोड-अझई के बीच 10, अझई-छाता के बीच 4, छाता-कोसीकलां के बीच 4, कोसीकलां-होडल के बीच 11, होडल-शोलाका के बीच 8, शोलाका रूंधी के बीच 7 और रूंधी-पलवल के बीच 10 आवारा पशु ट्रेन से टकराकर कटे.

तकनीकी तौर पर समझें तो पशुओं के ट्रेन से टकराने पर दुर्घटना का खतरा रहता है. एक पशु किसी भी हाईस्पीड ट्रेन को पटरी से उतार भी सकता है. इस रूट से वंदेभारत जैसी सेमी हाईस्पीड ट्रेनों से भी आवारा पशु टकरा चुके हैं. आवारा पशु जब तक ट्रैक पर आते रहेंगे, ट्रेन दुर्घटना का अंदेशा बना रहेगा. इससे ट्रेन बेपटरी होने से यात्रियों की जान का भी खतरा रहता है.

आगरा रेल मंडल के प्रभारी पीआरओ संजय कुमार गौतम ने बताया कि पलवल से मथुरा और मथुरा से धौलपुर के बीच फेंसिंग पर 80 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रहा है. इसमें पलवल-मथुरा सेक्शन में काम लगभग पूरा हो चुका है. इसकी वजह से इस सेक्शन में आवारा पशुओं के ट्रेन से टकराकर कटने की संख्या कम रही. आगरा कैंट से धौलपुर के बीच फेंसिंग का काम तेजी से चल रहा है.

यह भी पढ़ें: आगरा के होटल में कर्नाटक के पर्यटक ने महिला मित्र के सामने की खुदकुशी; ताजमहल देखने आए थे दोनों