आलू-बीज वितरण घोटाला; सहायक उद्यान निरीक्षक और कनिष्ठ लिपिक निलंबित

आगरा : आलू बीज वितरण मामले में किसानों की शिकायत, हंगामा और प्रदर्शन के बाद शासन स्तर से गुरुवार को कार्रवाई की गई. शासन ने जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आलू ​बीज वितरण घोटाले में आरोपी सहायक उद्यान निरीक्षक और कनिष्ठ लिपिक को निलंबित कर दिया है. शासन ने बीते शनिवार को लखनऊ से टीम जांच के लिए आगरा भेजी थी. कार्रवाई के बाद उद्यान विभाग में खलबली मची हुई है.







बता दें, सरकार की ओर से आलू किसानों को रियायती दर पर हर साल आलू बीज दिया जाता है. इस साल सरकार ने वितरण के लिए 4300 कुंतल आलू बीज भेजा था. जिसमें कुफरी बहार (3797) बीज की दो प्रजातियां एफ-1 और एफ-2 और अन्य आलू की किस्में शामिल थीं. आलू बीज की कीमत 2915 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित की थी. आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने 10 कुंतल से अधिक बीज किसी भी किसान को नहीं दिए जाने के निर्देश दिए थे. जिसके आधार पर जिला उद्यान अधिकारी बैजनाथ सिंह ने किसानों की पर्ची काटी थी. जिसके आधार पर ही किसानों ने आलू बीज के लिए रुपये जमा कराए थे.





आलू बीज वितरण में आरोप : डीएम के आदेश और जिला उद्यान अधिकारी बैजनाथ सिंह की काटी गई पर्ची के आधार पर आलू बीज का वितरण नहीं किया गया. पात्र किसानों को बीज नहीं मिला तो किसानों ने आलू बीज वितरण केंद्र और जिला उद्यान कार्यालय पर हंगामा किया था. किसानों का आरोप था कि आलू बीज गायब कर दिया गया. दूसरे कोल्ड स्टोर्स में आलू बीज की ओवरलोडिंग की गई. जिसकी तस्वीरें किसानों ने जांच टीम को सौंपी थी. जिसमें एत्मादपुर के एक कोल्ड स्टोर की भूमिका संदिग्ध मिली थी. जहां निर्धारित मूल्य से अधिक रेट देने के साथ ही बीज की कालाबाजारी के आरोप लगाए गए थे.