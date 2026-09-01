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आगरा में फिल्मी स्टाइल में दरोगा का पोज, बीच बाजार युवक की जींस से निकाला तमंचा, दो पुलिसवाले हाथ पकड़े रहे

आगरा में फिल्मी स्टाइल में दरोगा का पोज ( Etv Bharat )