आगरा में बेल पर छूटे 'बिगड़ैल' अपराधियों पर पुलिस ऐसे कसेगी शिकंजा

आगरा में जमानत पर रिहा पेशेवर अपराधी अब थाना में देंगे हाजिरी, जमानत निरस्त कराएगी पुलिस ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: आगरा पुलिस ने जेल से बेल पर छूटे पेशेवर अपराधियों पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. ऐसे पेशेवर अपराधियों को अब थानेदारों के सामने हाजिरी देनी होगी. थाना प्रभारी ऐसे अपराधियों के सत्यापन के लिए जिम्मेदार होंगे. इसके साथ ही संदिग्ध गतिविधियों वाले अपराधियों की जमानत पुलिस अब निरस्त कराने के भी प्रयास करेगी. अब पुलिस करेगी जमानत रद कराने के प्रयास: डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि सिटी जोन की पुलिस ने 36 ऐसे अपराधियों को चिह्नित किया है जो जमानत पर जेल से बाहर आए हैं. ये पेशेवर अपराधी हैं. इनकी जेल से बाहर आने पर गतिविधियां संदिग्ध हैं. ऐसे सभी पेशेवर अपराधियों की गोपनीय जानकारी जुटाकर उनकी एक-एक करके जमानत निरस्त कराई जाएगी. हाल के दिनों में पुलिस ने चोरी, लूट और छिनैती में जो अपराधी दबोचे हैं, उनमें कई ऐसे मामले सामने आए हैं. पता चला है कि जेल से जमानत पर बाहर आने पर आरोपी ने अपराध किया है. यह जमानत की शर्तों का उल्लंघन है. हालांकि पुलिस अभी तक जमानत निरस्तीकरण के प्रयास नहीं करती थी मगर, अब पुलिस ये कदम उठाने जा रही है.