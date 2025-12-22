आगरा में बेल पर छूटे 'बिगड़ैल' अपराधियों पर पुलिस ऐसे कसेगी शिकंजा
ऐसे क्रिमिनल्स के सत्यापन के लिए थानेदार होंगे जिम्मेदार, संदिग्ध गतिविधियों पर जमानत निरस्त कराने के प्रयास करेगी पुलिस.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 1:07 PM IST
आगरा: आगरा पुलिस ने जेल से बेल पर छूटे पेशेवर अपराधियों पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. ऐसे पेशेवर अपराधियों को अब थानेदारों के सामने हाजिरी देनी होगी. थाना प्रभारी ऐसे अपराधियों के सत्यापन के लिए जिम्मेदार होंगे. इसके साथ ही संदिग्ध गतिविधियों वाले अपराधियों की जमानत पुलिस अब निरस्त कराने के भी प्रयास करेगी.
अब पुलिस करेगी जमानत रद कराने के प्रयास: डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि सिटी जोन की पुलिस ने 36 ऐसे अपराधियों को चिह्नित किया है जो जमानत पर जेल से बाहर आए हैं. ये पेशेवर अपराधी हैं. इनकी जेल से बाहर आने पर गतिविधियां संदिग्ध हैं. ऐसे सभी पेशेवर अपराधियों की गोपनीय जानकारी जुटाकर उनकी एक-एक करके जमानत निरस्त कराई जाएगी. हाल के दिनों में पुलिस ने चोरी, लूट और छिनैती में जो अपराधी दबोचे हैं, उनमें कई ऐसे मामले सामने आए हैं. पता चला है कि जेल से जमानत पर बाहर आने पर आरोपी ने अपराध किया है. यह जमानत की शर्तों का उल्लंघन है. हालांकि पुलिस अभी तक जमानत निरस्तीकरण के प्रयास नहीं करती थी मगर, अब पुलिस ये कदम उठाने जा रही है.
लापरवाही पर 2 सिपाही निलंबित: डीसीपी ने बताया कि सिटी जोन में सभी थाना प्रभारियों की इसे लेकर बैठक हुई. इसमें उन्हें ऑपरेशन पहचान ऐप पर किस तरह काम करना है, इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं और बताया गया कि थाना स्तर से किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए. सिपाही सत्यापन में लापरवाही ना बरतें. सिकंदरा थाना में वेरिफिकेशन में लापरवाही बरतने पर 2 सिपाही निलंबित किए जा चुके हैं. अब आगे किसी थाने में ऐसा करने की नौबत नहीं आए.
पुलिस जमानत लेने वालों से भी करेगी संपर्क: उन्होंने बताया कि ऑपरेशन पहचान ऐप में जमानत लेने वालों के नाम भी होते हैं. इस वजह से सभी थाना प्रभारी सतर्क रहें. पुलिस जमानत लेने वालों से भी संपर्क करे और उन्हें बताएं कि अब अपराधी कोई अपराध न करें. यदि आरोपी पर भरोसा नहीं है या उसने फिर कोई अपराध किया है तो जमानत वापस लें.
यह भी पढ़ें: WATCH: कन्हैया मित्तल ने भजनों पर झुमाया, बोले-ज्यादा करोगे तो लाहौर में भी बना देंगे अयोध्या