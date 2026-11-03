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आगरा में दीपोत्सव पर ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू: बाजारों में ई-रिक्शा और ऑटो पर बैन, देखें रूट चार्ट

पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार की बैठक के बाद सड़कों पर उतरे अफसर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: ताजनगरी आगरा में दीपोत्सव के पावन त्योहारों की तैयारियों के बीच आम जनता को जाम से बचाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने कमर कस ली है. पुलिस ने धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के अवसर पर सुरक्षा और यातायात का एक बेहद खास रूट प्लान तैयार किया है.

यह नया ट्रैफिक डायवर्जन रूट प्लान शहर के व्यस्त बाजारों में भीड़ की स्थिति को देखते हुए बुधवार से प्रभावी हो जाएगा. पूरे त्योहार के सीजन को आसान और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था आगामी 11 नवंबर तक लगातार लागू रहने वाली है.

मुख्य बाजारों में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. (Photo Credit: ETV Bharat) भीड़भाड़ वाले इलाकों में थ्री-व्हीलर पर लगा प्रतिबंध: इस नए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान के तहत शहर के सबसे घने बाजारों में ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है. आगरा के पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक करके सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के अहम निर्देश जारी किए हैं. धनतेरस से भाई दूज तक 11 नवंबर तक लागू रहेगा डायवर्जन. (Photo Credit: ETV Bharat) आदेश मिलते ही एसीपी और डीसीपी स्तर के पुलिस अधिकारी खुद सड़कों पर उतरे और मुख्य बाजारों व कस्बों में सुरक्षा का जायजा लेने के लिए पैदल मार्च किया. शहर के प्रमुख व्यावसायिक इलाकों जैसे शाहगंज, एमजी रोड और पुराने शहर में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक नो-एंट्री और डायवर्जन के नियम कड़ाई से लागू रहेंगे. दीपोत्सव को लेकर आगरा पुलिस कमिश्नरेट का बड़ा फैसला. (Photo Credit: ETV Bharat) शाहगंज बाजार क्षेत्र के लिए वाहनों का बदला हुआ रास्ता: शाहगंज बाजार में भीड़ का दबाव कम करने के लिए रूई की मंडी चौराहा, सदर तहसील और भोगीपुरा की तरफ से आने वाले चार पहिया व तीन पहिया वाहनों को रोका जाएगा. ये सभी गाड़ियां अब डबल फाटक, नगला छउआ, पचकुइयां चौराहा और साकेत कॉलोनी के रास्ते होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगी. बाजारों के लिए नया ट्रैफिक डायवर्जन रूट प्लान जारी. (Photo Credit: ETV Bharat)