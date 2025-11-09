ETV Bharat / state

आलू-बीज वितरण घोटाला; डीएचओ, डीडी उद्यान और उप निदेशक आलू निलंबित, अब तक 5 पर गिरी गाज

आगरा में उद्यान विभाग के आलू बीज वितरण की धनराशि में 20 लाख रुपये का घोटाला पकड़ा गया है.

आलू-बीज वितरण घोटाला
आलू-बीज वितरण घोटाला (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 9:25 AM IST

Updated : November 9, 2025 at 9:33 AM IST

आगरा : आलू बीज वितरण घोटाले में अब जिला उद्यान अधिकारी (डीएचओ) बैजनाथ सिंह, उप निदेशक (डीडी) उद्यान धर्मपाल यादव और उप निदेशक आलू (उप्र) कौशल कुमार नीरज को निलंबित कर दिया है. इस पहले शासन की सिफारिश पर बीज वितरण प्रभारी संजीव यादव और लिपिक सुनील कुमार को निलंबित किया गया था. जिससे उद्यान विभाग में खलबली मची हुई है. किसानों की मांग है कि आलू बीज वितरण घोटाला में शामिल उद्यान विभाग के निलंबित अधिकारी और कर्मचरियों के एफआईआर दर्ज करानी चाहिए.




बता दें, योगी सरकार आलू किसानों को हर साल रियायती दर पर आलू बीज देती है. यूपी सरकार ने आगरा में आलू वितरण के लिए 4300 कुंतल आलू बीज भेजा था. जिसमें कुफरी बहार (3797) बीज की दो प्रजातियां एफ-1 और एफ-2 और अन्य आलू की किस्में भी शामिल थीं. शासन ने आलू बीज की कीमत 2915 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित की थी. आलू बीज वितरण के बाबत डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने 10 कुंतल से अधिक बीज किसी को नहीं दिए जाने के निर्देश दिए थे. जिसके आधार पर जिला उद्यान अधिकारी बैजनाथ सिंह ने किसानों की पर्ची काटी थी.


किसानों ने ये लगाए थे आरोप : आलू बीज वितरण घोटाला को लेकर आगरा में किसानों ने हंगामा और प्रदर्शन के साथ ही शासन से शिकायत की थी. जिसमें किसानों का आरोप था कि वास्तविक बीज गायब करके दूसरे कोल्ड स्टोर्स में इनकी ओवरलोडिंग की गई. एत्मादपुर का एक कोल्ड स्टोर की भूमिका सबसे संदिग्ध है. निर्धारित मूल्य से अधिक रेट मिलने पर बीज की कालाबाजारी की गई. आलू का बीज रास्ते में ही गायब किया गया.


निलंबन के बाद जांच कमेटी गठित : आगरा में आई जांच टीम ने आगरा में डीएचओ, उद्यान निरीक्षक, लिपिक से दो दिन तक पूछताछ की. इसके बाद आलू बीज वितरण में लापरवाही और अनियमितताएं का हर पहलू जांचा था. संयुक्त उद्यान निदेशक भानु प्रकाश राम ने जांच रिपोर्ट के आधार पर 6 नवंबर को सहायक उद्यान निरीक्षक एवं बीज वितरण प्रभारी संजीव यादव और उप निदेशक धर्मपाल यादव ने कनिष्ठ सहायक सुनील कुमार को निलंबित किया था.

संयुक्त निदेशक उद्यान बीपी राम ने बताया कि आगरा में आलू बीज वितरण मामले में शासन ने शनिवार को आगरा के डीएचओ बैजनाथ सिंह और उप निदेशक उद्यान धर्मपाल सिंह को निलंबित कर दिया है. दोनों के खिलाफ जांच के लिए शासन स्तर पर कमेटी गठित की है. साथ ही शासन ने इस मामले में उप निदेशक आलू (उप्र) कौशल कुमार नीरज को भी निलंबित किया है. अब तक आलू बीज वितरण घोटाला में पांच अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित किया गया है.

Last Updated : November 9, 2025 at 9:33 AM IST

