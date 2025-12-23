ETV Bharat / state

आगरा पुलिस ने युवक को दी थर्ड डिग्री, पैर तोड़े; एसीपी का ट्रांसफर, तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड

आगरा: पुलिस पर हत्या के मामले में युवक को पूछताछ के लिए बुलाकर थर्ड डिग्री देने का गंभीर आरोप है. दो दिनों तक युवक को हिरासत में रखकर टॉर्चर किया गया. युवक ने अपराध नहीं कबूला तो दोनों पैरों पर डंडे बरसाए. उसे उलटा लटका दिया. जब बेहोश हुआ तो उसे किरावली के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया. मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस कमिश्नर ने एसीपी का ट्रांसफर करके एसओ सहित तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है.

आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि इस मामले में लापरवाही बरतने पर एसीपी अछनेरा राम प्रवेश गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया है. किरावली थानाध्यक्ष नीरज कुमार समेत तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए हैं. साथ ही इस पूरे प्रकरण की जांच डीआईजी शैलेश पांडेय और एडिशनल कमिश्नर राम बदन सिंह को सौंपी गई है.

पूछताछ के लिए युवक को बुलाया: पीड़ित राजू ने बताया कि 20 दिसंबर को पुलिस ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया. पहले भी पुलिस ने कई बार मुझसे पूछताछ की थी. इसके बार भी मुझे थाने पर पूछताछ के लिए फिर बुलाया, लेकिन छोड़ा नहीं गया.

21 दिसंबर की शाम मुझे पुलिस ने किरावली के अस्पताल में भर्ती कराया है. सूचना पर मेरे परिजन आ गए. इस पर मैंने परिजनों को पुलिस की करतूत बताई. बताया कि कैसे पुलिस ने मेरे पैरों पर डंडे बरसाए और दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए. पुलिस की थर्ड डिग्री दी.

पीड़ित राजू ने बताया कि मुझे उल्टा लटकाया गया. मैंने हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाया, लेकिन पुलिसकर्मी नहीं माने. जब बेहोश हुआ तो अस्तपाल में लेकर आए हैं. राजू के परिजनों ने किरावली पुलिस की करतूत वरिष्ठ अधिकारियों को बताने की धमकी दी, तो पुलिसकर्मियों में खलबली मच गई.