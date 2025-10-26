जयपुर हाईवे पर खड़े ट्रक में घुसी पुलिस टीम की कार; पुलिसकर्मी समेत 2 की माैत, दारोगा समेत 5 घायल
पुलिस की प्रारंभिक जांच में चालक को झपकी आने के कारण कार अनियंत्रित हो गई थी. पुलिस टीम राजस्थान से दबिश देकर लाैट रही थी.
आगरा : फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में रविवार सुबह पुलिस की कार जयपुर हाईवे पर खड़े ट्रक में जा घुसी. दुर्घटना में एक पुलिसकर्मी समेत दो लोगों की माैत हो गई. जबकि दारोगा समेत 5 लोग घायल हुए हैं. पुलिस टीम राजस्थान से दबिश देकर लाैट रही थी. हादसे की सूचना पर पहुंची फतेहपुर सीकरी पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. जहां से गंभीर रूप से घायलों को आगरा रेफर किया गया है.
एसीपी अछनेरा गौरव सिंह ने बताया कि आगरा पुलिस कमिश्नरेट के निबोहरा थाना में दर्ज एक गुमशुदगी के मामले में पुलिस टीम राजस्थान के सूरतगढ़ में दबिश देने गई थी. सूरतगढ़ में दबिश देने के बाद रविवार सुबह पुलिस टीम जयपुर हाईवे से लौट रही थी. जयपुर हाईवे पर रविवार सुबह करीब पांच बजे फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में जयपुर हाईवे स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास खड़े ट्रक में कार जा घुसी. दुर्घटना के बाद पुलिस टीम में शामिल लोग कार में ही फंस गए. चीख पुकार सुनकर राहगीर और स्थानीय लोगों पहुंचे और फतेहपुर पुलिस को सूचना दी.
एसीपी गौरव सिंह के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार की पूरी छत उखड़ गई थी. कार में फंसे लोगों को काफी मशक्कत के बाद निकाला जा सका. सभी को फतेहपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया. जहां चिकित्सकों ने निबोहरा थाना में तैनात हेड कांस्टेबल गौरव प्रताप सिंह और कार के चालक देव पुत्र मंगल सिंह को मृत घोषित कर दिया. हादसे में एसआई गौरव कुमार सहित पांच लोग घायल हैं. कार में सात लोग सवार थे. घायललों का उपचार चल रहा है. कार और ट्रक को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है. प्रथमदृष्ट्या दुर्घटना कार चालक को झपकी आने के कारण हुई थी.
