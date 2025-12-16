ETV Bharat / state

आगरा पुलिस की लापरवाही; जेल से छूटे शातिर चोर की झूठी सत्यापन रिपोर्ट दे दी, दो सिपाही निलंबित

आगरा : न्यू आगरा थाना पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई है. न्यू आगरा थाना क्षेत्र की रुनकता पुलिस चौकी के दो सिपाहियों ने जेल से छूटे शातिर चोर की झूठी सत्यापन रिपोर्ट लगा दी. मामले में डीसीटी सिटी अली अब्बास ने दोनों सिपाहियों को निलंबित करके चौकी प्रभारी की भूमिका की जांच के आदेश दिए हैं.

बताया गया कि न्यू आगरा थाना क्षेत्र के नगला पदी से सटे जागेश्वर नगर निवासी नाहर सिंह के घर में बीते 29 नवंबर की रात चोरी हुई थी. घर से करीब 2.20 लाख रुपये और चांदी समेत काफी सामान चोरी हुआ था. इस बाबत नाहर सिंह ने न्यू आगरा थाना में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से चोरी के आरोप में सिकंदरा थाना के रुनकता निवासी प्रभु दयाल उर्फ तंगा को गिरफ्तार किया था. तंगा के पास से चोरी किए गए 1.02 लाख रुपये भी बरामद किए थे.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी तंगा ने अपना जुर्म कुबूला था. तंगा के खिलाफ करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं. करीब पांच माह पूर्व सदर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा था. मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी थी. 15 नवंबर को जमानत पर जेल से बाहर आया था. इसके बाद से वह रुनकता पुलिस चौकी क्षेत्र में रह रहा था. जेल से आए अपराधियों के सत्यापन के क्रम में मौके पर जाए बिना फर्जी तरीके से प्रभु दयाल उर्फ तंगा का सत्यापन किया गया था. जिस पर सिकंदरा थाना के सिपाही प्रदीप व चंद्रमोहन को निलंबित किया गया है. चौकी प्रभारी रुनकता नीलेश शर्मा के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं.



