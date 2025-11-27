ETV Bharat / state

आलू बीज तो ले ही गए, जमा पैसे भी वापस ले गए किसान; आगरा में हो रहे चौंकाने वाले खुलासे

आगरा: जिले के आलू बीज वितरण घोटाले में अब तक तीन अधिकारी और दो कर्मचारी निलंबित हो चुके हैं. मगर, रोजाना घोटाले में नए खुलासे भी हो रहे हैं. विभाग की तरफ से उन किसानों की जमा रकम लौटाई जा रही है, जिन्हें आलू बीज नहीं मिला. इसमें अब यह बात भी सामने आई है, कि कुछ किसान आलू बीज तो ले ही गए, विभाग से पैसे भी वापस ले गए. इधर, उद्यान विभाग की अन्य योजनाओं में ऐसे ही घोटाले की आशंका को लेकर प्रभारी जिला उद्यान अधिकारी अनीता यादव ने निलंबित जिला उद्यान अधिकारी बैजनाथ सिंह और आलू बीज वितरण प्रभारी संजीव यादव से अन्य योजनाओं की रिपोर्ट्स तलब किए हैं. साथ ही पूरा रिकॉर्ड भी मांगा गया है. क्या है नया घोटाला: आगरा की प्रभारी जिला उद्यान अधिकारी अनीता यादव ने बताया कि जिन किसानों को आलू बीज नहीं मिले हैं और वह जरूरी दस्तावेज लेकर आ रहे हैं. उन्हें रकम वापस लौटाई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, जिले में करीब 250-300 किसान ऐसे हैं, जिन्हें आलू बीज नहीं मिले. शासन के आदेश पर जिला उद्यान विभाग के अमलेश और पवन कौशिक आलू बीज न पाने वाले किसानों की रकम वापस करने का काम कर रहे हैं. अब तक 40 से अधिक किसानों को 8 आठ लाख रुपए से अधिक रकम वापस की जा चुकी है. इसमें कई ऐसे किसानों के नाम भी सामने आए हैं, जो आलू का बीज भी ले गए और रकम भी वापस ले गए. दर्जनों किसान ऐसे भी हैं, जिनकी रकम तो जमा है, लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज नहीं मिल रहे. दो मामले सामने आए: जिला उद्यान विभाग के रिकॉर्ड्स के मुताबिक, एत्मादपुर के एक किसान ने आलू बीज के लिए 29,150 रुपए जमा कराए थे. इसके एवज में 2 नवंबर 2025 को किसान को प्रकाश कोल्ड स्टोरेज नंदलालपुर से 5 कुंतल आलू बीज मिला. वही किसान 3 नवंबर 2025 को जिला उद्यान कार्यालय से अपनी जमा रकम 29,150 रुपए भी वापस ले गया. इसी तरह से जिले के एक किसान नेता को कोल्ड स्टोरेज से 123 बोरा आलू बीज दिया गया. आलू बीज ले जाने का गेट पास भी किसान नेता के नाम पर है, लेकिन आलू बीज की धनराशि का कहीं अता-पता नहीं चल रहा है. विभाग यह जांच करने में जुटा है, कि किसान नेता ने पहले पैसा जमा किया था या नहीं? इस मामले में न तो कोई दस्तावेज ही मिल रहे हैं और न कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन किया गया है. आशंका है, कि ऐसे कई मामले हो सकते हैं, जिसमें किसान आलू के साथ जमा कराई रकम भी वापस ले जा रहे हैं. लौटाई जा रही किसानों की रकम: जिला उद्यान अधिकारी अनीता यादव ने बताया कि जो किसान आलू बीज नहीं मिलने पर रकम मांगने आ रहे हैं, उनके पास मौजूद दस्तावेज के आधार पर रकम लौटाई जा रही है. कई किसान ऐसे भी आए, जिनके पास कोई दस्तावेज ही नहीं हैं.