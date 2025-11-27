आलू बीज तो ले ही गए, जमा पैसे भी वापस ले गए किसान; आगरा में हो रहे चौंकाने वाले खुलासे
आगरा की प्रभारी जिला उद्यान अधिकारी अनीता यादव ने बताया कि आलू बीज वितरण घोटाले की जांच चल रही है.
November 27, 2025
आगरा: जिले के आलू बीज वितरण घोटाले में अब तक तीन अधिकारी और दो कर्मचारी निलंबित हो चुके हैं. मगर, रोजाना घोटाले में नए खुलासे भी हो रहे हैं. विभाग की तरफ से उन किसानों की जमा रकम लौटाई जा रही है, जिन्हें आलू बीज नहीं मिला. इसमें अब यह बात भी सामने आई है, कि कुछ किसान आलू बीज तो ले ही गए, विभाग से पैसे भी वापस ले गए.
इधर, उद्यान विभाग की अन्य योजनाओं में ऐसे ही घोटाले की आशंका को लेकर प्रभारी जिला उद्यान अधिकारी अनीता यादव ने निलंबित जिला उद्यान अधिकारी बैजनाथ सिंह और आलू बीज वितरण प्रभारी संजीव यादव से अन्य योजनाओं की रिपोर्ट्स तलब किए हैं. साथ ही पूरा रिकॉर्ड भी मांगा गया है.
क्या है नया घोटाला: आगरा की प्रभारी जिला उद्यान अधिकारी अनीता यादव ने बताया कि जिन किसानों को आलू बीज नहीं मिले हैं और वह जरूरी दस्तावेज लेकर आ रहे हैं. उन्हें रकम वापस लौटाई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, जिले में करीब 250-300 किसान ऐसे हैं, जिन्हें आलू बीज नहीं मिले.
शासन के आदेश पर जिला उद्यान विभाग के अमलेश और पवन कौशिक आलू बीज न पाने वाले किसानों की रकम वापस करने का काम कर रहे हैं. अब तक 40 से अधिक किसानों को 8 आठ लाख रुपए से अधिक रकम वापस की जा चुकी है.
इसमें कई ऐसे किसानों के नाम भी सामने आए हैं, जो आलू का बीज भी ले गए और रकम भी वापस ले गए. दर्जनों किसान ऐसे भी हैं, जिनकी रकम तो जमा है, लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज नहीं मिल रहे.
दो मामले सामने आए: जिला उद्यान विभाग के रिकॉर्ड्स के मुताबिक, एत्मादपुर के एक किसान ने आलू बीज के लिए 29,150 रुपए जमा कराए थे. इसके एवज में 2 नवंबर 2025 को किसान को प्रकाश कोल्ड स्टोरेज नंदलालपुर से 5 कुंतल आलू बीज मिला. वही किसान 3 नवंबर 2025 को जिला उद्यान कार्यालय से अपनी जमा रकम 29,150 रुपए भी वापस ले गया.
इसी तरह से जिले के एक किसान नेता को कोल्ड स्टोरेज से 123 बोरा आलू बीज दिया गया. आलू बीज ले जाने का गेट पास भी किसान नेता के नाम पर है, लेकिन आलू बीज की धनराशि का कहीं अता-पता नहीं चल रहा है. विभाग यह जांच करने में जुटा है, कि किसान नेता ने पहले पैसा जमा किया था या नहीं?
इस मामले में न तो कोई दस्तावेज ही मिल रहे हैं और न कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन किया गया है. आशंका है, कि ऐसे कई मामले हो सकते हैं, जिसमें किसान आलू के साथ जमा कराई रकम भी वापस ले जा रहे हैं.
लौटाई जा रही किसानों की रकम: जिला उद्यान अधिकारी अनीता यादव ने बताया कि जो किसान आलू बीज नहीं मिलने पर रकम मांगने आ रहे हैं, उनके पास मौजूद दस्तावेज के आधार पर रकम लौटाई जा रही है. कई किसान ऐसे भी आए, जिनके पास कोई दस्तावेज ही नहीं हैं.
इसके साथ ही कई ऐसे मामले सामने आए, जिनमें किसान आलू का बीज तो ले गए, बाद में रकम भी वापस ले गए. हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए निलंबित अधिकारी और कर्माचारी को पत्र लिखे जा रहे हैं.
नहीं मिल रहे सवालों के जवाब: आगरा की प्रभारी जिला उद्यान अधिकारी अनीता यादव ने बताया कि आलू बीज वितरण घोटाले की जांच चल रही है. निलंबित जिला उद्यान अधिकारी बैजनाथ सिंह, निलंबित आलू बीज वितरण प्रभारी संजीव यादव और अन्य के पास आलू वितरण और जमा कराई गई रकम से संबंधित जरूरी दस्तावेज नहीं हैं. जांच कमेटी ने दस्तावेज के अभाव में आलू बीज वितरण में धांधली की रिपोर्ट दी है. इसी आधार पर कार्रवाई हुई.
जांच कमेटी के साथ ही कार्यालय को भी यह लोग जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रहे हैं. मसलन, कितना आलू का बीज आया था? कितने किसानों की रसीद काटी गई थी? कितने किसानों का पैसा जमा हुआ था? कितने किसानों को आलू बीज दिया गया था? इस बारे में दोनों से पूछा जा रहा है, लेकिन सही जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है.
उप-निदेशक के निलंबन पर हाईकोर्ट की रोक: आलू बीज वितरण घोटाले में निलंबित उप-निदेशक उद्यान धर्मपाल यादव के निलंबन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हालांकि, उनके खिलाफ जांच जारी रहेगी. हाईकोर्ट ने विपक्षी को 4 महीने में जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.
धर्मपाल सिंह ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में यह दावा किया था कि उनका निलंबन सिर्फ समाचार पत्रों की खबर, सोशल मीडिया की खबरों और प्रारंभिक जांच के आधार पर कर दिया गया है. इससे दोष सिद्ध नहीं होता. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उनके निलंबन पर रोक लगाई.
रियायती दर पर मिलता है आलू बीज: प्रदेश के आलू किसानों को सरकार रियायती दर पर आलू बीज देती है. आगरा यूपी का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला है. यहां 78 हजार हेक्टेयर में आलू की खेती होती है. यूपी सरकार से आगरा जिले में 4300 कुंतल आलू बीज किसानों को रियायती दर पर वितरण के लिए भेजा. इसमें कुफरी बहार (3797) बीज की दो प्रजातियां एफ-1 और एफ-2 और अन्य आलू की किस्में थीं.
आगरा में 1300 से अधिक किसानों ने आलू के बीज के लिए पंजीकरण कराया. पर्ची कटने पर पैसे भी जमा कराए. किसानों को 2915 रुपए प्रति कुंतल की दर से आलू बीज वितरण करना निर्धारित था. घोटाले की आशंका को लेकर आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने 10 कुंतल से अधिक बीज किसी किसान को न देने के निर्देश दिए थे. इसके आधार पर जिला उद्यान कार्यालय में आलू का बीज लेने वाले किसानों की पर्ची काटकर रुपए जमा कराए गए.
इन अधिकारियों पर गिरी गाज: जब आलू बीज वितरण में घोटाला होने की खबरें सामने आईं, तब शासन स्तर से जांच कमेटी आगरा पहुंची. कमेटी की प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन ने उप निदेशक आलू (उ.प्र) कौशल कुमार नीरज, उप-निदेशक उद्यान धर्मपाल यादव, जिला उद्यान अधिकारी बैजनाथ सिंह, सहायक उद्यान निरीक्षक संजीव यादव और कनिष्ठ लिपिक सुनील वर्मा को निलंबित कर दिया.
