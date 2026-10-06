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जनकपुरी महोत्सव 2026: रघवुर के स्वागत को धानी रंगत में जगमगा रही मिथिला, चहुंओर गूंज रहे मंगल गीत

आगरा : उत्तर भारत की ऐतिहासिक जनकपुरी धानी रंगत में सज चुकी है. रघुवर के आगमन में घर-द्वार सज गए हैं. जनकपुरी का हर निवासी हर घड़ी, हर पल प्रभु श्रीराम की अगवानी की तैयार जुटा है. द्वारों पर तोरण और बंदनवार सज चुके हैं. जनकपुरी में त्रेतायुग जैसा दिव्य नजारा दिख रहा है. जनक महल की सुंदरता लोगों को अपनी ओर खींच रही है. जहां पर ही प्रभु श्रीराम और जानकी के विवाह का दिव्य प्रसंग साकार होगा. जनकपुरी क्षेत्र में जिधर देखो उधर ही फूलों और केले के फूल बंगले नजर आ रहे हैं. मंगल गीतों की गूंज सुनाई दे रही है. हर ओर राम-सिया के विवाहोत्सव के उल्लास दिख रहा है.

ओंकारेश्वर मंदिर में गौरा पूजन करके माता जानकी के स्वरूप के दर्शन श्रद्धालुओं को होंगे. माता जानकी के डोला में महिलाएं एक समान ड्रेस (साड़ी) में शामिल होंगी. सभी सखियां एक जैसी साड़ी पहनकर माता जानकी के डोले की शोभा बढ़ाएंगी. जिससे डोले का दृश्य विशेष रूप से आकर्षक और भव्य नजर आएगा. पारंपरिक विवाह संस्कारों के साथ महिलाओं की सामूहिक भागीदारी जनकपुरी को साक्षात मिथिला नगरी का स्वरूप दिख रहा है.

बता दें, आगरा की ऐतिहासिक जनकपुरी इस बार भावना एस्टेट में बनी है. जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति-2026 के अध्यक्ष राजू यादव ने बताया कि प्रभु श्रीराम और माता जानकी के विवाहोत्सव की यह परंपरा आगरा की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी है. जनकपुरी कार्यालय में प्रतिदिन भगवान श्रीराम की आरती और हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर किया जा रहा है. पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्सव का वातावरण है. प्रभु श्रीराम की बारात और श्रीराम-जानकी विवाहोत्सव में लोगों से परिवार सहित शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है. जनकपुरी महिला समिति अध्यक्ष अमृता पोरवाल ने बताया कि जनकपुरी महोत्सव में हजारों महिलाएं माता जानकी के डोले में शामिल होंगी. गणपति किंग्स काउंटी से माता सीता का डोला गौरा पूजन के साथ ही नगर दर्शन के लिए निकलेगा. माता जानकी की डोला के आगे भगवान गणेश की सवारी और राजा जनक की बग्घी रहेगी.

धानी रंग में जगमगाता जनक महल का नजारा. (Photo Credit : ETV Bharat)

जनकपुरी आयोजन समिति के महामंत्री मनोज जादौन ने बताया कि जनकपुरी महोत्सव का मुख्य आकर्षण बुधवार को देखने को मिलेगा. जब गणपति किंग्स काउंटी पर भगवान श्रीराम की बारात का भव्य स्वागत और अगवानी की जाएगी. जहां पर विश्राम के बाद प्रभु श्रीराम के स्वरूप को चांदी के रथ पर विराजमान करके नगर दर्शन कराया जाएगा. बारात कावेरी कौस्तुंभ स्थित जनमासे पहुंचेगी. सुबह 11 बजे भावना एस्टेट स्थित भावनेश्वर मंदिर में तुलसी-शालिग्राम विवाह समारोह आयोजित होगा. इस दौरान नासिक का लाइव बैंड गणेश वंदना प्रस्तुत करेगा और इंडिया गॉट टैलेंट की टीम हनुमान स्तुति प्रस्तुत करेगी.

जनक महल का नजारा. (Photo Credit : ETV Bharat)

महिला समिति की अनीता यादव ने जानकारी दी कि 8 अक्टूबर को राम रघु आनंददा के सामने पारंपरिक बड़हार की दावत का आयोजन किया जाएगा. सायंकाल सुप्रसिद्ध गायक कुमार विशु की ओर से श्रीराम भजन संध्या प्रस्तुत की जाएगी. भक्ति संगीत की स्वर लहरियों के बीच श्रद्धालु प्रभु श्रीराम की भक्ति में सराबोर होंगे.

संगीतमय रामायण में प्रस्तुति देंगे बॉलीवुड कलाकर : जनकपुरी आयोजन समिति के मीडिया प्रभारी राणा सुशील सिंह ने बताया कि नौ अक्टूबर को श्रद्धालुओं के लिए स्वरूप दर्शन का आयोजन किया जाएगा. रात्रि में स्वरूपों की विदाई की जाएगी.

जनक महल का नजारा. (Photo Credit : ETV Bharat)

10 अक्टूबर को सम्मान समारोह के साथ जनक मंच पर सुप्रसिद्ध लाडी संगीत मेकर की रामलीला मंचन की संगीतमय एवं जीवंत प्रस्तुति होगी. जिसमें बॉलीवुड कलाकर भूमिका निभाएंगे. जिसमें प्रभु श्रीराम की भूमिका गौरव खन्ना, हनुमान बिंदु दारा सिंह, रावण की भूमिका आर्य बब्बर तथा सीता मैया की भूमिका प्राची कामले निभाएंगी. इस दौरान पूरे जनकपुरी क्षेत्र में उड़ते हुए हनुमान जी एवं वानर वानर सेना के दर्शन होंगे. साथ ही कार्यक्रम में विशेष आकर्षण तुषार कालिया की शिव तांडव की विशेष प्रस्तुति होगी.



श्रद्धालुओं के लिए विशेष पार्किंग व्यवस्था : जनकपुरी महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने को लेकर समिति की ओर से विशेष पार्किंग व्यवस्था की है. जिसमें पुरुषोत्तम दास सावित्री देवी कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर के बगल में प्रमुख पार्किंग की व्यवस्था है. इसके अतिरिक्त गुरुद्वारा राम रघु आनंदा के पास भी पार्किंग की व्यवस्था रहेगी. पार्किंग स्थलों से श्रद्धालुओं को इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से जनकपुरी के मुख्य द्वार तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी. जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और अन्य श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिल सके.



प्लास्टिक फ्री जनक महल और जनकपुरी क्षेत्र : जनकपुरी महिला समिति अध्यक्ष अमृता पोरवाल ने बताया कि नेपाल के जनक महल की तर्ज पर ही यहां भी महल बनाया गया है. पश्चिम बंगाल के कोलकाता से आए 65 कारीगरों ने मंच को आकार दिया है. यह करीब 300 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा और 60 फीट ऊंचा है. जिसे कैंटिलीवर तकनीक से बिना पिलर के बनाया है.

मंच पर करीब 6000 बल्ब और 3000 आयरन ट्रस के साथ ही लकड़ी, कपड़े और रोड आयरन से महल की संरचना बनाई है. जिसमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया है. जनक महल में झरोखों और बालकनी में जोधपुर की स्थापत्य शैली की झलक रही है. रंग बिरंगी रोशनी में जनकमहल और जनकपुरी क्षेत्र जगमगाने लगा है.

जनक महल परिसर में करीब 2000 लोगों के बैठने और दर्शन की व्यवस्था की है. साथ ही 600 लोगों के लिए अलग वीआईपी गैलरी है. जहां पर सोफे पर बैठने की सुविधा है. जनकपुरी परिसर और आसपास 40 से अधिक एलईडी स्क्रीन लगाई हैं. जिन पर मंचीय कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण दिखेगा. बारिश से बचाव के लिए एक फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया है. जिससे बारिश में जलभराव और कीचड़ की समस्या नहीं होगी.



हर ओर सियाराम के विवाह का उत्साह : जनकपुरी महिला समिति की मुख्य संयोजिका शुचि खंडेलवाल ने बताया कि भावना एस्टेट में 18 सोसायटी हैं. हर सोसायटी में प्रभु श्रीराम और माता जानकी के विवाह का उत्साह दिखाई दे रहा है. हर सोसायटी में बच्चे, युवा, महिला और पुरुषों में अलग ही उत्साह है. महिलाएं सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुतियां भी दे रही हैं. स्थानीय निवासी शालिनी पोरवाल ने बताया कि यह हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है कि यहां जनकपुरी महोत्सव हो रहा है. पहली बार क्षेत्र में समारोह हो रहा है. जिससे क्षेत्र की सभी 18 सोसायटी में उत्साह का माहौल है.

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