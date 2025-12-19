आलू पर कोहरे की मार; मंडरा रहा झुलसा व पाला का खतरा, विशेषज्ञ से जानें टिप्स और ट्रिक्स
आलू में झुलसा रोग व पाले के प्रकोप का खतरा बढ़ गया है. वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. राजेंद्र सिंह चौहान ने जारी की है एडवाइजरी.
आगरा : प्रदेश में सर्दी तेवर दिखाने लगी है. तापमान गिरने से कोहरा व पाला पड़ने लगा है. ऐसे में आगरा और आसपास के जिलों में आलू की फसल में झुलसा समेत कई रोगों का खतरा मंडराने लगा है. इस बाबत आगरा बिचपुरी स्थित कृषि विभाग केंद्र के अध्यक्ष व वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. राजेंद्र सिंह चौहान ने किसानों को लिए एडवाइजरी जारी की है.
वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. राजेंद्र सिंह चौहान के मुताबिक आगरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक क्षेत्र है. आगरा में इस साल 75 हजार हेक्टेयर से अधिक में आलू की बुवाई की गई है. मौजूदा वक्त आलू की फसल 30 से 40 दिन की हो गई है. 15 दिसंबर के बाद से सर्दी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है. इससे कोहरे के साथ ठिठुरन भी बढ़ गई है. इस मौसम में आलू की फसल को नुकसान पहुंचने की पूरी आशंका है.
वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. राजेंद्र सिंह चौहान के अनुसार आलू में मौसम के बदलाव का असर होता है. इस समय कोहरा पड़ने से तापमान गिर रहा है. इस मौसम में आलू की खेती करने वाले किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है. मौसम में बदलाव तापमान गिरने और कोहरे से आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग के प्रकोप, आलू में पत्ती सिकुड़ा रोग समेत अन्य रोग आते हैं. यदि आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग का प्रकोप आ गया है. जिससे आलू पौध की पत्ती पीली पड़ेंगीं. अगेती झुलसा रोग का असर खेत में 24 घंटे में ही दिखने लगता है. पाला से बचाव के लिए खेत में पानी लगाकर रखें.
