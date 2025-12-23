ETV Bharat / state

आगरा पुलिस ने युवक को दी थर्ड डिग्री, पैर तोड़े; एसीपी का ट्रांसफर, तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड

पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि मामले की जांच डीआईजी शैलेश पांडेय और एडिशनल कमिश्नर राम बदन सिंह करेंगे.

आगरा पुलिस ने युवक को दी थर्ड डिग्री.
आगरा पुलिस ने युवक को दी थर्ड डिग्री. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 7:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: पुलिस पर हत्या के मामले में युवक को पूछताछ के लिए बुलाकर थर्ड डिग्री देने का गंभीर आरोप है. दो दिनों तक युवक को हिरासत में रखकर टॉर्चर किया गया. युवक ने अपराध नहीं कबूला तो दोनों पैरों पर डंडे बरसाए. उसे उलटा लटका दिया. जब बेहोश हुआ तो उसे किरावली के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया. मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस कमिश्नर ने एसीपी का ट्रांसफर करके एसओ सहित तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है.

आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि इस मामले में लापरवाही बरतने पर एसीपी अछनेरा राम प्रवेश गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया है. किरावली थानाध्यक्ष नीरज कुमार समेत तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए हैं. साथ ही इस पूरे प्रकरण की जांच डीआईजी शैलेश पांडेय और एडिशनल कमिश्नर राम बदन सिंह को सौंपी गई है.

पूछताछ के लिए युवक को बुलाया: पीड़ित राजू ने बताया कि 20 दिसंबर को पुलिस ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया. पहले भी पुलिस ने कई बार मुझसे पूछताछ की थी. इसके बार भी मुझे थाने पर पूछताछ के लिए फिर बुलाया, लेकिन छोड़ा नहीं गया.

21 दिसंबर की शाम मुझे पुलिस ने किरावली के अस्पताल में भर्ती कराया है. सूचना पर मेरे परिजन आ गए. इस पर मैंने परिजनों को पुलिस की करतूत बताई. बताया कि कैसे पुलिस ने मेरे पैरों पर डंडे बरसाए और दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए. पुलिस की थर्ड डिग्री दी.

पीड़ित राजू ने बताया कि मुझे उल्टा लटकाया गया. मैंने हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाया, लेकिन पुलिसकर्मी नहीं माने. जब बेहोश हुआ तो अस्तपाल में लेकर आए हैं. राजू के परिजनों ने किरावली पुलिस की करतूत वरिष्ठ अधिकारियों को बताने की धमकी दी, तो पुलिसकर्मियों में खलबली मच गई.

डीसीपी से कमिश्नर तक पहुंचा मामला: पहले तो डीसीपी वेस्ट अतुल शर्मा ने पूछताछ में युवक की पैर की उंगली में चोट आने और मामले की जांच एसीपी से कराने की बात कही. मगर, जब मामला तूल पकड़ने लगा तो पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने सख्त कार्रवाई की.

इस मामले में युवक को बुलाया था: किरावली थाना क्षेत्र के गांव करहारा में 6 जून 2025 को 58 वर्षीय किसान वनवीर सिंह (58) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. मृत किसान के भाई हरेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि था, कि घर पर भाई अकेले रहते थे.

मेरी 5 जून की रात करीब 11 बजे तक भाई वनवीर सिंह से फोन पर बात हुई थी. जब 6 जून की सुबह करीब 10 बजे मैं अपने भाई के घर पर पहुंचा तो घर में सामान बिखरा था. भाई वनवीर के मोबाइल से सिम कार्ड गायब था.

यह देखकर हरेंद्र सिंह ने डॉयल 112 पर पर कॉल करके पुलिस बुलाई. पुलिस ने मौके से सबूत जुटाए और मृतक वनवीर के शव पोस्टमॉर्टम कराया. परिवार ने किसान वनवीर की हत्या की आशंका जताई थी. इसी मामले में राजू को पूछताछ के लिए बुलाया गया था.

यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी- कानून नहीं जानते अफसर, इसलिए अदालतों पर बढ़ रहा मुकदमों का बोझ

TAGGED:

AGRA POLICE LATEST NEWS
AGRA POLICE THIRD DEGREE YOUTH
THREE POLICEMAN SUSPENDED AGRA
आगरा पुलिस युवक को थर्ड डिग्री ए
AGRA LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.