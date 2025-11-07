ETV Bharat / state

आलू-बीज वितरण घोटाला; सहायक उद्यान निरीक्षक और कनिष्ठ लिपिक निलंबित

सरकार ने किसानों में वितरण के लिए 4300 कुंतल आलू बीज भेजा था. जांच कमेटी ने आलू ​बीज वितरण में कई अनियमितताएं पकड़ी थीं.

आगरा में आलू-बीज वितरण घोटाला.
आगरा में आलू-बीज वितरण घोटाला. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 10:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा : आलू बीज वितरण मामले में किसानों की शिकायत, हंगामा और प्रदर्शन के बाद शासन स्तर से गुरुवार को कार्रवाई की गई. शासन ने जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आलू ​बीज वितरण घोटाले में आरोपी सहायक उद्यान निरीक्षक और कनिष्ठ लिपिक को निलंबित कर दिया है. शासन ने बीते शनिवार को लखनऊ से टीम जांच के लिए आगरा भेजी थी. कार्रवाई के बाद उद्यान विभाग में खलबली मची हुई है.


बता दें, सरकार की ओर से आलू किसानों को रियायती दर पर हर साल आलू बीज दिया जाता है. इस साल सरकार ने वितरण के लिए 4300 कुंतल आलू बीज भेजा था. जिसमें कुफरी बहार (3797) बीज की दो प्रजातियां एफ-1 और एफ-2 और अन्य आलू की किस्में शामिल थीं. आलू बीज की कीमत 2915 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित की थी. आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने 10 कुंतल से अधिक बीज किसी भी किसान को नहीं दिए जाने के निर्देश दिए थे. जिसके आधार पर जिला उद्यान अधिकारी बैजनाथ सिंह ने किसानों की पर्ची काटी थी. जिसके आधार पर ही किसानों ने आलू बीज के लिए रुपये जमा कराए थे.


आलू बीज वितरण में आरोप : डीएम के आदेश और जिला उद्यान अधिकारी बैजनाथ सिंह की काटी गई पर्ची के आधार पर आलू बीज का वितरण नहीं किया गया. पात्र किसानों को बीज नहीं मिला तो किसानों ने आलू बीज वितरण केंद्र और जिला उद्यान कार्यालय पर हंगामा किया था. किसानों का आरोप था कि आलू बीज गायब कर दिया गया. दूसरे कोल्ड स्टोर्स में आलू बीज की ओवरलोडिंग की गई. जिसकी तस्वीरें किसानों ने जांच टीम को सौंपी थी. जिसमें एत्मादपुर के एक कोल्ड स्टोर की भूमिका संदिग्ध मिली थी. जहां निर्धारित मूल्य से अधिक रेट देने के साथ ही बीज की कालाबाजारी के आरोप लगाए गए थे.



शिकायत पर जांच, अब कार्रवाई : किसानों की शिकायत, हंगामा और प्रदर्शन की गूंज लखनऊ तक पहुंची. इस पर लखनऊ से उद्यान विभाग के विशेष सचिव और दो संयुक्त सचिव की टीम ने जांच की. जांच में आलू बीज वितरण मामले में कनिष्ठ लिपिक और सहायक उद्यान निरीक्षक संजीव कुमार प्रथमदृष्टया दोषी मिले. जिस पर दोनों को निलंबित कर दिया गया है. संजीव कुमार को उप निदेशक उद्यान आगरा मंडल से संबद्ध किया गया है.

यह भी पढ़ें : आगरा में आलू बीज घोटाला; कर्मचारियों ने बिक्री का पैसा ब्याज पर उठाया, रोका जाएगा वेतन

यह भी पढ़ें : अब धरती पर नहीं हवा में उगेगा आलू; नहीं लगेगा कोई रोग, जानिए क्या है ये नई तकनीक?

TAGGED:

AGRA NEWS AGRA UPDATE NEWS
AGRA POTATO SCAM
AGRA POTATO SEED SCAM
POTATO SEED
AGRA POTATO SEED DISTRIBUTION SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.