ETV Bharat / state

आगरा के किसानों की मांग, आलू एक्सपोर्ट नीति बनाए सरकार; ताजमहल पर प्रदर्शन की चेतावनी

आगरा के किसानों की मांग, आलू एक्सपोर्ट कराए सरकार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: यूपी में आलू पैदावार का गढ़ आगरा है. किसानों का आलू अभी भी कोल्ड स्टोरेज में भरा है. कच्चा आलू बाजार में आने से पुराने आलू का रेट कम मिल रहा है. इससे किसान परेशान हैं. इस बार फसल की बंपर पैदावार की उम्मीद है. किसानों की सरकार से मांग है कि आलू एक्सपोर्ट की प्लानिंग अभी से करें, ताकि किसानों को सही रेट मिले. किसानों ने चेतावनी भी दी है कि एक्सपोर्ट पर ठोस निर्णय नहीं हुआ, तो वह प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे. आगरा में आलू का रकबा 75 हजार हेक्टेयर से भी अधिक है. आगरा मंडल के आगरा जिले में सबसे अधिक आलू का उत्पादन होता है. यूपी का 30-35 प्रतिशत से अधिक आलू आगरा जिले में पैदा होता है. आगरा के विकास खंड खंदौली, एत्मादपुर, शमसाबाद, फतेहाबाद, बिचपुरी, बरौली अहीर में सबसे अधिक आलू की खेती होती है. इसके साथ ही पड़ोसी जिले मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद जिलों में भी बड़े पैमाने पर आलू की खेती होती है. आगरा में आलू की बंपर पैदावार. (Photo Credit: ETV Bharat) आलू के घटते भाव से किसान निराश: आगरा में आलू की अगले महीने से खुदाई शुरू होगी. मगर, इस साल अभी भी कोल्ड स्टोरेज में किसानों का आलू भरा हुआ है. नया कच्चा आलू आने से कोल्ड स्टोरेज से पुराना आलू बिक नहीं रहा है. इसको लेकर आगरा के आलू किसान परेशान हैं. किसानों को आशंका है कि आलू का अभी रेट 5 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा है, जो बेहद कम है. कहीं कोल्ड स्टोरेज में रखा आलू फेंकना न पड़े. प्रदर्शन करके सरकार को करेंगे आगाह: किसान श्याम सिंह चाहर ने बताया कि हर साल यहां के अधिकारी कई देशों में आलू भेजने की बात करते हैं, लेकिन भेजा नहीं जाता. आगरा और आसपास के जिलों के किसानों ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मांग है कि आलू का दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाए. इस बारे में सरकार प्रयास करे. इसके साथ ही आलू का उचित मूल्य भी निर्धारित किया जाए. हाल ही में आगरा के कुछ किसान झारखंड गए थे. झारखंड सरकार के अधिकारियों से बात की गई. इसमें यह सामने आया कि झारखंड की जनता को आगरा का आलू पसंद है. सरकार को प्रयास करना चाहिए कि यहां का आलू झारखंड भी भेजा जाए. इससे किसानों को सही रेट मिलेगा. किसानों ने कहा कि आगरा में उद्यान विभाग के अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं. एक सप्ताह में यदि किसानों का आलू एक्सपोर्ट करने की कोई रणनीति नहीं बनाई गई तो किसान अपना आलू ताजमहल ले जाएंगे. प्रदर्शन करके सरकार को आगाह करेंगे. प्रोसेसिंग यूनिट लगाए सरकार: आलू किसान लाखन सिंह त्यागी बताते हैं कि आलू दुनिया में चौथे नंबर की फसल है. यूपी में सबसे अधिक आलू का उत्पादन आगरा में होता है. सरकार और जनप्रतिनिधि आगे आएं और आगरा में प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएं. इससे आगरा के किसानों का ही भला होगा.