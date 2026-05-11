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आगरा नगर निगम सदन में हंगामा: भाजपा पार्षद ने किया 'शर्टलेस' प्रदर्शन, कांग्रेसियों ने दरवाजा तोड़ने का किया प्रयास, महापौर ने चेताया

सामान्य अधिवेशन में घंटों तक हंगामा चलता रहा. पुलिस और नगर निगम की टॉस्क फोर्स प्रदर्शनकारियों को शांत कराने में जुटी रही.

आगरा नगर निगम के बाहर पार्षदों का प्रदर्शन.
आगरा नगर निगम के बाहर पार्षदों का प्रदर्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 3:50 PM IST

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Updated : May 11, 2026 at 4:03 PM IST

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आगरा : नगर निगम के सामान्य अधिवेशन में तीन घंटे से हंगामा चलता रहा. सदन शुरू होने के बाद कांग्रेस ने पहले बाहर हंगामा किया. इसके बाद शहर में नाला सफाई, सफाई कर्मचारियों की भर्ती और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा पार्षद ने शर्ट उतार कर हंगामा कर दिया. मामला शांत होता, इससे पहले ही कांग्रेस पदाधिकारी नारेबाजी करके सदन कक्ष तक पहुंच गए और दरवाजा तोड़कर घुसने का प्रयास किया.

इस दौरान तीन-चार प्रदर्शनकारी सदन में घुस गए. जिससे नाराज भाजपा और बसपा पार्षद सदन छोड़कर बाहर आ गए. इस दौरान भाजपा पार्षदों और प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों की खूब नोकझोंक भी हुई. पुलिस और नगर निगम की टॉस्क फोर्स प्रदर्शनकारियों को शांत कराने में जुटी रही.

आगरा नगर निगम सदन में हंगामा-प्रदर्शन. (Video Credit : ETV Bharat)
आगरा नगर निगम सदन में प्रदर्शन करते भाजापा पार्षद.
आगरा नगर निगम सदन में प्रदर्शन करते भाजपा पार्षद. (Photo Credit : ETV Bharat)

आगरा नगर निगम के सामान्य अधिवेशन में भाजपा पार्षद हरिओम बाबा ने कहा कि शहर में नालों की सफाई नहीं हो रही है. सफाई कर्मचारी देने का वायदा किया गया, मगर अभी तक कर्मचरी नहीं मिले. अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत से सफाई कर्मचारियों की भर्ती रुपये लेकर की जा रही है. शिकायत पर सुनवाई नहीं हो रही है. वहीं जलभराव, पेयजल किल्लत, दूषित पेयजल सहित अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने सदन के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी.

आगरा नगर निगम सदन में प्रदर्शन-हंगामा. (Video Credit : ETV Bharat)
आगरा नगर निगम सदन में महापौर व अन्य अधिकारी.
आगरा नगर निगम सदन में मौजूद महापौर और अन्य अधिकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)

इससे पहले सोमवार सुबह 11 बजे से आगरा नगर निगम में सामान्य अधिवेशन शुरू हुआ. जिसमें जलकल विभाग के मनमाने जल कर, दूषित पेयजल, नाला सफाई मुद्दा, ट्रेड टैक्स मामला, विकास कार्य अटकने के मामले पर चर्चा हुई. पार्षदों की ओर से गंदे पानी की सप्लाई, मॉनसून से पहले नाला सफाई के कार्य को लेकर भी चर्चा की गई. जलकल विभाग के जीएम के खिलाफ ​भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्रवाई और जनता की परेशानी दूर करने की मांग की. दूषित पेयजल की आपूर्ति को लेकर पार्षदों ने अधिकारियों से पूछा.

आगरा नगर निगम सदन में हंगामा
आगरा नगर निगम सदन में हंगामा (Photo Credit : ETV Bharat)
आगरा नगर निगम सदन में हंगामा
आगरा नगर निगम सदन में हंगामा (Photo Credit : ETV Bharat)

अधिवेशन के दौरान ही शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता लोगों के साथ नगर निगम पहुंच गए. शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि जनता परेशान है. सड़कें टूटी हैं. नाले गंदगी से बजबजा रहे हैं. गंदगी का अंबार लगा है. लोगों के यहां पर दूषित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है. अधिकारी शुद्ध पानी पी रहे हैं, मगर जनता को हक का गंगाजल भी नहीं मिल रहा है. नगरायुक्त से पहले से ही आज मिलने का समय तय था. इसके बाद भी नगरायुक्त मिलने तक नहीं आए हैं. आरोप ये भी लगा है कि शहर में कमीशन का खेल चल रहा है. जिससे ताजनगरी को नरक नगरी बनाया जा रहा है.

नगर निगम सदन में भाजपा पार्षद रवि बिहारी माथुर ने आगरा के नाले की सफाई का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि शहर में नाले की सफाई नहीं हो रही है. अधिकारियों से पूछा कि शहर में कुल कितने नाले हैं. कितने नालों की सफाई की गई है. किस नाले की सफाई टेल से हेड तक हुई है. इसका जबाव अधिकारियों के पास नहीं था. अधिकारी यह भी नहीं बता पाए कि किस नाले का टेल कहां और हेड कहां पर है. साथ ही बसपा पार्षद जरीना बेगम ने भी नाले सफाई पर सवाल किए.

आगरा के बल्केश्वर क्षेत्र के भाजपा पार्षद हरिओम बाबा ने नगर निगम सदन में हंगामा किया. सदन में महापौर और नगरायुक्त की डाइस के सामने धरने पर बैठ गए. पार्षद हरिओम बाबा ने शर्ट उतार दी. उन्होंने ​कहा कि नालों की सफाई नहीं हो रही है. सफाई कर्मचारियों की भर्ती रुपये लेकर हो रही है. इसके बाद भी सफाई बदहाल है. भाजपा पार्षद के शर्ट उतार कर प्रदर्शन पर महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने कहा कि प्रदर्शन का तरीका गलत है. सदन में महिला पार्षद हैं. ऐसा प्रदर्शन करना बेहद शर्मनाक है. महापौर ने सदन में प्रदर्शन करने वाले पार्षद के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश नगरायुक्त को दिए हैं.

बजट से अटके विकास कार्य : समय से नगर निगम सदन नहीं होने से वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट मंजूर नहीं हुआ है. इससे करीब 150 करोड़ रुपये से अधिक के नाली, सड़क, फुटपाथ, पानी की लाइन, स्ट्रीट लाइट या पार्क जैसी सुविधाओं वाले विकास कार्य अटके हुए हैं. वहीं निगम निगम की ओर से लगाए गए ट्रेड टैक्स को लेकर व्यापारी भी आवाज बुलंद कर रहे हैं.

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने नगर निगम की टैक्स नीति को भेदभावपूर्ण बताकर विरोध शुरू कर दिया है. होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश चौहान का कहना है कि आगरा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह पर्यटन पर टिकी है. यदि पर्यटन व्यवसाय को ट्रेड टैक्स से मुक्त नहीं किया गया तो शहर के होटल और पर्यटन प्रतिष्ठान बंद कर दिए जाएंगे.

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Last Updated : May 11, 2026 at 4:03 PM IST

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