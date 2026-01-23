आगरा के किसानों की मांग, आलू एक्सपोर्ट नीति बनाए सरकार; ताजमहल पर प्रदर्शन की चेतावनी
जिला उद्यान अधिकारी अनीता सिंह ने बताया कि किसानों का आलू एक्सपोर्ट करने के लिए APEDA अधिकारियों से चर्चा की गई है.
Published : January 23, 2026 at 8:30 AM IST
आगरा: यूपी में आलू पैदावार का गढ़ आगरा है. किसानों का आलू अभी भी कोल्ड स्टोरेज में भरा है. कच्चा आलू बाजार में आने से पुराने आलू का रेट कम मिल रहा है. इससे किसान परेशान हैं. इस बार फसल की बंपर पैदावार की उम्मीद है. किसानों की सरकार से मांग है कि आलू एक्सपोर्ट की प्लानिंग अभी से करें, ताकि किसानों को सही रेट मिले. किसानों ने चेतावनी भी दी है कि एक्सपोर्ट पर ठोस निर्णय नहीं हुआ, तो वह प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे.
आगरा में आलू का रकबा 75 हजार हेक्टेयर से भी अधिक है. आगरा मंडल के आगरा जिले में सबसे अधिक आलू का उत्पादन होता है. यूपी का 30-35 प्रतिशत से अधिक आलू आगरा जिले में पैदा होता है.
आगरा के विकास खंड खंदौली, एत्मादपुर, शमसाबाद, फतेहाबाद, बिचपुरी, बरौली अहीर में सबसे अधिक आलू की खेती होती है. इसके साथ ही पड़ोसी जिले मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद जिलों में भी बड़े पैमाने पर आलू की खेती होती है.
आलू के घटते भाव से किसान निराश: आगरा में आलू की अगले महीने से खुदाई शुरू होगी. मगर, इस साल अभी भी कोल्ड स्टोरेज में किसानों का आलू भरा हुआ है. नया कच्चा आलू आने से कोल्ड स्टोरेज से पुराना आलू बिक नहीं रहा है.
इसको लेकर आगरा के आलू किसान परेशान हैं. किसानों को आशंका है कि आलू का अभी रेट 5 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा है, जो बेहद कम है. कहीं कोल्ड स्टोरेज में रखा आलू फेंकना न पड़े.
प्रदर्शन करके सरकार को करेंगे आगाह: किसान श्याम सिंह चाहर ने बताया कि हर साल यहां के अधिकारी कई देशों में आलू भेजने की बात करते हैं, लेकिन भेजा नहीं जाता. आगरा और आसपास के जिलों के किसानों ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मांग है कि आलू का दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाए. इस बारे में सरकार प्रयास करे. इसके साथ ही आलू का उचित मूल्य भी निर्धारित किया जाए.
हाल ही में आगरा के कुछ किसान झारखंड गए थे. झारखंड सरकार के अधिकारियों से बात की गई. इसमें यह सामने आया कि झारखंड की जनता को आगरा का आलू पसंद है. सरकार को प्रयास करना चाहिए कि यहां का आलू झारखंड भी भेजा जाए. इससे किसानों को सही रेट मिलेगा.
किसानों ने कहा कि आगरा में उद्यान विभाग के अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं. एक सप्ताह में यदि किसानों का आलू एक्सपोर्ट करने की कोई रणनीति नहीं बनाई गई तो किसान अपना आलू ताजमहल ले जाएंगे. प्रदर्शन करके सरकार को आगाह करेंगे.
प्रोसेसिंग यूनिट लगाए सरकार: आलू किसान लाखन सिंह त्यागी बताते हैं कि आलू दुनिया में चौथे नंबर की फसल है. यूपी में सबसे अधिक आलू का उत्पादन आगरा में होता है. सरकार और जनप्रतिनिधि आगे आएं और आगरा में प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएं. इससे आगरा के किसानों का ही भला होगा.
हम जिला प्रशासन के माध्यम से अपनी बात जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं. सुनवाई नहीं हुई तो हम कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू के साथ ताजमहल की ओर कूच करेंगे. ताजमहल पर आलू रखकर दुनिया को दिखाएंगे कि आगरा में आलू की ऐसी क्वालिटी है.
स्टोरेज में भरा है पुराना आलू: किसान सोमवीर यादव ने बताया कि अधिकारी कार्यालय में बैठकर मीटिंग करते रहते हैं. आलू का सही रेट मिले, इसे लेकर कोई काम नहीं होता. यही वजह है कि कोल्ड स्टोरेज में आलू भरा हुआ है. इसकी वजह से आलू का रेट 5-6 रुपए प्रति किलो हो गया है. इससे किसान परेशान हैं.
फरवरी में आंदोलन की चेतावनी: भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया ने कहा कि 2025 में आलू की अच्छी पैदावार हुई थी. इसको लेकर हमारे नेता और यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत को बताया तो उन्होंने भारत सरकार को आगरा और प्रदेश से आलू के निर्यात किए जाने को लेकर पत्र लिखा. मगर, पिछले साल भी आलू निर्यात नहीं किया गया.
इस बारे में आगरा के मंडलायुक्त और डीएम को बता दिया है कि किसानों के आलू को निर्यात करने की योजना बनाएं. जनवरी महीने के अंत तक का समय दिया है. यदि आलू के निर्यात की योजना नहीं बनती है, तो किसान यूनियन आगरा में प्रदर्शन करेगी. इसके जिम्मेदार अधिकारी होंगे.
किसान नेता रणजीत सिंह यादव ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज के आलू का रेट 300 रुपए पैकेट है. नया आलू भी बाजार में आ गया है. अगले महीने से आलू की खुदाई होनी है. सरकार से मांग है कि आलू निर्यात को लेकर नई पॉलिसी लेकर आएं. इससे किसानों को आलू का सही रेट मिल जाए.
पहले इन देशों में एक्सपोर्ट हुआ आलू: पहले आगरा से आलू एक्सपोर्ट को लेकर सरकार ने प्रयास किए थे. तब दुबई, मलेशिया, कतर, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, सऊदी अरब, रूस, पोलैंड और बेल्जियम तक आलू का एक्सपोर्ट किया जाने लगा था.
क्या कहते हैं जिम्मेदार: जिला उद्यान अधिकारी अनीता सिंह ने बताया कि बीते साल में आगरा से आलू का एक्सपोर्ट कम रहा है. हर साल आगरा से आलू एक्सपोर्ट किया जाता है. जिले की बात करें तो खंदौली और एत्मादपुर क्षेत्र के कोल्ड स्टोरेज में किसानों का आलू बचा है.
बाकी जिले के अन्य क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज में कहीं आलू नहीं है. इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है. इसके साथ ही जिले में कितना आलू अभी कोल्ड स्टोरेज में रखा है. इस बारे में सभी कोल्ड स्टोरेज से सूचना मांगी गई है.
आलू एक्सपोर्ट को लेकर चल रही बात: जिला उद्यान अधिकारी अनीता सिंह ने बताया कि इस बार जिले में आलू की खेती का पिछले साल के लगभग बराबर है. इस साल जिले में 75 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबा में आलू की खेती की गई है.
जिला उद्यान अधिकारी अनीता सिंह ने बताया कि किसानों का आलू एक्सपोर्ट हो, इसके लिए एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (APEDA) के अधिकारियों से चर्चा की गई है. साथ ही कृषि उत्पादक संगठन (FPO) के साथ मिलकर आलू एक्सपोर्ट की प्लानिंग की जाएगी.
