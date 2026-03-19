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पूर्व फौजी से मांगी 20 लाख की रिश्वत, दरोगा निलंबित; केस से नाम हटाने के लिए मांगी घूस

पूर्व फौजी से मांगी 20 लाख की रिश्वत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: पूर्व फौजी से 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में दरोगा को निलंबित कर दिया गया. पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने इरादतनगर थाने में तैनात SI मानवेंद्र गंगवार को निलंबित करते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर रामबदन सिंह को जांच सौंप दी है. दूसरे मामले में भी अछनेरा थाने के तैनात SSI का घूस लेने का वीडियो वायरल होने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है. पूर्व फौजी ने की थी शिकायत: सदर थाना क्षेत्र के रोहता निवासी नागेंद्र सिंह ने पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार और विजिलेंस में शिकायत की. बताया कि जुलाई 2025 में इरातनगर थाना में धोखाधड़ी की धाराओं के तहत एक मुकदमा लिखाया गया. इसमें जयप्रकाश शर्मा, गजेंद्र पाल, वातेंद्र, नागेंद्र और सत्यवीर नामजद किए गए. यह मामला गांव नगला इमली निवासी नीतू देवी ने लिखाया था. पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि यह शिकायत भ्रष्टाचार निवारण हेल्पलाइन नंबर पर आई थी. शिकायत के बारे में पीड़ित से बात की. इसे गंभीरता से लेकर आरोपी दरोगा मानवेंद्र गंगवार को निलंबित कर दिया है. इस मुकदमे में आरोप था कि जयप्रकाश ने सन् 2014 में जिस जमीन का मुख्तारनामा उनके नाम किया था, उसी जमीन को बेच है. जबकि, हमने 2021 में रोहता निवासी जयप्रकाश से फतेहाबाद तहसील के गांव मुबारिकपुर में .8070 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी. जमीन के एवज में 52.50 लाख रुपए का भुगतान भी किया था. जमीन पर अब काबिज भी हूं. जब मुझे मुकदमे की जानकारी हुई तो हाईकोर्ट में शरण ली. हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगी. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने विवेचक को इस मामले में जवाब दाखिल करने आदेश दिए थे. इसके बाद विवेचक ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है.