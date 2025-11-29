आगरा में फ्राॅड; एडीजी ऑफिस के पुलिसकर्मी से तीन लाख रुपये की ठगी
ई-कॉमर्स कंपनी में सहायक मैनेजर बता कर सामान पर 50 प्रतिशत छूट का प्रलोभन देकर खाते में रकम ट्रांसफर कराई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2025 at 9:23 AM IST
आगरा : एडीजी जोन कार्यालय में तैनात मुख्य आरक्षी से तीन लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. मुख्य आरक्षी की तहरीर पर ताजगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि ई-कॉमर्स कंपनी से सामान लेने पर 50 प्रतिशत की छूट का प्रलोभन देकर रकम की ठगी हुई है. मुख्य आरक्षी का आरोप है कि आरोपी तगादा करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है.
एडीजी जोन कार्यालय में तैनात मुख्य आरक्षी चरन सिंह वीआईपी प्रोटोकॉल का काम देखते हैं. चरन सिंह की तहरीर के मुताबिक उनकी मुलाकात ताजगंज स्थित एक होटल मैनेजर रजत तिवारी से हुई थी. रजत तिवारी ने जोधपुर (राजस्थान) के अंकित रायल से मुलाकात कराई थी. अंकित जयपुर में रहता है. अंकित ने खुद को ई-कॉमर्स कंपनी में रिटेल सहायक मैनेजर बताया.
बातचीत में अंकित ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनी से प्रत्येक सामान 50 प्रतिशत की छूट पर है. इसी बात का झांसा देकर तीन लाख रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर करा लिए. सामान नहीं पहुंचने पर फोन किया तो उसने बहाना बनाना शुरू कर दिया. जिस पर मैं अंकित के घर गया तो आरोपी ने दो लाख रुपये का चेक दिया. मगर उस बैंक खाते में रुपये नहीं थे. इसके बाद से आरोपी धमकी दे रहा है. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि मुख्य आरक्षी की तहरीर पर ताजगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले में साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.