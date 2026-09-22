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आगरा में झोलाछाप कर रहा था भ्रूण लिंग जांच; चीनी मशीन से बताता था रिजल्ट, 6 आरोपी गिरफ्तार

हरियाणा के सोनीपत से आई स्वास्थ्य विभाग और आगरा पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई.

आगरा में भ्रूण लिंग जांच पर एक्शन.
आगरा में भ्रूण लिंग जांच पर एक्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 9:09 AM IST

3 Min Read
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आगरा : ग्वालियर रोड पर हॉस्पिटल खोल कर झोलाछाप के गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण की लिंग जांच करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है. हरियाणा के सोनीपत की पीसीपीएनडीटी टीम ने सोमवार देर शाम झोलाछाप के अस्पताल पर छापा मारा. जहां से पीसीपीएनडीटी टीम ने अवैध हॉस्पिटल के संचालक झोलाछाप समेत छह लोगों को दबोचा है. आरोपियों से चीन में बनी पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन भी बरामद हुई है.

सैंया एसीपी जसवीर सिंह ने बताया कि हरियाणा के सोनीपत से आई स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम ने मलपुरा थाना में लिखित शिकायत दी है. टीम ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. जिनसे पूछताछ की जा रही है. जांच के बाद ही मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

बताया गया कि हरियाणा के सोनीपत से स्वास्थ्य विभाग और एसटीएफ टीम ने पिछले दिन एक भ्रूण लिंग जांच गिरोह पकड़ा था. गिरोह से पूछताछ और सबूतों से खुलासा हुआ कि भ्रूण लिंग गैंग के तार आगरा से जुड़े हैं. जिस पर टीम ने एक महिला (डिकाय) को गर्भवती बनाकर एजेंट और भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले गैंग से संपर्क किया. जिसमें आरोपियों को गर्भवती के गर्भ में बेटे-बेटी होने का पता चला. भ्रूण लिंग की जांच का सौदा 90 हजार में तय हुआ. जिसमें एजेंट ने 40 हजार रुपये एडवांस बतौर लिए और बाकी रकम लिंग परीक्षण के बाद देने की कही.


दिनभर गुमराह करते रहे आरोपी : आगरा पीसीपीएनडीटी सेल के प्रभारी एसीएमओ सुशील कुमार ने बताया कि सोनीपत से स्वास्थ्य विभाग की टीम आगरा आई थी. जिसने भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले रैकेट को पकड़ा है. सोमवार देर शाम तक भ्रूण की जांच करने वाले गिरोह ने टीम को गुमराह किया. इसके बाद देर शाम आगरा ग्वालियर हाईवे पर महिला (डिकाय) को इटोरा स्थित संस्कार हॉस्पिटल ले गए. जब गैंग ने महिला की जांच शुरू की तो टीम ने हॉस्पिटल में छापा मारकर छह लोग दबोच लिए.


एजेंट से संपर्क के बाद टीम आगरा तक पहुंची : पीसीपीएनडीटी सेल प्रभारी एसीएमओ सुशील कुमार ने बताया कि संस्कार हॉस्पिटल का संचालक सैंया निवासी भानु प्रताप है. भानु प्रताप के साथ ही इटाैरा निवासी ओम नारायण, फतेहाबाद निवासी मयंक शर्मा, माकराैल निवासी जगवीर सिंह, मनीष कुशवाहा, कुशीनगर निवासी पवन कुशवाहा, सोनीपत निवासी शंकर राणा पकड़ा है.

पूछताछ में सामने आया कि शमसाबाद निवासी मंजू का भवन है. जिसमें चार माह पहले ठाकुरदास के नाम से हॉस्पिटल संचालित था जो बंद हो चुका है. इसके बाद मंजू से भानु और प्रदीप ने दो माह पहले ही भवन के तीन कमरे किराए पर लेकर संस्कार हॉस्पिटल शुरू किया. जिसमें आईसीयू की सुविधा का भी बोर्ड लगा था. हॉस्पिटल का पंजीकरण अभी नहीं हुआ है. सिर्फ पंजीकरण के लिए आवेदन किया है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

पीसीपीएनडीटी सेल प्रभारी एसीएमओ सुशील कुमार ने बताया कि सोनीपत की टीम ने संस्कार हॉस्पिटल में छापा मारकर पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन जब्त की गई. जो चीन की निर्मित है. साथ ही मौके से टैबलेट और अन्य सामान भी जब्त किया है. भ्रूण लिंग जांच गिरोह पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन और टैबलेट की मदद से भ्रूण की जांच करके भ्रूण की पहचान (लिंग) बताकर मोटी कमाई कर रहे थे.

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