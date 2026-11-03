आगरा में दीपोत्सव पर ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू: बाजारों में ई-रिक्शा और ऑटो पर बैन, देखें रूट चार्ट
आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने दीपोत्सव पर्वों को देखते हुए धनतेरस से भाई दूज तक शहर में विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 10:21 PM IST
आगरा: ताजनगरी आगरा में दीपोत्सव के पावन त्योहारों की तैयारियों के बीच आम जनता को जाम से बचाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने कमर कस ली है. पुलिस ने धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के अवसर पर सुरक्षा और यातायात का एक बेहद खास रूट प्लान तैयार किया है.
यह नया ट्रैफिक डायवर्जन रूट प्लान शहर के व्यस्त बाजारों में भीड़ की स्थिति को देखते हुए बुधवार से प्रभावी हो जाएगा. पूरे त्योहार के सीजन को आसान और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था आगामी 11 नवंबर तक लगातार लागू रहने वाली है.
भीड़भाड़ वाले इलाकों में थ्री-व्हीलर पर लगा प्रतिबंध: इस नए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान के तहत शहर के सबसे घने बाजारों में ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है. आगरा के पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक करके सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के अहम निर्देश जारी किए हैं.
आदेश मिलते ही एसीपी और डीसीपी स्तर के पुलिस अधिकारी खुद सड़कों पर उतरे और मुख्य बाजारों व कस्बों में सुरक्षा का जायजा लेने के लिए पैदल मार्च किया. शहर के प्रमुख व्यावसायिक इलाकों जैसे शाहगंज, एमजी रोड और पुराने शहर में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक नो-एंट्री और डायवर्जन के नियम कड़ाई से लागू रहेंगे.
शाहगंज बाजार क्षेत्र के लिए वाहनों का बदला हुआ रास्ता: शाहगंज बाजार में भीड़ का दबाव कम करने के लिए रूई की मंडी चौराहा, सदर तहसील और भोगीपुरा की तरफ से आने वाले चार पहिया व तीन पहिया वाहनों को रोका जाएगा. ये सभी गाड़ियां अब डबल फाटक, नगला छउआ, पचकुइयां चौराहा और साकेत कॉलोनी के रास्ते होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगी.
सीओडी तिराहा से भोगीपुरा की तरफ भी कारों और ऑटो की नो-एंट्री रहेगी, जिन्हें रामनगर की पुलिया वाले रास्ते पर मोड़ा गया है. एमजी रोड पर स्पीड कलर लैब से दीवानी चौराहे के बीच यातायात सुचारू रखने के लिए सूरसदन, पालीवाल पार्क और सुल्तानगंज की पुलिया के रास्ते विशेष ट्रैफिक मूवमेंट बनाया गया है.
पुराने शहर में खरीदारी के लिए पैदल ही जाने की अनुमति: पुराने शहर के प्रमुख बाजारों जैसे सुभाष बाजार, लोहारगली, रावतपाड़ा, सेठ गली, जौहरी बाजार और नमक की मंडी में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा. इन बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाले आम नागरिकों को अपने वाहन फोर्ट स्टेशन स्थित निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़े करके पैदल ही आगे जाना होगा.
इसके अलावा चिम्मन पूरी तिराहा, कश्मीरी बाजार और फुव्वारा क्षेत्र से गुजरने वाले ऑटो व ई-रिक्शा को अन्य समानांतर रास्तों पर मोड़ा गया है. पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे त्योहारों के दौरान इन नए नियमों का पालन करें और यातायात को सुगम बनाने में पुलिस का सहयोग करें.
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